Bill Gates爆新戀情！60歲新歡同是億萬富豪　有望洗走淫亂形象？

離婚兩年身陷醜聞，新戀情似乎帶他回到了正軌。



離婚兩年後，Bill Gates（比爾·蓋茨）又戀愛了。新女友與他年紀相仿，今年60歲，是全球第二大軟件公司甲骨文（ORACLE）已故CEO的遺孀。身價同樣不菲，資產過億。兩人多次被拍到一起觀看網球賽，興趣相投，交談甚歡，顯得十分般配。

過去的兩年中，蓋茨離婚案的影響力持續發酵，接二連三曝出了不少醜聞：婚內出軌、騷擾女下屬、與專為富豪提供性服務的「歐美第一皮條客」交往……這些私生活的污點，讓他在公眾面前「老好人」的形象一落千丈，從科技天才、大慈善家，變成了又一個再普通不過的「渣男」。因此，他離異後的第一段正式戀情，收穫了很高的關注度。

目前看來，他的選擇似乎為自己挽回了一些口碑。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 女方名校畢業 兩人因網球結緣

上個月，67歲的蓋茨去了一趟澳洲，與澳洲總理進行會談。工作之餘，他還觀看了澳網男單決賽，被拍到身旁坐了一位女子，兩人有說有笑，舉止親暱。眼尖的大家很快發現，蓋茨此次澳洲之行，所到之處經常出現這位女子的身影。

此前兩人在悉尼街頭悠閒漫步，一起參觀悉尼歌劇院、欣賞海景，就被人拍了下來。只不過當時只有一個背影，還不能確定女方的身份。直到看到了正臉，才知道這位形影不離的新女友原來是 Paula Hurd（寶拉·赫德；原名：Paula Kalupa），來頭可不小。

她的前夫 Mark Hurd（馬克·赫德），與蓋茨同為矽谷大佬，是微軟對手公司甲骨文的前任CEO，也擔任過惠普的CEO。2019年，馬克去世，結束了這段近30年的婚姻。寶拉繼承了5億美元的遺產，帶著兩個孩子開啟新生活。

當然，真正讓蓋茨動心的，還是寶拉自身的優秀。都知道蓋茨喜歡交往名校學霸、高知精英，寶拉也是這種類型。她畢業於德克薩斯大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），曾經也在一家軟件公司工作了17年，擔任技術主管，能力出眾。2001年離職後，她轉向了活動策劃和慈善事業，目前依然活躍在這一領域。

雖然蓋茨和寶拉沒有公開證實戀愛關係，但據認識他們的朋友透露，兩人其實已經約會一年多了，但還沒見過對方的孩子。「這在圈子裏並不是一個秘密。」還有人爆料，他們的結緣，很可能是因為網球。和蓋茨一樣，寶拉也是網球迷，兩人早就在多場比賽中有過同框，甚至可以追溯到2015年。只不過以前是各看各的，恰巧遇到。在一起之後，變成了如膠似漆地共同觀戰。

去年3月，加州印第安維爾斯（Indian Wells）的WTA半決賽上，看得出蓋茨心情很好。9月的倫敦O2競技場舉辦的拉沃爾杯，氛圍也很和諧。有著一樣的科技背景和志同道合的愛好，寶拉看上去與蓋茨勢均力敵，的確稱得上般配。尤其是作為超級富豪，蓋茨沒有選擇少女嫩模，而是找了60歲的同齡人，也讓不少人感嘆，至少年齡是合適的。

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02 深陷醜聞的兩年

不過，不看好這段戀情的也大有人在。畢竟，蓋茨自離婚後，感情上就頻頻傳出負面新聞，幾乎把多年建立的人設塌了個徹底。作為國人最熟知的富豪之一，蓋茨的口碑一直不錯：改變世界的天才，成功的企業家，還致力於慈善。他的婚姻也一度傳為佳話。與妻子梅琳達（Melinda Gates）攜手27年，育有3個子女，家庭穩定幸福，簡直是有錢人狗血世界中的一股清流。但隨著離婚，他的正面形象被打破了。

