戀愛相處｜9成情侶存在「話語控制」　7招教你遠離「控制狂」情人

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-03-14 09:01

9成以上的情侶吵架源頭不是性生活不滿、對方生活習慣差，關鍵因素落在「說話」，有時你並沒有這個意思，但說出來的話總會讓人感到反感不舒服，一點一滴累積起來就曾了壓倒駱駝的最後一根稻草。《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》在書裡說到「很多人都隱瞞了婚姻關係裡的苦痛、暴力，或幻滅。那是說不出口的精神暴力」。或許你聽過「情緒勒索」但你知道在情侶關係中存在著「話語控制」嗎？

雖然你深愛對方，渴求執子之手，與子偕老，但若另一半常常用有毒的話語，對你進行話語控制，而你因為愛，等待著對方改變，或不斷包容、忍讓、一退再退，那麼，你不但將失去愛情與婚姻，更將失去自己。

面對話語控制你該怎麼辦？利用書中7個技巧逃出困局（點圖放大閱讀）▼▼▼

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你也活在情感操控裡嗎？

控制的方式，常見有四種形式：話語控制、情緒控制、暴力控制和經濟控制。而無論是哪一種控制，都還是以「情感操控」為主要目標。因為對人類生活來說，渴求愛與情感仍是不可或缺的基本需求。我們活著不只單靠食物，我們想要追求重要感、價值感，也期盼擁有幸福和親密。因此，情感操控變成為了最常用的手段之一。

什麼是「話語控制」

或許你聽過「情緒勒索」，但你知道在情侶關係中更存在著一種「話語控制」的問題在嗎？就如同溫水煮青蛙一般，透過似是而非的道理，慢慢地習以為常，忘了如何清晰思考和辨識。當控制者想要掩飾某種行為時，情感控制往往是最常用的手段，漸漸的激起內疚感、羞恥感或同理心，看似符合邏輯的話語隱藏了真正的目的。

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不只愛情，「親情」也會遇到

別以為「話語控制」只會出現在愛情裡。特別是，親情之內的親子關係也很常遇到，這樣的現象尤其顯著。只要有一方強勢壓迫、家庭地位較高、經濟條件優勢，他幾乎可以任意對待親密關係中的另一個人，或家庭中的另一個成員。這樣的成員，不具威脅性，同時最不需要考慮「界限」的存在，彷彿他的存在，理所當然要被壓迫、羞辱和控制。

「離開」是最常見的狀況劇

第一種情況在於「挽留」在這種情況下，控制行為的發生是為了留住想要疏遠自己，或是想要放棄這段感情的人。「如果還繼續這樣的話，我就離開。」言下之意其實就是「挽留我」。這個時候，控制情感使對方內疚、情感勒索、威脅便會如約而至。另一種狀況就是「逼退」，認為以這種方式離開對方，自己的損失更小。一切的打算，只是為了讓不再被愛的一方，先提出離開！在這種情況下，控制者會故意破壞雙方的關係，指責對方讓生活變得不堪忍受。

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這些話你也遇過嗎？

在《有毒的話語──親密關係裡的話語控制》提倒常見的幾個案例。

內疚感「你給我的陪伴少了，你對我的關心少了，我才會出軌。」

虧欠感「我為了你、為了孩子，付出那麼多，你還來責怪我？」

野蠻分析「你應該去跟你的心理師談談你的原生家庭問題，而不是一味地指責我！」

嫉妒「如果你不表現出這麼強的占有欲，我就不會出軌了！」

真誠「我送給妻子我的真誠！如果我跟別的女人在一起，我會跟她說的。」

承諾「這只是個意外，我們能過這道關卡。我跟你保證沒有下次了。」

面對話語控制你該怎麼辦？

雖然你深愛對方，渴求執子之手，與子偕老，但若另一半常常用有毒的話語，對你進行話語控制，而你因為愛，等待著對方改變，或不斷包容、忍讓、一退再退，那麼，你不但將失去愛情與婚姻，更將失去自己。在書中提到意識到面對話語控制7個Tips讓你「擺脫話語控制」

1.自己正受到控制。 2.識別控制的性質，甚至控制者進行控制的潛在動機。 3.自問當下的情況是否正常。 4.搞清楚要傾訴的對象並且成功抒發。 5.放棄改變對方的想法。 6.捍衛底線。 7.諮詢專業人士。

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