友情婚成日本新興婚姻型態　沒性行為的同居生活比傳統夫妻更相愛

友情婚｜不少人認為，婚姻是戀愛的墳墓，結婚後再不是只關乎兩人之間的激情，面對生活中的種種問題，總會把「愛」慢慢磨蝕，很多因此而抗拒婚姻、拒絕被婚姻束縛！

日本最近就興起「友情婚」，意思是與擁有相同價值觀及興趣的人，展開長期穩定的同居生活，雙方會在達成協議下創造最理想的婚姻生活。「友情婚」的對象可以是任何性別、沒有激情、沒有性行為，只有每天在家中等你回家的「靈魂伴侶」。



>>>交嘴友成普遍現象！年輕人害怕真正戀愛 寧靠雙唇滿足親密慾望<<<

>>>定年離婚成日本普遍現象 從家庭主婦一職退休 以離婚書換晚年自由<<<

日本最近就興起「友情婚」，意思是與擁有相同價值觀及興趣的人，展開長期隱定的同居生活，雙方會在達成協議下創造最理想的婚姻生活。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

日本「友情婚婚介機構」負責人指出：「友情婚就是剔除性愛關係的普通婚姻」，「友情婚」成為了日本流行的新型婚姻，日本人也把「友情婚姻」定義為雙贏關係，在不限性別、沒有性行為之下，性格契合的雙方展開長期同居生活，一同創造理想的婚姻形態，建基於「沒有愛情」之下的婚姻反而比傳統婚姻更可以長久，兩人或許會更相愛？

「友情婚」成為了日本流行的新型婚姻，日本人也把「友情婚姻」定義為雙贏關係，在不限性別、沒有性行為之下，性格契合的雙方展開長期同居生活。（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

「男主外、女主內」是日本的傳統家庭觀念，女人自自然然要負擔起照顧家庭的責任，打理家務、照顧孩子對於已婚女性變得理所當然，還有與丈夫相處及婆媳問題等等會造成頗大壓力，令不少現代女性對婚姻卻步，也令社會上逐漸出現了不少「不婚主義者」及「恐婚族」。

即使平日是多麼獨立的女性也想每天回家，可以有個「肩膊」與你分擔難過與喜悅，有日本網民就表示：「我不適合做別人的女朋友，但我可以做很好的朋友。我希望有一個品味相似的人，一起做兩人都感興趣的事，平時可以一起聊天大笑，所以我選擇友情婚」！

不少現代女性對婚姻卻步，也令社會上逐漸出現了不少「不婚主義者」及「恐婚族」。（《無法抗拒的他》劇照）

害怕結婚很大原因是擔心自由被剝削，但友情婚具有一定的距離感，可以像朋友般同居，分開房間睡，擁有私人空間，沒有傳統婚姻中的各種義務及束縛。在傳統婚姻中「性生活」或許已變成例行公事，但「友情婚」剔除了「性愛關係」，可以更著重於靈魂及情感交流，當中包含的「愛」可能遠遠超於傳統夫妻吧！

其實「友情婚」也可說是一種「友情的昇華」，不用履行婚姻義務，但又可以得到家庭溫暖，特別適合不太想親近異性，以及懶得培養感情的人吧！婚姻狀態不應只局限於「已婚」與「單身」，「友情婚」正正在兩者以外給予大家另一個選擇。有統計顯示，日本有1%以上的人都嚮往「友情婚」，似乎這種新型婚姻逐漸普及，大家又認為在香港適合嗎？