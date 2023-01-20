黃日華深愛亡妻逾42年　傳曾每月花十萬醫對方：願為她折壽20年

【黃日華｜愛情】要數娛樂圈的專情男星，黃日華可說是其一，而且還是頭幾位。黃日華早年淡出娛樂圈，鮮少再露相電視節目。不過，有網民早前在行山時，巧遇周潤發（發哥）、黃日華及苗僑偉（三哥）等一行人，可見現年61歲的黃日華，依然精神翼翼，早前更罕有與三哥出席無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》，擔任頒獎嘉賓，令人感驚喜。

除了在影視圈地位十足，黃日華更是個好老公，曾在亡妻病危時，舟車勞頓登台賺錢，以支付高昂醫療費用，更承諾非她不再娶，深愛對方逾42年。



【黃日華｜愛情】有網民早前在行山時，巧遇周潤發（發哥）、黃日華及苗僑偉（三哥）等一行人。(fb@香港行山新手交流區)

黃日華於19歲入行，在修畢第9期藝員訓練班後，接拍多部電視劇主演，包括《過客》、《香城浪子》及《射鵰英雄傳》等，讓他聲名大噪，與苗僑偉、劉德華、梁朝偉及湯鎮業並稱「無綫五虎將」。在事業上得意，黃日華於情場方面，亦覓得一生最愛。他在剛出道拍攝《京華春夢》時，與大一年的梁潔華擦出愛火，直至兩年後才公開戀情。

【黃日華｜愛情】黃日華（圖右）常收到粉絲「情信」，但都會無視，只抽時間陪伴當時仍為女友的妻子梁潔華（圖左）。(黃日華微博)

黃日華喜歡對方親自煮湯水

黃日華當年接受訪問時，自言對感情毫無隱藏，但因梁潔華與其家人對他沒信心，怕他走紅後會變心，故在彼此建立一定默契後才承認拍拖。黃日華曾坦白，喜歡對方善解人意，「在我最忙最倦時，完全不責怪我，還親自煲湯拿給我喝。」因為梁潔華種種貼心舉動，緊緊牢住這位大男人的心。

沒有愛情，生活肯定非常苦悶。 黃日華

黃日華無視粉絲情信、抽時間陪女友

得到梁潔華的照顧，黃日華也會回應對方，給她滿滿的安全感。雖然出道不久，黃日華已登事業高峰，工作忙得不可開交，更迷倒萬千港女，收到無數的粉絲「情信」，但他全都會無視，更曾在訪問中謂「哪有空理會，丟在一旁算了」。黃日華亦只會將空餘時間留給女友，兩人一起逛街、看電影，度過平凡幸福的美好時光。

【黃日華｜愛情】黃日華（圖中）一早認定梁潔華（圖左），指將來的老婆「非她莫屬」。(黃日華微博)

黃日華：「將來的老婆非她莫屬」

黃日華更一早認定對方，即使有人投懷送抱，他亦會決絕表示，「很抱歉，我已經有女朋友了。」他曾在訪問時，表示外表不可靠，並肯定與梁潔華的關係，指「將來的老婆非她莫屬」，更會每個月儲1,000港元，作為結婚費用，對這段關係非常認真。雖然兩人曾因性格不合一度分手，但在1987年再次復合，翌年黃日華更求婚成功，同年結婚，並在1990年迎接女兒（黃芷晴）誕生，組織美滿家庭。

女兒是沒得選的，但是老婆卻是自己選的。所以要給自己選擇的愛人最好的生活：愛她，保護她，疼她！ 黃日華

【黃日華｜愛情】黃日華也非常寵愛女兒黃芷晴。(IG@wongadrian)

黃日華傳忙賺錢醫老婆

相愛多個年頭，兩人關係昇華至互相照顧和尊重。在結婚25周年時，梁潔華不幸患急性骨髓性白血病（俗稱血癌），抗病期間有指黃日華不惜每月花費10萬元，來回內地登台賺醫藥費救妻，更知道老婆愛賞花，特意於家中種植七色花卉，讓對方放鬆心情。

黃日華愛妻死後曾躲廁所抽煙等死

最終梁潔華在2018年成功接受骨髓移植手術，可惜兩年後因器官衰竭逝世，享年59歲。黃日華曾在訪問中憶述，太太臨終前對他說「不想死」，令他感到心痛，會誦經希望對方情況轉好，並指「哪怕自己折壽20年都無所謂。」由於突然失去了妻子，黃日華一時不能接受，更一度想不開，每日躲在廁所內抽一包煙等死，幸好得到女兒及三哥等人開解，常帶他出門散心，他的生活始重回正軌。

【黃日華｜愛情】黃日華擺脫傷痛，積極向前生活，但仍不會忘記自己深愛梁潔華這件事。(IG@wongadrian)

黃日華念念不忘亡妻

黃日華擺脫傷痛，積極向前生活，但仍不會忘記自己深愛梁潔華這件事。其女兒黃芷晴在2020年訪問時，表示爸爸會在家中整理母親的照片，「他將自己與媽媽電話裡的相片列印出來，至少有過萬張，然後逐張逐張裁剪和過膠，放入相簿。雖然整件事看來好搞笑，但看出他有多想念媽媽。」去年她還透露，每個月都會定時與爸爸探望對方，「爸爸最近喜歡插花，之後都會想去找她。」可見出黃日華對妻子的情深。

黃日華因老婆淡出影視圈

早些年淡出影視圈的黃日華，為女兒曾在2019年參與錄製《女兒們的男朋友》，更提到與妻子的感情事。他指出當年決心隱退，原來是老婆的一句話，「她跟我說，跟你結婚多年，我好像生活在一個單親家庭裡面，女兒有爸爸就好像沒爸爸一樣，你每天都要拍戲，沒有時間留在家裡陪陪她。」因此，黃日華決定將更多時間留給家人。

工作只可擁有一時，但家庭卻可擁有一世。 黃日華

此外，除了黃日華寵妻女，黃芷晴亦在節目中，大爆爸爸「喜歡女裝」。黃日華坦承，自己也會買女裝穿，因剪裁非常漂亮，「女裝有很多款式都比男裝好看，男裝都是比較單調。夠大的我就買，我穿比較偏向中性的衣服。」沒想到原來他也是位貪靚之人。