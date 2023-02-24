劉丹動靜皆宜演活漢奸「吳三桂」仍難忘！愛妻逾50年甘做小男人

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】TVB熱播劇集《新四十二章》即將迎來高潮位，日前劇集講述龔嘉欣發現譚凱琪原來是「吳三桂」轉世，漸漸懷疑其背後陰謀。畫面一轉出現了當年梁朝偉版的「吳三桂」，當年「吳三桂」一角是由劉丹所飾演，他完全演活了一副卑鄙無恥、陰險奸詐的漢奸嘴臉，至今仍然是十分深入民心！



【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】當年梁朝偉版的「吳三桂」，當年「吳三桂」一角是由劉丹所飾演（Youtube@TVB USA Official）

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】他完全演活了一副卑鄙無恥、陰險奸詐的漢奸嘴臉（Youtube@TVB USA Official）

劉丹動靜皆宜 昔演活漢奸「吳三桂」至今仍難忘

提起吳三桂，許多香港人必定會聯想到劉丹（丹爺），當年他的精湛演技完全演活了一副卑鄙無恥、陰險奸詐的漢奸嘴臉。直到近年，劉丹憑TVB處境喜劇《愛回家之開心速遞》「根叔」再度入屋。不過劉丹小時候從未想過入娛樂圈做藝人，過去他曾投身建築界，唯撞正業界低潮而失業。後來誤打誤撞下毅然去行船，但是時間日久便發現航海很悶，悶到他決心要轉行，有天突然巧遇國泰電影公司租借船隻拍攝，令他對演戲產生興趣，繼而投考國泰訓練班而入行。

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】提起吳三桂，許多香港人必定會聯想到劉丹（丹爺）（《鹿鼎記》劇照）

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】劉丹動靜皆宜 昔演活漢奸「吳三桂」至今仍難忘（《鹿鼎記》劇照）

鬍鬚形影不離 原來背藏驚世原因

從影逾50年的劉丹，無論在大小角色上，他面上的鬍鬚都形影不離跟隨至今，亦成為他的個人特色，但是留鬚背後藏了一個驚世原因。劉丹曾接受訪問，透露了留鬚的原因，在1970年代時有名風水大師指剃鬚會影響他的個人氣場，惟他一度不信，直到1978年拍戲時需要他剃鬚，結果即出意外，弄傷腰部，更住醫半個月。此後，所有需要剃鬚的角色他都不會接拍。

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】丹爺表示每天都會悉心用剪刀打理臉上的鬍鬚。（陳志嵐攝）

愛妻逾50年 甘願為妻做小男人

至於感情方面，劉丹入行從未跟其他女星傳出緋聞，跟太太結婚逾50年一直相當恩愛甜蜜，婚後育有一子劉愷威，兒子亦跟隨劉丹步伐踏入娛樂圈。由於太太是圈外人喜歡低調，故此劉丹都甚少在眾人面前提及太太。

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】愛妻逾50年 甘願為妻做小男人（Youtube@SMG上海電視臺官方頻道 SMG Shanghai TV Official Channel）

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】劉丹曾於鄭丹瑞所主持的節目《快樂中年》上大談跟太太的甜蜜史（東方衛視《舞林大會》截圖）

不過劉丹曾於鄭丹瑞所主持的節目《快樂中年》上大談跟太太的甜蜜史，他直言自己平日十分聽從太太的說話，並說道：「選擇性嘅，大事我全部都聽佢，雞毛蒜皮嘅小事我就會扮晒嘢揸下主意咁」。

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】他亦提到自己入行初期，大多以奸角為主（Youtube@TVB USA Official 截圖）

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】劉丹多年未曾遲到或請病假，對工作負責的態度，不忘初心對演戲的熱誠從未減退。（《愛回家》劇照）

他亦提到自己入行初期，大多以奸角為主，有時候未能抽離角色無意間把壞情緒帶回家中，幸得太太的提醒讓他知道自己的嘴臉是如此惡劣，故此他坦言有好的賢內助是相當重要。

曾跟邵音音有一段情？險現婚姻危機

邵音音年輕時曾接拍三級片，昔日於TVB節目《日日媽媽聲》大呻多年來常被誤解為不正經女人，身邊朋友更會懷疑她搭上人夫。其後她大爆因自己緣故令劉丹夫婦險現婚姻危機，她表示：「當年劉丹被朋友整蠱，朋友在電話中向劉丹太太自稱是邵音音，搞到劉丹太太嗌離婚。我本身不知道此事，直至幾年後，劉丹跟我說以後不要跟他打招呼，因為他太太要跟他離婚。」

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】邵音音（音音姐）話當年曾被「丹爺」劉丹的老婆誤會。（TVB《日日媽媽聲》節目截圖）

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】當年劉丹的老婆誤會邵音音與劉丹有染。（TVB《日日媽媽聲》節目截圖）

近年憑《愛‧回家》再入屋 被封處境劇KOL

現年79歲的劉丹，雖則一直演綠葉為主，但憑著入木三分的演技演活無數經典角色。縱使從未有擔正的機會，劉丹不曾在意：「演甚麼角色沒所謂，最緊要有戲、有發揮。」，當中都有不少角色至今仍刻印在觀眾心中，如《真情》、《皆大歡喜》、《愛‧回家》系列等等，堪稱「處境劇KOL」。劉丹多年未曾遲到或請病假，對工作負責的態度，不忘初心對演戲的熱誠從未減退。2020年在《萬千星輝頒獎典禮2019》奪得「萬千光輝演藝人大獎」絕對實至名歸！

【新四十二章｜劉丹｜鹿鼎記】近年憑《愛‧回家》再入屋 被封處境劇KOL（《愛回家》劇照）

【劉丹Q&A】