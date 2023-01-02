6種特質的女生送上門都冇人要？對愛情過多憧憬、太麻甩令人反胃

所謂：男追女隔重山，女追男隔層紗，指的是男生追女生遠比女生追男生難。



雖然如此，但不是所有類型的女生追求男生都會成功，因為有些女生有著某些特質，讓男生非常抗拒，尤其是這6種特質！

6種令男生抗拒的女生特質，快改掉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 要求過高

有些女生對於另一半有著超高的要求，要有高薪厚職、有房有車，低於這些要求都不願意委曲求全。每個人都有自己的擇偶條件，這樣的想法是沒錯的，但如果條件比天高，自己只是低級職員卻要求對方是月薪過萬，這樣是否有點苛刻了呢？現在的生活不容易，就算找對象要為麵包著想，但條件過於苛刻只會讓另一半壓力山大。感情是兩人互相付出，如果每天都是錢錢錢掛嘴邊，男生大多數都會大大扣分。

2. 幻想過高

自從韓劇《藍色生死戀》大紅，相信許多女生都愛上了韓劇男生的浪漫、癡情，但是那只是劇情啊！現實生活是很殘酷的，偶爾的浪漫已經是一個bonus，要天天浪漫就有點不切實際了。對於生活憧憬過多，要求男朋友也跟著電視劇情在現實生活中照做，或者有許多不合理的要求，就算男生原本有意思到最後都避而遠之。

3. 過於隨性

世上沒有醜女人，只有懶女人。就算沒有精緻的臉孔，但維持自身的簡潔，提升個人的氣質，讓其他人看得舒服。有些女生覺得隨性就是灑脫，但是過於隨性就是不修邊幅，讓人感覺邋邋遢遢，覺得不舒服。做回自己沒有錯，就算不打扮也要維持儀容的整潔。有男生表示：那些可以數天不洗頭，一頭油絲撻成一塊的女生真的讓人感覺油膩膩啊！

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4. 比super glue還粘

大多數男生覺得有主見的女生有著一定的魅力，因為她們有自己的想法，知道自己要的是什麼，不會因為談戀愛而失去了自己。過於依賴的女生，相處一久就會讓男生覺得很累、疲於奔命。適當的撒嬌可以增進感情，但如果每天24小時要膩在一起啥都不做，完全沒有自己的生活圈子，這樣窒息式的相處方式會讓對方喘不過氣。

5. 過於自卑、悲觀

自卑的人一旦談戀愛，就會開始有不安全感出現，無時無刻擔心會被分手，幻想對方遇到比自己更好的人而經常自我比較。每個人都有著不完美的一面，就算不夠完美也是可以嘗試建立自己的自信，學習自我增值。如果經常都是負能量罩頂，要對方發誓不會拋下自己，相處起來真的很壓力啊！

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6. 過多異性朋友

有時候異性緣不在於我們的控制範圍內，但是與異性之間的距離還是需要控制一下。大多數的男生會認為男女之間難有純友誼，尤其是一吵架後女友就往男閨蜜家里跑，大喊：他不了解我，不懂我的需求！就算知道你們只是好朋友，單心里面還是會覺得不舒服啊！

不管男生或女生，我們都希望能遇到適合自己的對象並相伴到老。要找到自己的Mr.Right，前提就要先別嚇跑異性，這樣才會有機會哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】