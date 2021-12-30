情侶講錢傷感情？結婚前先審視這5個財務問題　助你建立幸福家庭

有關金錢的問題，其實不論是剛開始談戀愛，還是決定結婚，甚至是已婚或是離婚的夫婦，凡是一起生活，都必然要去面對。可能有人覺得什麼都說錢，不是過於現實和物質主義嗎？既然兩個人選擇在一起，不是應該以感情為中心嗎？然而理性地談論金錢，的確是個可以幫助日後建立家庭的路，走得更穩定的基礎。因此，建立成熟的價值觀、共識的金錢觀是十分重要的。



美國財富策略師 Catherine Schnaubelt 則曾於《Forbes》上分享，討論財務目標是伴侶的必經課題，因為婚姻亦同時代表著資產的合併處理，因此兩人選擇正視金錢問題，就可使後續可能的問題提早解決。而以下的財務問題，就是她建議各考慮或準備結婚的情侶先討論的。

1. 你的金錢使用習慣是怎樣的？

每個人都有自己的儲蓄及消費嗜好跟特質，因此，你要先理解伴侶對金錢的態度，例如回溯到他的家庭、父母的經濟與習慣等，然後就可以從中去看出他的金錢習慣：為什麼經常衝動消費？他的投資方法正確嗎？他會儲蓄嗎？充分了解對方的金錢觀和理財習慣，這些都有助於建立共同的財務目標。

2. 個人目標與共同財務目標是什麼？

要一起生活、建立家庭，兩人必須要對未來的想像及計劃達下共識，例如想留在本地還是有移民的想法？希望買屋、買車、生兒育女，還是想存一筆錢可以每年去旅行？會為各自的父母準備退休後的生活方嗎？將未來家庭的藍圖初步規劃出來後，就可以由自身做起，再一步一步為未來努力。

相關文章：求婚｜12星座男想娶你的徵兆 天蠍總撩是鬥非、山羊突計劃上樓？（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

3. 你目前有任何債務嗎？打算如何處理？

的確，單身的時候，自己的錢自己管理、自己用，信用卡每個月只還最低還款額，或是原來帶有不同的債務，都是個人的事，但結婚之後就會變得複雜，並不再只是你自己的事。因此，雙方身上有任何債務，如學費貸款、信用卡債、家內債務等，都要了解清楚，因為這是直接影響到將來的家庭規劃。

4. 你有多少財產？婚後我們會如何分配資產？

談了負債，也可以聊聊彼此擁有的財產、資產，計劃如何用錢的同時，也可以討論婚後可以如何分配，甚至是，如果有一天會分開，財務會如何處理。

相關文章：男生喜歡你就會這樣做！看到這7個舉動 就知道他對你有好感（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 16

5. 設立共用資金戶口，一起為共同目標努力！

最後，了解清楚雙方的財務近代史之後，又決定真的可以繼續下一步，要為將來家庭努力之後，就不妨由淺入深的了解「共用資金」的概念，小至在家中放置一個共同的零錢錢筒，儲滿了一筒後，就可以買些小禮物或吃點美食當慶祝；大至真的開一個聯名銀行戶口，練習如何管理彼此的共有資金等，都一樣對大家的相處有幫助。

相關文章：許瑋甯閃婚｜和錯的人一起才要刻意經營 8個相處細節笑過一輩子（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

相關文章：結婚｜7大揀「理科男」做老公的優點 專一、務實被喻最可靠藍籌（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 8

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】