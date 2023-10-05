周潤發甜蜜牽陳薈蓮行紅地毯　愛妻宣言：謝謝老婆讓我沒後顧之憂

周潤發（發哥）昨晚出席《第28屆釜山國際電影節》，獲頒「亞洲電影人獎」，並以廣東話致謝，表示入行已達半載，「50年是很長的歲月，但回頭看又像昨天的事。」他感謝電視台及電影界，助其發展到很遠的位置，同時不忘多謝愛妻陳薈蓮，場面溫馨，「謝謝我老婆讓我沒後顧之憂，可以集中全力去演戲。」



周潤發雖然甚少提及家庭事，但每逢重大場合，都得到老婆相伴，昨晚兩人更翹手出席紅地毯，簡直羨煞旁人。周潤發當晚穿Dior長版西裝外裝，襯搭蝴蝶領結，展現出活力神采。而太太陳薈蓮則選擇搶眼的Dior桃紅薄紗晚裝，配搭俐落的一刀切短髮，盡顯優雅迷人的氣場。兩人結婚多年維持甜蜜，周潤發亦曾歷不少風雨，因此更珍惜兩人的感情。

周潤發及太太陳薈蓮穿Dior禮服出席《第28屆釜山國際電影節》。(Dior提供)

周潤發在獲獎後翌日，亦以Dior西裝造型出席《第28屆釜山國際電影節》記者會。(Dior提供)

周潤發主動護妻：內在美更重要、也更吸引我！

現年68歲的周潤發，年初曾與年僅25歲的奧運金牌得主張家朗，展開一輪輕鬆對談，引起不少關注，並好奇兩代人之間，會擦出怎樣的火花。周潤發雖為長輩級別，有一定的社會地位，然而他作風親民和低調，不時可在地鐵或行山時，捕獲他的身影。他同是位愛妻號，不時出席活動，都會與妻子形影不離，更在對方外貌被攻擊時，護妻表示內在美更難得和重要，「也更吸引我。」

【周潤發｜愛情】周潤發日前與年僅25歲的奧運金牌得主張家朗，展開一輪輕鬆對談。(IG@cheungkalonggggg)

周潤發和張家朗的對談，由高級時尚品牌Dior促成。周潤發在整個過程中，展現出大將之風，更不時開玩笑，紓緩對方緊張的情緒。他同時提到事業經歷，認為做人無論時候，都要保持謙卑，「低位時要提起自己，不要覺得很坎坷，高位時亦不要自感高貴，中庸之道是最好的。」他認為成就不是一時三刻就能得到，需經多個鋪排，而他在愛情上，也是曾歷高山低谷，最終覓到最愛，與對方雙宿雙棲逾35年。

【周潤發｜愛情】周潤發曾與陳玉蓮拍拖。(《大亨》劇照)

周潤發以一束紅玫瑰奪歡心

雖然曾獲不少電影獎項，但周潤發小時候家境清貧，為南丫島原居民，全憑自己的努力不懈，至贏得今日的榮耀。他自入行以來，曾承認3段情，並於1978年拍攝《大亨》時，與當紅小花陳玉蓮擦出愛火。周潤發在對方生日時，以一束紅玫瑰擄獲歡心，但因當時其事業正值停濟，有傳陳玉蓮被公司勸說分手，以免受牽連。縱然不被看好，兩人依然堅守愛情，惜最終在5年後各奔前程。

周潤發：刻骨銘心的愛是會死人的

事隔多年，陳玉蓮在接受黎燕珊訪問時，憶述當年分手原因。她坦言，那年不存任何壓力或第三者，但因兩人都忙於拍劇、沒時間相處，最終導致分開，「也是無可避免的結果。」此外，當年還有傳周潤發走不出情傷，曾在家中飲清潔劑自殺，幸最終平安無事。發哥在分手後，曾接受港台訪問，當被提及刻骨銘心的愛時，他遲疑後表示，「刻骨銘心的愛是會死人的，還是不要談這個。」

