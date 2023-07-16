才甜蜜答應求婚！男友回家要求鑽戒也要AA制　女聽到眼都突唔敢戴

現代社會提倡男女平等，許多夫妻、情侶之間的共同花費都會採取AA制。不過，如果「求婚鑽戒」的費用也要平分，你能接受嗎？



一名女網友PO文分享，男友和她求完婚後，回頭要求一起分攤鑽戒花費，讓她相當傻眼「你的求婚戒指也要跟我AA嗎？」掀起大批網友討論。

男友向台女浪漫求婚，回家後卻提出鑽戒要AA：「結婚是兩個人的事！」（點擊放大瀏覽原文）▼▼▼

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男友拿鑽戒求婚好浪漫...回家喊「鑽戒錢平分」

情侶交往需要三觀契合，其中，金錢觀攸關生活中的一切花費，能否達到彼此間的共識、找出平衡點尤其重要！一名女網友在Dcard結婚版發文「男友跟我求婚 鑽戒要AA」，分享近期和交往4年的男友達成結婚共識，男友日前也在朋友的見證下拿出鑽戒求婚，讓她感受到滿滿的幸福。

沒想到求完婚後，對方卻說「那個鑽戒我挑了很久～15萬（台幣）左右，沒關係你可以慢慢轉七萬五給我就好」，原PO當場愣住，認為求婚鑽戒是男方送給女生的求婚禮物，因此對男友提出的要求感到相當傻眼。不過男方則認為結婚是兩個人的事，「是因為我們兩個要結婚才會有這個求婚送禮的環節啊，還是說結婚男生就應該要多付錢？」

現代社會提倡男女平等，許多夫妻、情侶之間的共同花費都會採取AA制。不過，如果「求婚鑽戒」的費用也要平分，你能接受嗎？一名女網友PO文分享，男友和她求完婚後，回頭要求一起分攤鑽戒花費，讓她相當傻眼「你的求婚戒指也要跟我AA嗎？」掀起大批網友討論。

同場加映：有錢老公婚後變AA狂魔！家用要收據報銷 老婆生仔打無痛都要平分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男友AA制觀念超強 連20元礦泉水也要算！她傻眼：不敢戴戒指了

雙方對此事暫時得不到共識，陷入尷尬冷戰。原PO表示男友有非常強烈的AA觀念，所以交往至今的一切花費都是兩人平分，「就算金額小到一瓶711的20塊（台幣）的水，只要我也有喝就會A」，坦言不是不想共同分攤且男友也不會佔她便宜，只是納悶「我們有必要分這麼細嗎」？

最後更在貼文中直言「我現在也不敢戴那個戒指，因為戴了好像我佔他便宜一樣......」。

同場加映：約會世紀難題｜與男生聯誼該不該AA制？6個付錢準則避免雙方尷尬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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這婚該結嗎？網友暴風式留言勸退 再點1關鍵：強迫消費？

文章曝光後馬上掀起網友熱烈討論，暴風式湧入留言，多數人認為男方太過斤斤計較，勸告原PO若是想結婚邁向人生下一階段，還得好好考慮清楚是不是真的能接受這樣的做法，否則長此以往還是很容易產生摩擦，最後與男友走上分道揚鑣一途，「這種強烈建議不要在一起，太計較的日子不好過」、「我大概可以理解他的觀念是怎樣。但如果妳是個不想要跟對方算清楚的人，我勸妳早點換人。要跟他能相處，就是A到最極致，不然怎麼算妳都會覺得自己虧。」

另一派網友則表示能理解男方想要一起平分的想法，點出關鍵問題出在「沒有事先討論」，「重點鑽戒他挑的..價錢也他挑的..你完全沒有選擇餘地 好慘..」、「我覺得要AA的話應該跟你提前講並且一起討論鑽戒款式、價位等等，而不是買完之後才跟你說，有種強迫消費的感覺？」

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