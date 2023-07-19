李小龍逝世50年｜僅4部半電影影響遍及全球！妻曾放棄一切成就他

李小龍逝世50年。「一代武痴」李小龍絕對是香港的傳奇，其功夫至今都無人能超越。7月20日是李小龍逝世50年，其死因撲朔迷離，多年來眾人都對李小龍的死眾說紛紜，但他對弘揚武術精神和普及文化所作的重大貢獻一直長存在眾人的心中。此外，李小龍一生最愛的妻子Linda，年少喪偶遺憾未能跟李小龍終老，她獨自撐起家中支柱也不容易！



李小龍逝世50年｜突然猝死 至今死因依舊成謎

1973年7月20日李小龍正在參演《死亡遊戲》期間，突然猝死在女星丁佩家中，享年32歲。他的死震驚整個演藝圈，當年驗屍報告指，死於腦水腫，醫生猜測李小龍對止痛藥產生高度敏感而引發腦水腫。多年來外界對他的死因眾說紛紜，有人指李小龍可能是濫藥、練功過度、被暗殺， 甚至是詛咒身亡等傳言。

隨著時間的流逝，英雄人物也和普通人一樣會死去，會慢慢地消失在人們的記憶中。而我們還活著。我們不得不去領悟自我，發現自我，表達自我。 李小龍

李小龍逝世50年｜突然猝死 至今死因依舊成謎(youtube@ATV 亞洲電視 截圖)

李小龍僅僅4部半電影 足以帶起中國功夫熱潮

李小龍出生於美國，讀書時期在美國華盛頓大學修讀戲劇，其後開始客串演出多部美國電視劇，嘗試一改亞洲人於美國影片中的形象。

直到1971年，李小龍由美國回流香港，獲香港嘉禾電影公司老闆鄒文懷邀請出演電影《唐山大兄》， 首部主演作品經已創下香港開埠以來最賣座紀錄，迅速展開知名度，更席捲所有華人地區，甚至是歐美全球。此後他主演的《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》及《死亡遊戲》亦成功帶起中國功夫熱潮，僅僅4部半動作電影時至今日依舊令全世界影迷瘋狂。

李小龍逝世50年｜僅僅4部半電影 足以帶起中國功夫熱潮(《龍爭虎鬥》)

我絕不會說我是天下第一，可是我也絕不會承認我是第二。 李小龍

李小龍逝世50年｜僅僅4部半電影 足以帶起中國功夫熱潮(youtube@ATV 亞洲電視 截圖)

要學我就學中國拳，這些洋鬼子不識貨，當那些是中國拳，我要是懂中國拳的話，我就讓你嘗嘗中國拳的味道！ 李小龍

李小龍妻子甘願放棄一切 成就李小龍

李小龍突然逝世，除了哄動整個社會，李小龍的妻子Linda及一對子女都深受沉重打擊。眾所周知，李小龍是愛妻號，當年妻子Linda全心全意為丈夫付出，只希望丈夫能夠實現自己的理想。她不惜放棄一切在旁支持李小龍，相信李小龍的成功是她人生最大的幸福。

其後，Linda選擇再婚，或許有人會對此不解，但是西方國家從來不存有「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」的思想，而且在適當時間遇上合適的人，再次追求自己的幸福，再婚也是合情合理。

李小龍逝世50年｜先後經歷喪夫及喪子之痛 繼續把其精神推廣出去《The Undefeated》

先後經歷喪夫及喪子之痛 繼續把其精神推廣出去

據知李小龍跟Linda交往不久後，就走進婚姻殿堂，婚後二人育有長子李國豪及次女李香凝。兒子李國豪自小曾受李小龍的武術訓練，李小龍有意把愛兒培養成為自己的接班人。可惜天妒英才，直到李小龍離世多年後，兒子李國豪也跟隨父親步伐踏上熒幕，先後出演《功夫圈》、《烏鴉》等等。

1993年李國豪在拍攝電影《龍族戰神》過程中，道具槍竟然發射出真的子彈，其不幸中彈終身亡。先後經歷喪夫及喪子之痛的Linda，要從深淵中走出來多麼不容易呢？2002年，她與女兒李香凝成立了「李小龍基金會」，繼續把李小龍的截拳道及哲學發推廣出去，可見李小龍一直在她心中佔有一席之地。

李小龍逝世50年｜先後經歷喪夫及喪子之痛 繼續把其精神推廣出去（《The Joe Rogan Experience》影片擷圖）

「中國人不是東亞病夫」至今仍然是街知巷聞的經典名句，李小龍的背後的努力及付出成功將全球華人過去的形象扭轉過來，塑造出新的中國人形象，其影響力足以遍及全世界。李小龍與人比武的專屬叫聲及「起飛腳」的招牌動作至今仍然令人懷念。

我們為什麼會害怕？這是由於我們做事不能當機立斷，一旦猶豫不決的時候，我們便會畏縮。但如果能夠對某件事作明確的判斷時，不論有無價值，我們都不會畏縮。 李小龍

李小龍逝世50年｜李小龍的背後的努力及付出成功將全球華人過去的形象扭轉過來，塑造出新的中國人形象。(youtube@ATV 亞洲電視 截圖)

李小龍逝世50年｜李小龍的背後的努力及付出成功將全球華人過去的形象扭轉過來，塑造出新的中國人形象。(youtube@ATV 亞洲電視 截圖)

【李小龍逝世Q&A】