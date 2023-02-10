曖昧期男生做這5大舉動：擺明對你冇興趣！及早抽身別再一廂情願

大家在談戀愛的過程當中，不外乎就是喜歡甜甜的粉紅泡泡氛圍，最完美的狀態一定就是兩情相悅，互相喜歡著彼此。



相反的，最痛苦的絕對是單相思或是暗戀啦，尤其時如果對方又無條件接收你對他的好，卻沒有要談戀愛的打算，那姐妹們聽小編一句勸：快逃啊～

今天幫大家盤點5點男生對妳沒興趣的舉動，趕快把你那還在暈船的閨蜜給拉下船吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 訊息愛回不回

「時間就像乳溝一樣，擠一擠總是會出現的」，男生亦是如此！在對待自己心儀的女生時，無論男生自己有多麼的忙碌，只要有心就一定能抽時間來回覆妳的訊息，聊聊天或是關心妳一整天的狀況，但如果他很常搞消失，或是訊息總是有意無意的想要句點妳，那這種男人真的可以先和他說再見了！

2. 當兄弟

男生們如果真的喜歡上一個女生時，是不會像對待兄弟的方式和你相處的，一定會想展現出自己最完美、最帥氣的一面，而不是和你稱兄道弟，一起喝酒、一起打球，甚至和妳說「我們是一輩子的兄弟」，這句話就代表你在他心裡僅僅是位好朋友，是無法靠時間將兩人的關係昇華成戀愛狀態的。

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3. 表明「不戀愛」

男生如果對妳表明自己「不想戀愛」，那其實就是在間接的拒絕妳！另一方面也代表，雖然此時的他正在和妳曖昧，但其實還沒有想清楚這段關係該如何發展，又或者不想要對這段感情負責任，所以姐妹們真的要保持清醒呀⋯！

4. 不關心你

不論是多麼不善於言詞的男生，只要見到自己喜歡的女生情緒低落時，一定能在旁做到默默陪伴或是給予言語支持，但如果他都不擠出一點時間陪伴你，也不願意在互動的過程當中照顧你的情緒，那這也就代表他其實對妳沒有這麼喜歡。

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5. 說自己有喜歡的對象

如果男生告訴你自己已經有心儀的對象了，不要以為他是在間接跟你告白呀！他有可能是在拒絕你的同時，還想要請妳來擔任他的愛情軍師，千萬不要有只要能夠陪在他身邊，看著他快樂、我就快樂的想法冒出來，因為看著自己喜歡的男生，一心向著其他人時才是最痛苦的！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】