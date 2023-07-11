12星座戀愛冷知識　金牛看重承諾超硬頸　天秤外貌協會最憎人婆媽

談戀愛是一個不斷瞭解對方的過程。就像在遊戲裡一次次打怪升級，戀人也在相處中一次次解鎖彼此的真實面貌。你真的瞭解你的情人嗎？



或者你也不知道戀愛中的自己會是什麼模樣？現在就跟著科技紫微網一起來探索12星座不為人知的戀愛冷知識吧！

12星座的戀愛冷知識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

1. 談戀愛的時候就像個孩子一樣希望受表揚，最怕被另一半潑冷水。

2. 很願意向對方認錯，但其實牡羊並不一定認為是自己的錯，只是懶得計較。

3. 一戀愛就超級依賴對方，不保留一點給自己。

金牛座

1. 看起來很倔，一旦喜歡上一個人，卻很樂意順從對方。

2. 不喜歡冷戰，但又不由自主地冷戰，因為不擅長表達自己。

3. 很在意另一半是否說到做到。如果對方言出必行，好感大加分；反之，好感斷崖式下跌。

雙子座

1. 吵架的時候喜歡說反話，口是心非很嚴重。

2. 很依賴另一半，希望大事都是對方做主，但是小事得自己說了算。

3. 在意各種節日的儀式感。

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+ 10

巨蟹座

1. 情緒總是起起伏伏，想要傾訴卻又擔心次數多了會讓另一半覺得矯情和厭煩。

2. 希望另一半能大方介紹自己給朋友和家人。

3. 非常在意吵架後另一半的態度。只要對方態度誠懇，就很容易心軟。

獅子座

1. 遇到喜歡的人，第一反應是自卑。

2. 最討厭另一半在自己面前誇讚其他異性或羡慕別人的愛情。

3. 吃軟不吃硬，對撒嬌毫無抵抗力。

處女座

1. 非常喜歡生悶氣，但又希望對方能自動察覺你在生氣。

2. 很在意周圍人對另一半的看法，尤其是家人和朋友的評價，希望戀情能夠受祝福。

3. 對方可以不漂亮/帥氣，但是一定要愛乾淨，尤其是指甲、鞋子這種細節部位。

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+ 15

天秤座

1. 即使在一起很久，也不希望另一半在自己面前習慣於不修邊幅。

2. 如果另一半總是沒有主見或拿不定主意，會在心裡一遍又一遍的減分。

3. 脫單以後，桃花反而越來越旺。

天蠍座

1. 戀愛的觀察期很長，雖然慢熱，但會越來越喜歡對方。

2. 自己付出越多就越喜歡對方，而不是對方付出越多就越喜歡對方。

3. 在意細節、也很記仇，八百年前的小事都可以翻出來討說法。

人馬座

1. 喜歡看另一半生氣或吃醋，有時候還會故意惹毛對方。

2. 有壓力時通常是自己消化，原因是害怕另一半對自己失望，更害怕辜負對方的期望。

3. 依賴心很重，但又總是表現出一副毫不在乎自己過活完全OK的態度。

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+ 13

山羊座

1. 在一起之前都是偷偷悶騷，在一起之後一百八十度逆轉，明目張膽。

2. 對另一半不求上進的態度會很反感。

3. 不吃甜言蜜語那一套，比起情話綿綿，行動才是王道！

水瓶座

1. 談戀愛以後會突然對婚姻有了嚮往，會想像跟另一半婚後的生活。

2. 分手的時候會非常希望對方來挽留，完全無法抵抗對方一把抱住求復合這種手段。

3. 討厭悶不吭聲！更不喜歡拖拖拉拉！即使在談戀愛時也希望談得爽快。

雙魚座

1. 在戀愛中喜歡耍手段，例如欲擒故縱之類。

2. 最容易相信對方，但也最容易懷疑對方。

3. 一戀愛就會變成可愛鬼、撒嬌鬼、愛哭鬼。

愛情變化多端，有時酸中帶甜，有時苦不堪言！

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