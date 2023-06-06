分手部署｜如何讓對方主動離場？「煩」招萬試萬靈　失敗即真愛！

不要罵她，不要打她，不要不理她。這太帥太霸氣了你知道嗎？你就是這麼 man 她才離不開你，我們要反其道行之。



如何正確地讓男友提分手？一字記之曰：煩！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如何正確地讓女友提分手

1. 請照三餐問安，早安午安晚安，以及不定時問她在幹嘛。

2. 把你工作遇到的挫折、煩心事主動對她傾訴，講一講最好哭出來。

3. 約會時吃什麼、去哪裡都說不知道，讓對方想就是了。

4. 開房間時請理所當然地跟她收一半的錢，記得算到個位數。

5. 不管自己有什麼想法，前面一律加上：「我媽說...」。

當然上面這個就是「被分手」大全，但總是有一些太有吸引力的男生想分手而不可得，所以我們應該跟拙男學習，反覆操作直到女朋友心態崩掉。阿如果你這樣搞個半年一年人還沒被你搞垮，投降了，娶她吧。

同場加映：男友的這個肢體語言說明已不再愛你 13種徵兆揭露你們現正分手中（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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如何正確地讓男友提分手

不要不理他，不要愛回不回，不要忽冷忽熱。你這個行為簡直就是正妹拒絕噁男的套路，那些噁男罷休了嗎？沒有，還會因為閾值降得很低，偶爾回個一句還會讓他對這段感情的信心直接回滿血還爆表。

反其道行之。煩，煩死他就對了。

男人總要時間獨處、總要時間拚事業、總想有時間打電動 ( 或釣魚或打球或開車等他喜歡的興趣 )、總要跟兄弟聚會講垃圾話、總要有跟自己家人的相處時間。

跟緊他所有活動，黏到他完全沒有個人空間，最好在他打電動推王的時候站在螢幕前問他如果你變成蟲他還愛不愛你，把他搞到牙起來。我知道你已經對他沒感覺甚至討厭他了，忍一下，忍過這一時，切斷後就海闊天空。這一步可以在短時間內提高他對你的厭惡感。

同時，男人都會有需求，甚至很大一部分的男人是為了這個才交女友的，而因此可以做出一些妥協，比如容忍你的上述行為。不要不給，他得不到就容易提高價碼，比如對你的行為更多容忍來交換。所以反過來要給，變本加厲地給！他一個禮拜要一次，你就要七次；他一個晚上一次就滿足，你就要求不滿三次不讓他下床。

性的同意權是兩性關係中女人的核武器，用以作為關係存續的威攝，且讓女人可以處在關係中的優勢地位。那現在要分手嘛！直接莊家砸盤，大量拋售，把均衡價格直接打穿支撐線。這時候買家心理就會陷入一片虛無，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。他的維持成本已經因為你的煩人行為高到不行，他想要的已經因為你的莊家砸盤而一文不值，這樣還不甩了你，一樣，真愛了啦。

同場加映：分手後想復合的8個Do & Don't｜忌情感勒索、增強吸引力才是王道（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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結語

最近又分手了一個，相對於去年年底那一個，可謂心中毫無波蘭，也無捷克，更無意大利。為什麼總是交往後對對方的態度直接崩盤呢？如上文所述，交往前和交往後，其實我們所做的事情不同，雙雙認知到自己買到了個假貨。

提分手跟拒絕追求者是同一個模式，你想想你當初怎麼追求一個人最後失敗反而被討厭的，照這模式操作就對了。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鄭書羽，原文：讓對方主動提分手的方法及拒絕追求者的思路】