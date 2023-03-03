狄寶娜摩亞近照曝光依舊少女心爆棚！昔「意外」頂上成港姐季軍

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】昨晚（2日）TVB熱播劇《新四十二章》播出大結局，自開播以來一直備受關注，大玩穿越為題材，同時向經典劇集《鹿鼎記》致敬而吸引不少觀眾追看。昨晚所出現的不速之客正是由謝嘉怡（LISA）飾演「蘇菲亞公主」轉世，當年《鹿鼎記》是由狄寶娜摩亞所飾演羅剎國蘇菲亞大受觀眾喜愛。



【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】狄寶娜摩亞所飾演羅剎國蘇菲亞（Youtube@TVB 截圖）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】狄寶娜摩亞所飾演羅剎國蘇菲亞（Youtube@TVB 截圖）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】謝嘉怡（LISA）飾演「蘇菲亞公主」轉世（Youtube@TVB 截圖）

狄寶娜摩亞對白不流暢 演「蘇菲亞公主」觀眾極受落

當年狄寶娜摩亞（Deborah Moore）於《鹿鼎記》飾演羅剎國蘇菲亞公主，雖則說對白時不太流暢，但她憑著可愛美麗的扮相讓一眾觀眾十分受落，加上大家都體諒她是一名混血兒，也不會對她的演出過份苛刻。

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】狄寶娜摩亞對白不流暢 演「蘇菲亞公主」觀眾極受落（《鹿鼎記》劇照）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】她憑著可愛美麗的扮相讓一眾觀眾十分受落（《鹿鼎記》劇照）

由三甲不入「意外地」頂上成為港姐季軍

狄寶娜摩亞是一名混血兒，母親是華人，父親是愛爾蘭人。其實一直有不少人都誤會她姓「狄」，並多次誤稱她為「狄小姐」；而她多次澄清她的姓氏是來自英國的摩亞（Moore），名字則是狄寶娜（Deborah）。在1981年她參選香港小姐，初時她只獲得「青春小姐」名銜，後來因當年冠軍隹麗虛報年齡遭到取消資格，因此狄寶娜摩亞順理成章成為季軍，繼而加入TVB成為旗下藝人。

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】狄寶娜摩亞順理成章成為季軍，繼而加入TVB成為旗下藝人（IG@deborahmoore191）

由於狄寶娜摩亞廣東話始終不及英語流暢，簽約不久後都主力在明珠台主持節目，惟當時自製節目不多，故此英雄亦無用之地。她間中都有客串一些劇集，如《香港八二》、《鹿鼎記》和《大班密令之死亡之旅》，以及電影《黐鬼線》及《失婚老豆》。直到90年代，她淡出香港演藝圈移居加拿大，幾年後狄寶娜摩亞加入新時代集團旗下的溫哥華加拿大中文電台至今。2010年9月，她兼任新時代電視主持至今。

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】狄寶娜摩亞廣東話始終不及英語流暢，簽約不久後都主力在明珠台主持節目（Youtube@TVB 截圖）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】她間中都有客串一些劇集（Youtube@TVB 截圖）

跟賈思樂「再見亦是朋友」感情昇華變知己

感情方面，狄寶娜摩亞曾跟湯鎮業傳出發展地下情，但講到最為人熟悉的，是她跟賈思樂的一段情。當年緋聞多多的賈思樂，先後跟吳夏萍及陳玉蓮等等女藝人傳出緋聞，賈思樂多年後曾接受訪問時大談過去：「我傷咗佢嘅心，佢好鍾意我，但好多原因唔可以一齊。」坦言對狄寶娜摩亞有愧疚。雖則二人未能開花結果，但「再見亦是朋友」至今仍是知己，甚至賈思樂到加拿大亦會到她家住，跟狄寶娜摩亞的丈夫也成為好友。

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】最為人熟悉的，是她跟賈思樂的一段情（FB@狄寶娜摩亞）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】跟賈思樂「再見亦是朋友」感情昇華變知己（FB@狄寶娜摩亞）

踏入花甲之年 依舊充滿少女心

自淡出香港演藝圈後，狄寶娜摩亞不久後亦榮升人妻。現年60歲的狄寶娜摩亞近年活躍於社交平台，不時都看到她的個人生活的點滴，她依然明艷照人跟昔日毫無變化。過去她曾拍片介紹家中收藏，可見她居所十分寬敞兼且勁具設計感。狄寶娜摩亞又自爆是韓國天團BTS忠粉，仲會自製「BTS牆紙」裝飾間公仔屋，她的可愛真是由內到外的，少女心果然不分年齡。

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】踏入花甲之年 依舊充滿少女心（IG@deborahmoore191）

【新四十二章｜狄寶娜摩亞｜鹿鼎記｜蘇菲亞公主】她依然明艷照人跟昔日毫無變化（IG@deborahmoore191）

【狄寶娜摩亞 Q&A】