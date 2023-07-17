郭鋒歐陽珮珊相愛40載！喪妻後難再投入演戲　近況曝光終走出低谷

郭鋒是圈中著名的老戲骨，相信大家即使對「郭鋒」這個名字不熟悉，對他的樣子也不會陌生。郭鋒自1972年入行至今參演過不少電視劇集，其中在《尋秦記》中飾演的「呂不韋」、《九五至尊》中飾演的「郭帶旺」等都成為了令觀眾印象深刻的角色。



郭鋒於1977年與在《神鵰俠侶》中飾演「黃蓉」一角的歐陽珮珊結婚，兩人婚後是圈中的模範夫妻，只可惜歐陽珮珊在2017年因不敵癌魔而離世，郭鋒難以走出喪妻之痛，亦難以再投入拍劇，後來更加淡出幕前。

郭鋒近況曝光 終走出喪妻陰霾重現笑顏

事隔近6年，不少網民都對郭鋒的近況表示關心，而郭鋒最近被發現現身馬來西亞盡興地吃榴槤，臉帶燦爛笑容，臉色更加紅潤、精神，看得出郭鋒已經走出愛妻離世的陰霾，回復狀態！

事隔近6年，不少網民都對郭鋒的近況表示關心，而郭鋒最近被發現現身馬來西亞盡興地吃榴槤。（RED@Dking 帝一榴 馬六甲）

郭鋒臉帶燦爛笑容，臉色更加紅潤、精神，看得出他已經走出愛妻離世的陰霾，回復狀態！（RED@Dking 帝一榴 馬六甲）

郭鋒與妻鶼鰈情深40載 因太太不敵癌魔離世跌落深淵 喪妻後難再投入演戲

現年71歲的郭鋒於1972年入讀TVB藝員訓練班而入行，其後轉投麗的電視，於1976年因參演劇集《無語問蒼天》而認識到歐陽珮珊，兩人相識並相戀，更於1977年結為夫妻，兩人婚後相當恩愛，郭鋒為人專一，婚外多年沒曾傳過緋聞，兩人更加是圈中數一數二的模範夫妻。

現年71歲的郭鋒於1972年入讀TVB藝員訓練班而入行！（《同盟》劇照）

當年的歐陽珮珊為當家花旦，在《神鵰俠侶》中飾演「黃蓉」一角更加令觀眾印象深刻，其後於1994年息影，好學不倦的她在離開娛樂圈後，就到內地修讀針灸課程，兼學習中醫，最終成為氣功針灸師。

而郭鋒一有時間更加會陪太太一同上課，空閒時間兩人又會在家玩波子棋、飛行棋，甚至打兩腳麻將，兩口子簡單低調地過日，雖然平凡但幸福溫馨。

郭鋒於1976年因參演劇集《無語問蒼天》而認識到歐陽珮珊，兩人相識並相戀，更於1977年結為夫妻。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

夫妻二人幸福甜蜜，只可惜好景不常，郭鋒與歐陽珮珊在2017年到吉隆坡旅行時，歐陽珮珊突然因急病而送院，做了3次開腦手術，返港就醫後更被證實患上了末期肺腺癌，終在2017年不敵癌魔離世。

郭鋒與歐陽珮珊在2017年到吉隆坡旅行時，歐陽珮珊突然因急病而送院，做了3次開腦手術，返港就醫後更被證實患上了末期肺腺癌。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

面對喪妻之痛，令郭鋒一時之間難以接受，情緒大受影響，心情跌到落低谷，甚至難以投入拍劇，郭鋒當時的情況實在令人很擔心。

郭鋒後來也淡出了幕前，於2022年，他在接受「香港演藝人協會」訪問時，當提起太太時依然有一點傷感，但他提到「其實一個人的生命價值，只是在於你怎樣看，有些事業為重，有些家庭為重，家庭是我人生中最大的得著，很幸運，事業令到我認識了我太太，這是天意的安排」。

喪妻之痛絕對不易走過，但在歐陽珮珊人生最後一段路中，有郭鋒這位摯愛伴她走過，總算是此生無憾，而郭鋒的心𥚃一直都在記掛及深愛著妻子，夫妻二人的甜蜜回憶也會一直藏在郭鋒心中，兩人鶼鰈情深40載，這段情深、情義實在令人感人肺腑。

面對喪妻之痛，令郭鋒一時之間難以接受，情緒大受影響，心情跌到落低谷，甚至難以投入拍劇。（《同盟》劇照）

郭鋒最近現身馬來西亞，在近照中看到臉上重現笑容，精神也不錯，腹部及臉部變得圓潤，看得出發福了不少，狀態也回復過來，可見郭鋒最近已經走出陰霾，令一眾網民也感到放心。