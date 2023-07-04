雄厚的不是身家，而是單身的實力！中女相睇9次全極品：寧攝灶罅

一名大齡女子表示，最近開始面臨相親和親戚介紹對象，但看了數個之後，發現跟自己差不多年齡階層的異性，真的不是沒原因娶不到老婆，她也分享了找老公的經歷，並表示他們都是高薪職業或是家境富裕，她也自嘲「最近一直翻白眼超怕視網膜剝離」，不少網友看完也笑翻「真的是憑實力單身」、「期待續集」。



女網友在臉書「匿名2公社」發文分享最近找老公經歷，她表示自己最近面臨相親或是親戚介紹對象，一號男是媒人介紹，每次去約會100句有50句是我家很有錢，40句是我媽說，遇到節日原po會送禮給他，但他卻連一顆香菇都沒送過，還會跟原po說他每天早上七點吃早餐一定要吃市場新鮮的海魚，問她能不能每天煮給他吃，原po提到如果結婚生小孩，會休息一段時間顧小孩，沒收入，這時對方沈默一句話都說不出。

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二號男是親戚介紹，第一次見面約在一間他找的早午餐店，一看到菜單就問原po東西怎麼都這麼貴，每次出去吃飯，店員在旁邊等著收錢，他錢包永遠拿的比自己慢，他會說下一次他出，然後下一次就是去吃比較便宜的東西，例如肉燥飯或是鍋燒意麵。

三號男，出去吃飯時會狂加點開胃菜附餐，然後就說吃飽了要打包主餐，接下來連續3-4天傳晚餐照片給她看，炫耀自己又要前幾天的主餐加料變出一餐，當天吃完晚餐後，他說想去走走，結果原po穿了厚底高跟鞋跟他在操場走了10幾圈。

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四號男一見面開口就是問哪間學校畢業、妳在哪裡工作、一個月薪水多少、年終獎金多少、有房有車有投資嗎？接下來就開始說自己念名校學歷很高、想找有房有車經濟獨立，不要花他的錢可以一起養小孩的女生，並表示生小孩是女生的事，不應該花自己的錢，原po表示當下很想拿水潑他。

五號男出去逛街聽到歌就會問她「知道這什麼歌嗎？」，然後一起去唱KTV一開始就會狂點10、20首歌，吃火烤兩吃時，問原po什麼不吃，原po表示不吃羊肉，接著對方開始狂點一系列羊肉，出去找東西吃，每過一個紅綠燈就會問一次「妳不吃羊肉對嗎？」。

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原po表示，接下來的6789男，讓她氣到直接跟媽媽講「我還是當個單身狗好了，吃狗糧還餓不死，遇到這類的我先氣死」，原po透露，這些人都是高薪職業或是家境富裕，目前看來有正常社交能力的男生不會等著別人介紹，可能有但真的不多，「害我最近一直翻白眼超怕視網膜剝離的」。

此文一出不少網友笑翻，直呼「辛苦你了！看完前五個，突然好想聽6789的故事⋯期待續集」、「真的還是單身好，跟這些結婚絕對會後悔」、「妳下次吃飯可以揪一下嗎？我想在隔壁桌看實況有多精彩」、「憑實力單身的果然都是高手」、「正好我身邊也都是高薪高學歷男，所以我完全能理解，這些人真的很多腦袋進水的，講的話都能氣死人，不要太過期待」、「真的不是沒原因娶不到老婆的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】