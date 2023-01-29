AA制｜女初夜床單染血 遭男友討百元清潔費：非小數目！網勸分手

情侶間的「AA制」向來爭議不斷，但這次卻有點不同！日前一位28歲女生在社交平台上分享，她和男友在交往兩個月，把自己的「第一次」交給了對方，但竟在第二天換來告知：「床單清潔費一人一半」，令她感到非常錯愕及不能接受，而網民也紛紛勸分手。



女網民初夜床單染血 男友竟向她要求清潔費「AA制」

女網民初夜床單染血 男友竟向她要求清潔費「AA制」（《媽，別鬧了！》劇照）

日前一名大陸微博博主「叄川說」收到一名28歲女粉絲投稿分享，表示與男友交往以來，一直都是「AA制戀愛」，而近日和男友住酒店時發生了關係，沒想到第二天收到男友短訊，指酒店發現床單染血漬，要求他們賠償清潔費人民幣200元（約港幣230）。而男友覺得這筆費用需要「AA制」，向她追討人民幣100元（約港幣115元），讓她相當不能接受。

這女生感不滿所以再向男方詢問：「這些錢都要我給？」，她男友認為弄污床單不是他一個人的責任，更反指酒店房費沒有要她付，而200元不是小數目，而該女生則認為他小心點就不會弄在床上，讓她很生氣也堅決不要支付這筆費用。

清潔費討要不成 要求房費「AA制」更質疑血漬是經血

清潔費討要不成，竟要求房費「AA制」更質疑血漬是經血（《無法抗拒的他》劇照）

而這位男友眼見要不到這筆費用，竟要求她付酒店房費：「昨晚不是我一個人睡，妳也睡了那張床，反正妳要給我一半，戀愛前就說好了，不給雙方壓力，共同承擔戀愛時發生的消費。」更指責女生亂動才弄污及質疑是女生來月經才會染血。

網民紛勸分手 男生做法讓人感心寒

網民紛勸分手，男生做法讓人感心寒（《夫妻的世界》劇照）

網民在看完後，紛紛替這位女生婉惜第一次就遇上這種人，以及勸她快分手遠離他。而筆者認為男生的這種做法很令人感心寒，的確在兩人談好下共同承擔戀愛時的花費，「AA制」是完全問題，但也是需要因時制宜。在這位女生下定決心與他發生關係後，第二天收到的不是來自男朋友關心的訊息，而是收清潔費，做法確是讓人心寒。