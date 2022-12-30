球王比利逝世｜比利3度勇奪世界盃！年少留下風流韻事曾歷3段婚姻

球王比利逝世｜一代球王比利（Pelé）於當地時間12月29日不敵病魔逝世，終年82歲。在足球壇上無人不認識，他畢生奉獻足球事業，更曾帶領巴西3度勇奪世界盃。儘管今時今日依然未有人能夠打破球王比利的入球紀錄，他絕對是體壇無可取替的重要人物！他離世消息傳出後，巴西政府亦宣布全國哀悼三天以紀念他。



球王比利逝世｜一代球王比利（Pelé）於12月29日不敵病魔逝世，終年82歲。（IG@pele）

球王比利逝世｜一代球王比利不敵病魔 終年82歲

最近幾年比利疾病纏身，腎臟、膝關節等多個部位發生病變，飽受健康問題困擾；2019年接受腎結石清除手術，直到去年9月更發現右結腸有一個腫瘤，每月定時需進行抗癌治療。世界盃期間已傳出比利健康惡化的消息，直到今晨比利不幸逝世，死因為大腸癌惡化導致的多重器官衰竭。

球王比利逝世｜最近幾年比利飽受健康問題困擾（IG@pele）

球王比利逝世｜年輕留下不少風流韻事 曾歷3段婚姻

貴為一代球王的比利除了球技了得，年輕時已經風靡萬千球迷，而他的感情狀態一直都備受外界關注，擁有無人不曉的名氣及千億身家，比利身旁從不缺女人。他一生放蕩不羈，更曾經歷3段婚姻，第2段婚姻告終後，他終於遇到「命中所屬」，來一起回顧比利年輕時的風流史及他情定第三任太太的經過。

球王比利逝世｜比利除了球技了得，年輕時已經風靡萬千球迷，而他的感情狀態一直都備受外界關注。（Netflix紀錄片《球王比利與巴西》 截圖）

球王比利逝世｜紀錄片直認花心，傳出多段婚外情（Netflix紀錄片《球王比利與巴西》 截圖）

球王比利逝世｜紀錄片直認花心 傳出多段婚外情

球王比利在1966年與露絲梅麗·多斯·萊斯·喬拉比（Rosemeri dos Reis Cholbi）結婚，婚後跟第一任太太育有兩女一子，後來有傳比利無法改掉「花心」的性格，不時背妻在外面沾花惹草，後來有傳第一任太太難忍他的背叛，最後雙方協議離婚。

球王比利逝世｜第一任太太露絲梅麗·多斯·萊斯·喬拉比（Rosemeri dos Reis Cholbi）（GETTY IMAGE）

球王比利逝世｜婚後跟第一任太太育有兩女一子（GETTY IMAGE）

數多年後，比利在Netflix紀錄片《球王比利與巴西》現身受訪細說過去，當談及昔日情史時，曾暗示跟第一任太太分開的原因，並非因為出軌，從而間接擊破了多年來外界的傳聞。

小時候我們一無所有，十分貧窮，我們從小就認識，後來我娶了她，我很喜歡她，但我和她之間沒有那種激情，那種熱戀時，令人瘋狂和衝動的感情。 比利（Pelé）

我有過幾次婚外情，其中幾次女方還為我誕下孩子，不過我並不一開始就知情的。我的初戀女朋友，第一任太太露絲瑪莉（Rosemeri dos Reis Cholbi）完全清楚我的事，我從來沒跟她說謊。 比利（Pelé）

首段婚姻失敗告終後，比利先後傳出他跟家中的女傭、女記者及女藝人發展過婚外情，更曾為他誕下了私生兒女。在Netflix紀錄片《球王比利與巴西》比利坦言，自己年少太多風流韻事，甚至連自己有過多少個孩子都不曉得。

球王比利逝世｜第二任太太阿西麗婭·萊莫斯·塞薩斯（Assiria Lemos Seixas）（GETTY IMAGE）

球王比利逝世｜婚後育有一對雙胞胎，結婚12年，直到2008年亦以離婚收場（GETTY IMAGE）

球王比利逝世｜第三任太太憑1招成功俘虜球王

之後第二段婚姻，比利跟第二任太太阿西麗婭·萊莫斯·塞薩斯（Assiria Lemos Seixas）結婚後，婚後育有一對雙胞胎，結婚12年，直到2008年亦以離婚收場。同年有傳比利在酒店電梯裡偶然遇見他的「命中所屬」第三任太太日裔巴西商人馬西婭．青木（Marcia Cibele Aoki）。

根據外國媒體報導，比利跟第三任太太馬西婭．青木早於1980年代已經相識，二人於2010年開始交往，交往6年左右，當年75歲高齡的比利迎娶比他小33歲日裔巴西籍女友馬西婭．青木（Marcia Cibele Aoki），而比利曾大讚太太具有個人魅力，難怪成功俘虜球王的心。

她有著日本女性的魅力，特別是對我很尊重，很能滿足我的要求，她各方面都很棒。 比利（Pelé）

【球王比利 Q&A】