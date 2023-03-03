甘願「這行為」屬世紀好女友？ 結局反轉女友原來一拖九位伴侶

拍拖中會碰到的困難有不少，對於雙方的人生觀、金錢觀以及相處習慣來說都是一道道考驗。網絡對於男女拍拖時應否各付各（AA制），一直惹來爭論。近日台灣討論區Dcard中一名男子分享自己與女朋友相處，原來他們一直以AA制自處，正當網民為他們高呼：「真愛，要珍惜女朋友」，結果卻大為反轉！



相差十五年 33歲男與18歲女竟締成姻緣？

近日，一名男子在 台灣討論區 Dcard中發文《跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA》，稱自己現正與一名18歲女生熱戀，兩人相識於一場朋友聚會中，經大學同學介紹走近！由於男生任職於資訊工程行業中的翹楚，女生將近畢業，為詢問有關產業未來出路，兩人互相加了通訊軟件聊天，結果兩人聊出火花，最後順理成章地在一起。男子表示原本預想對方還是學生身份，約會等支出應該為男生負責，誰知從第一次約會起，女友就堅持「AA制」，原因令人大為感動，女友覺得男生不用幫女生付錢！

雖然知道這樣的女生超好又超稀有，但是讓一個18歲妹妹付錢，我總覺得有點怪怪的，再加上她不只長的可愛、多才多藝，而且家裏還算有錢。 Dcard《跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA》

「AA制」貼心女友 網民反應兩極：「很大機率會分手！」

網民得知後反應兩極（《惡之花》劇照）

碰到如此貼心的女友，正常人應該興高采烈。但事主卻憂心重重，表示因為雙方的大學背景及年齡差距，令到事主內心十分自卑及自我懷疑。網民則認為事主只是在杞人憂天，更以自身經驗告訴事主年齡差並沒有問題，問題在於事主的心態「我跟我男朋友也是有點年齡差，你如果拿年齡來這樣分別，代表你打從心底沒有把她放在跟你同等的思考跟能力上，這是一種不尊重！」亦有一些網民批評樓主「老牛吃嫩草」，同時提醒事主兩人很大機會分手：「這年齡差一定悲劇」、「如果畢業後沒結婚或是遠距離，很大機率會分手喔，經驗談」

▼▼▼【按圖看更多】網民反應 ▼▼▼

自卑心態原來「這原因」 網民反嘲：「你小心點」

隨著網民反應熱烈，事主其後亦有回覆及更新帖文解釋道，原來兩人相識時，該女友當時仍是事主大學朋友的女友！事主強調兩人因交流行業意見而開始對話，當慢慢兩人感情升溫後，再三確認對方已經分手才正式開始關係。出於兩人的相識起源，難怪事主對這段感情抱有不安全感。

我內心深處的其實也會害怕某天會像這樣被分手的吧... Dcard《跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA》

網民們看到更新亦無情嘲諷道：「結果是搶別人的女友喔」、「整個無縫接軌，先替同學哭了」、「看了更新真心疑惑這樣叫順理成章在一起嗎？算劈腿吧，怎麼得到就怎麼失去，你小心點」

後續離奇反轉 女友原來一拖九

正當大家以為事情告一段落之際，因為網絡熱烈討論及轉載事宜，事主的大學同學藉著文中多項線索認出事主，並且告訴他事實真相！原來女友並非如此簡單，一直沒有與大學同學分手。事主得悉後大為緊張，並偷看女友手機，發現另一個更反轉的事實！原來事主並非第三者，該女友同時持九個開放關係並將他們都備註好，事主才驚覺自己只是其中一名伴侶！

打開line 才發現我的暱稱是男友3（33歲）真的不誇張，我就看到一排男友1到男友6 年齡層從19到40都有，更誇張的是還有女友1到女友3。 Dcard《跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA》

願意AA制也不代表一心一意！（《晝顏》劇照）

網絡流傳「願意AA制才是好女友」，實例可見願意AA制也不代表一心一意，如果角色調轉，事主你又願意擁有這個「好女友」嗎？

資料來源：Dcard《跟18歲妹妹交往 對方堅持要AA》