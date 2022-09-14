內地女親自籌備婚禮「一事」不被祝福反遭嘲笑！網：看來打算再婚

撰文：夏子婷
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對於不少人而言結婚是人生大事，一對新人都會急不及待向親朋好友分享喜悅。在中式婚禮上新娘一般都會穿上龍鳳裙褂；而西方婚禮一般都是以白色婚紗為主。不過早前內地有一名新娘一反傳統堅持穿上粉紅色禮服，隨即惹來網民的嘲笑。或許大家不了解傳統禮儀，據坊間的風俗，只有「再婚」婦女才會穿上粉紅或湖藍等顏色的禮服，因此網民認為粉色不適合初婚者，甚至取笑她是否有「再婚」的打算，但女生懶理網民言論，高EQ回應被外界讚爆！

據坊間的風俗，只有「再婚」婦女才會穿上粉紅或湖藍等顏色的禮服，因此網民認為粉色不適合初婚者，甚至取笑她是否有「再婚」的打算。（tvN韓劇《明天和你》）

其實自己婚禮自己作主，確實無需理會外界的聲音。內地山東有一名新娘堅持穿著象徵「再婚」的粉紅色禮服而惹來熱論。結婚當天新娘子分享了自己出嫁的影片到社交平台上，不但希望把這份喜悅向大家分享，加上她穿上自己精心設計的粉色婚紗，卻不受大眾祝福，反遭外界批評她的婚紗。

內地山東有一名新娘堅持穿著象徵「再婚」的粉紅色禮服而惹來熱論。（韓劇《只一人》）

於上個月23日她在山東省棗莊市舉辦婚禮，當天身上穿的粉色婚紗而遭網民嘲笑，她本人表示自己喜歡粉紅色，又熱愛動漫文化，故此在自己婚禮上親手畫圖設計，且拜託了婚紗店為自己製作了這套獨特的婚紗。婚禮背景更放滿宮崎駿的動漫圖案，婚禮整個氛圍都充滿了童真，加上整個婚禮一手一腳都由自己籌備讓她感到滿足及幸福。

婚禮整個氛圍都充滿了童真，加上整個婚禮一手一腳都由自己籌備讓她感到滿足及幸福。（韓劇《只一人》）

不過爭議最大的是該粉色婚紗上，不少網民指「粉色代表二婚」及婚紗款式「是玩復古風90年代」。事情引來熱論，令新娘子「伊女士」也親自回應外界對自己婚禮及粉色婚紗的批評，以高EQ的態度表示：

我不在乎別人怎麼看我，我自己開心就行。
伊女士

其後該影片轉發至多個平台，風向亦漸漸改變，由批評嘲笑至被大眾支持「自己婚禮自己話事」。不少人對伊女士不被祝福及被批評感到不滿，紛紛留言力撐「有些網友管天管地管空氣，就是不管他自己」、「人家自己婚禮愛穿啥就穿啥，你不喜歡你報警吧」、「自己的婚禮都不能做主，那還結啥婚」。

▼▼▼【按圖看】新娘子當天穿粉色婚紗的造型▼▼▼

雖則婚紗顏色不吉利，甚至有點不合風俗，但是又如何呢？時代一直進步，不少昔日傳統節日的風俗文化亦改變不少，婚紗顏色款式推出越來越多。時代進步人亦不斷追求科技各方面的進步，當有些人未能追上潮流又會遭吐槽「老土、退流行」，何解在某些方面又要重提傳統風俗，這個時候接受能力突然變低。最重要是他人的婚禮何需其他人說三道四，只要簡單地想，這只是單純一件粉色婚紗，為何不能包容呢？

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