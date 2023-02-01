白韻琹謝偉俊差15年姊弟戀無懼世俗目光　歷盡風雨相愛多年仍恩愛

白韻琹謝偉俊｜白韻琹（白韻琴，人稱白姐姐）近年多次被傳出患上腦退化，近日她與丈夫謝偉俊現身友人壽宴時近照曝光，相中看到白姐姐面色暗沉，憔悴疲憊令人相當擔心她的健康狀況！白韻琹與謝偉俊這對相差15年的姊弟戀，相戀逾30載，但白姐姐曾在訪問中坦言與謝偉俊只是有名無實夫妻，至少有20幾年沒行房？



白韻琹謝偉俊｜白韻琹與謝偉俊這對相差15年的姊弟戀，相戀逾30載，但白姐姐曾在訪問中坦言與謝偉俊只是有名無實夫妻，至少有20幾年沒行房？（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

現年78歲的白韻琹，自80年代開始在電台主持節目，其中主持的《盡訴心中情》最廣為人知，為聽眾解答感情問題！白韻琹又曾當上雜誌編輯及女作家，才華洋溢被冠以「白才女」之名！

白韻琹、謝偉俊差15年姊弟戀無懼世俗目光

白韻琹與比自己細15年的律師謝偉俊因合作主持電台節目而結緣，於1989年相戀並同居，兩人在1997年正式結婚，更不時孖住出席公開活動及接受傳媒訪問，在人前相當甜蜜恩愛。這對姊弟戀雖然在初期不被外界看好，但兩人也一於懶理世俗目光，多年來戀情波折重重話題不斷，即使白姐姐已踏入78歲之齡，亦面露疲態，但在旁邊守護相伴的依然是謝偉俊，謝偉俊亦不時在社交平台上載夫妻兩人恩愛合照，甜蜜得羡煞旁人！

白韻琹與比自己細15年的律師謝偉俊因合作主持電台節目而結緣，於1989年相戀並同居，兩人並在1997年正式結婚。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

白韻琹、謝偉俊這對姊弟戀雖然在初期不被外界看好，但兩人也一於懶理世俗目光，多年來戀情波折重重話題不斷。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

白韻琹大爆夫妻關係有名無實20多年沒曾行房？歷盡風雨相愛多年仍恩愛

白姐姐在2013年曾接受nowTV《娛樂審死官》訪問時，透露自己與謝偉俊20多年來的夫妻關係只是有名無實，因為多年來兩人都沒曾行房，「無人錫、無人摟」，白姐姐對此事大感委屈，又大爆謝偉俊曾經動手打她，不過白姐姐指她也有還手，還要比對方大力，白姐姐更曾坦言如果可以重新選擇，她都會選擇第二個，暗示曾有過離婚的意慾？

1999年，謝偉俊因為與妻子白韻琹拍攝全裸寫真，在相中他只用手遮住白姐姐的重要部位，這一事轟動全港，謝偉俊更因裸照事件被指有損律師形象，需要接受律師會紀律聆訊，最終謝偉俊被判停牌一年。謝偉俊後來又被指有外遇，與一名青島女子互傳「情慾電郵」， 但多年後兩人就解釋到只是一場誤會，白姐姐也深信丈夫並不會「溝女」。

歷過不少風風雨雨，曾經備受外界質疑，但謝偉俊就大讚白姐姐是賢妻，會義無反顧地支持自己的每個決定。不經不覺已攜手走過逾30載，兩人不時結伴出席公開活動，一起看展覽、一同慶祝生日、孖住入馬場為愛駒打氣，夫妻兩人形影不離，更不時公開放閃依舊恩愛。

歷過不少風風雨雨，曾經備受外界質疑，但謝偉俊就大讚白韻琹是賢妻，會義無反顧地支持自己的每個決定。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

白韻琹與謝偉俊不時結伴出席公開活動，一起看展覽、一同慶祝生日、孖住入馬場為愛駒打氣，夫妻兩人形影不離。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

其實其他人說甚麼、評論甚麼也不緊要，最重要是夫妻之間知道應怎樣相處，在歷盡高低起跌時，另一半依舊在旁相伴，旁人的閒言閒語又何必理會呢？

白韻琹（白韻琴，人稱白姐姐）近年多次被傳出患上腦退化，近日她與丈夫謝偉俊現身友人壽宴時近照曝光，相中看到白姐姐面色暗沉，憔悴疲憊令人相當擔心她的健康狀況！（劉錫賢＠FB）