【周潤發｜愛情】周潤發與余安安有段「短命婚」。(《天下第一friend 2》截圖)

周潤發因個性不合結束「短命婚」

經歷第一段情後，周潤發很快便投入另一段戀愛，與同樣剛分手的余安安，發展出地下情，並在拍拖不到數個月後閃婚。可惜這段婚姻並不長久，有傳周潤發控制慾強，導致離婚收場，余安安更要接受心理輔導。女方在多年後，重述當年這件事，表示兩人當年決定太倉促，發哥突然求婚，她亦只考量到對方條件好，於是答應對方，結果原來「個性不合」，「整段婚姻就像一場『迷』，反正拖來拖去沒意思。」因此，兩人在9個月後，結束了這場「短命婚」。

【周潤發｜愛情】周潤發與太太被指外貌不相襯，周潤發總是為太太護航。(視覺中國)

周潤發猛追兩年終與陳薈蓮拍拖

周潤發其後邂逅新加坡富商之女陳薈蓮，因對方個性單純和可愛，而產生好感。陳薈蓮曾在節目《魯豫有約》時透露，雖然覺得發哥具魅力，但礙於外界有「太多不好的傳言」，因此初時只當他朋友，直至觀察對方兩年，加上對方主動寫情信和約會，至漸漸接受對方。

由於首段婚姻不算愉快，周潤發曾在拍拖初時，明言「你要記住，我不會娶你」，但因對方的細心體貼，拍拖期間輔助對方國外發展，任對方的經理人及英語老師，讓他開始放下心結。周潤發在1986年於紐約拍攝《秋天的童話》時，突然向對方提出結婚，雖沒有鮮花或戒指，陳薈蓮依然感動，並在美國以15美元登記註冊。

【周潤發｜愛情】周潤發大多都會和太太一齊出席公開場合。(視覺中國)

周潤發甜蜜護妻：內在美更難得、吸引

兩人翌年於新加坡補辦婚禮，當時陳薈蓮感動落淚，甜喊「這一生中，上天賜給我最好的禮物，就是讓我成為周潤發的妻子。」這一次，周潤發終於找到長相廝守的另一半，每每出席活動時，都與陳薈蓮出相入對，看來就像糖痴豆！相較於名人，陳薈蓮被指外貌平凡，常被質疑配不上發哥，不過發哥都介意，並以一個溫柔的方或護妻，答道「外貌漂亮的女生我見多了。而我現在選擇女友的條件是內心的美，因我感到內心的美更難得、更重要，也更吸引我。」

【周潤發｜愛情】發哥為助難產妻子度過傷痛，幾乎推掉所有片約及活動，日夜照顧對方。(視覺中國)

周潤發妻子難產、決定不再生

兩人結婚逾35年，期間陳薈蓮曾在婚後5年時懷孕，可惜在臨產前，腹中女兒因臍帶纏頸，以致窒息夭折。兩人當時承受重大哀痛，發哥為助妻子度過難關，幾乎推掉所有片約及活動，日夜照顧對方，最後花了7年才走出陰霾。而為免老婆再次承受懷孕之苦，以及難產時的危險，周潤發亦決定不再生小孩，寧可享受當下。

【周潤發｜愛情】周潤發指兩人並非過童話般的生活，也有爭吵的時候，但只要將心比心，才能走得更遠。(視覺中國)

即使平凡，兩個人便夠幸福

縱有意見不合、吵得臉紅耳熱的時候，兩人過後都會互相體諒和反省。周潤發曾在訪問中坦承，享受平凡生活，簡簡單單就好，過著並非童話般的生活，而夫妻吵架更是家常便飯，但只要將心比心，才能走得更遠，「交換一下心情，這樣就沒問題了。」

兩人生活低調，但非常幸福，發哥更謂愛情就是感恩與陪伴，「我們兩個人已經足夠幸福，其他的我就不奢求。」雙方試過「幸福肥」，為免過胖造成健康問題，一起結伴減肥，進食健康飲食，雖然只是簡單小事，但能夠朝同一目標、建立默契，是件再幸福不過的事。