2021年，蓋茨和梅琳達發布離婚聲明，稱這段關係已經「無法讓彼此繼續提升」。至於真實的分手理由，兩人選擇了緘口不提。但外媒很快曝出各種內幕消息，首先是與前任的感情糾葛。《時代》雜誌報道，蓋茨與他的「白月光」 Ann Winblad 始終保持著親密的關係。蓋茨在和梅琳達結婚前，特意徵求了前任的同意。不僅如此，三人之間還達成協議：婚後，蓋茨每年可以和前任在北卡羅萊納州（State of North Carolina）的海濱別墅度過一個只屬於兩人的周末。

就當大家認為這已經很離譜，沒過多久又發現，他們的感情破裂另有導火索。梅琳達稱，蓋茨與皮條客 Jeffrey Epstein （愛潑斯坦）來往，讓她非常不快。Jeffrey Epstein 是美國臭名昭著的戀童癖和「性侵大亨」，因組織未成年少女為各界富豪政要提供性服務而被起訴判刑，2019年死於獄中。他曾斥巨資買下一個島，用於囚禁18歲以下的少女，然後開私人飛機把大人物接來島上，進行性交易。美國前總統克林頓、特朗普、英國王子安德魯，都因為和他交往過密，捲入了這起醜聞，鬧得沸沸揚揚。

但與大多名流不同的是，蓋茨是在 Jeffrey Epstein 已經被認定為性犯罪者後，才與他結識的。從2011年開始，兩人多次見面，蓋茨經常出入 Jeffrey Epstein 的豪宅。梅琳達陪著去了一次，就受不了了，覺得蓋茨明知道對方的罪行，卻還要和他近距離接觸，讓她很不舒服。她警告丈夫，不要再和這樣的人來往，但蓋茨並沒有聽進去。

雖然蓋茨堅稱，自己從未在這個過程中幹過非法勾當，只是為了慈善事業拓展人脈，但這件事在梅琳達心中還是留下了一根刺。 Jeffrey Epstein 死後，梅琳達看了許多媒體調查，發現蓋茨與他的聯繫遠比自己想象的多，越發不安，因此埋下了離婚的種子。

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03 離婚後首段正式戀情 會成為新的起點嗎

如果說以上這些只是媒體的分析，已經揭開了蓋茨許多不為人知的秘密，那麼梅琳達後續的發聲，則說出了這場婚姻更多的陰暗面。在去年的採訪中，梅琳達公開談起離婚，聊到了蓋茨的婚外情。

2019年，微軟董事會接到消息，稱蓋茨曾在2000年出軌了公司一名女下屬，長達1年。微軟介入了調查，女員工也交代了戀愛過程。然而事情還沒有最終定論，蓋茨就主動從董事會辭職了，這件事也不了了之。梅琳達正是直到這一刻，才得知丈夫的背叛。「我有很多天都躺在地毯上抽泣。」當採訪的主持人問道，有消息稱蓋茨出軌不止一次，還曾對公司的理財經理、基金會的多名女員工展開過追求，是不是真的？梅琳達給出了意味深長的回答：「這些你問他吧。」

除了前妻的「錘」，其他與蓋茨有過交集的人也紛紛下場爆料。曾為蓋茨寫過兩本傳記的 James Wallace 說，蓋茨的好色在圈內人盡皆知，讀書時就喜歡參加情色派對、逛紅燈區。種種事實和傳言滿天飛，讓大家對蓋茨的印象跌入谷底。

雖然他在離婚一年後承認了不忠，也反思了與 Jeffrey Epstein 來往過密的錯誤，但這些事帶來的影響還是積重難返。直到最近交往了形象不錯的新女友，一切才似乎漸漸回到正軌。不少人對他的選擇頗為讚許，看了太多「男人永遠只愛18歲」的例子，覺得蓋茨和勢均力敵的同齡人談戀愛，才是真正的大佬所為。

不過，兩人的戀情才剛開始，目前下定論還為時尚早。對一個獲得了極致的財富和地位的人來說，感情可能是滿足權力慾的遊戲，也可能是各取所需的交易。至少此前的經驗告訴我們，只相信表面，往往崩塌得也快。雖然不知道未來發展如何，但希望這會成為一個新的、更好的起點。