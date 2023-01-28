衝上雲霄2｜鄧梓峰私下識揸飛機任劇集顧問　隱形富豪棄家業入行

【鄧梓峰｜衝上雲霄II】TVB劇集《衝上雲霄2》近日於深夜重播，瞬間掀起一陣煲劇熱潮，亦勾起不少港人回憶！鄧梓峰在劇中飾演高級訓練機長「程日東」，與江美儀、沈卓盈都有感情線，原來私下的他真的會揸飛機，而兩輯《衝上雲霄》也是由他擔任顧問。

現年62歲的鄧梓峰是TVB的金牌司儀，據悉他家族資產擁有20億，但他卻棄繼承父業而投身演藝圈。雖然家世顯赫，但鄧梓峰卻相當貼地、親民，教育子女「節儉是美德」，不想孩子靠父幹，是圈中數一數二的好爸爸、好老公！



【鄧梓峰｜衝上雲霄II】鄧梓峰在劇中飾演高級訓練機長「程日東」，原來私下的都真的會揸飛機，而2輯《衝上雲霄》也是由他擔任顧問。（weibo@鄧梓峰patrick）

現年62歲的鄧梓峰家世顯赫，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，據指其家族資產擁有20億。雖然身家豐厚，但鄧梓峰並沒有選擇繼承家業，反而決心投身演藝圈，由商台DJ做到無綫金牌司儀，亦參演過不少劇集、電影，扮演機師、警司、律師等專業人士角色非常入型入格，更因為其外貌與《反斗奇兵》中的「巴斯光年」有幾分相似而引起觀眾關注。

【鄧梓峰｜衝上雲霄II】鄧梓峰雖然身家豐厚，但他並沒有選擇繼承家業，反而決心投身演藝圈，由商台DJ做到無綫金牌司儀。（patrick_dunn_official＠IG）

衝上雲霄II｜鄧梓峰家族資產擁20億 棄繼承家業入行追夢

不要以為家族身家豐厚就必然會靠父幹，鄧梓峰靠自己努力經營演藝事業，而且好學不倦培養出多種興趣，多才多藝！在劇集《衝上雲霄》中飾演機長的他，私下也真的會揸飛機，取得小型飛機駕駛執照，難怪他在劇中飾演機長演得入型入格，原來兩輯《衝上雲霄》也是由他擔任顧問。

【鄧梓峰｜衝上雲霄II】在劇集《衝上雲霄》中飾演機長的他，私下也真的會揸飛機！（patrick_dunn_official＠IG）

衝上雲霄II｜鄧梓峰多才多藝 私下識揸飛機任劇集顧問

另外，鄧梓峰於美國波士頓大學會計系畢業，考得會計師專業資格，畢業後也從事過會計，只是他覺得規律性的辦公室工作不太適合他，加上醉心於演藝行業才放棄。鄧梓峰可說是文武雙全，音樂、語言樣樣皆精，哥爾夫球、詠春、馬術、劍擊都會，又是低音結他手，不時與朋友夾band（組樂隊），更考獲了筆跡分析證書及潛水牌照。作為金牌司儀，懂得兩文三語大家可能認為是基本，而鄧梓峰還精通德文、略懂法文，真的沒辦法不令人佩服！

【鄧梓峰｜衝上雲霄II】鄧梓峰可說是文武雙全，音樂、語言樣樣皆精！（patrick_dunn_official＠IG）

衝上雲霄II｜鄧梓峰為人節儉貼地 一架車揸27年 望子女明白節儉是美德

鄧梓峰私下的為人節儉、貼地，不說也不知他原來是圈中的隱形富豪。他從來不會胡亂揮霍，曾分享過自己一架車可以揸27年、一套西裝都可以穿20多年、一對鞋也穿了15、16年。對於外界傳他家族資產擁20億之說，他就直言不清楚自己有多少身家，只承認家人確實擁有不少物業。

【鄧梓峰｜衝上雲霄II】鄧梓峰私下的為人節儉、貼地，不說也不知他原來是圈中的隱形富豪。（patrick_dunn_official＠IG）

鄧梓峰是圈內的「多仔公」，與出身於演藝世家的太太相愛逾40年，至今已結婚29年，婚後更育有2仔2女。鄧梓峰對妻子及子女都寵愛有加，入行多年更是零緋聞，絕對是專一好男人。對於教育子女，鄧梓峰希望子女可以自食其力，不想他們靠父幹，並希望他們會明白到「節儉是美德」，單憑這一點育兒之道，已值得欣賞！