徐肇平被指力追蔡思貝追到歐洲！黃淑儀幼子星二代入行卻星途平平

徐肇平蔡思貝傳緋聞！黃淑儀幼子徐肇平最近被指向蔡思貝展開強烈追求攻勢，甚至不惜自費由香港追到歐洲，陪伴對方工作，追溯二人的緋聞，原來自2016年被拍到現身蔡思貝拍攝《心理追兇》現場探班已經開始！

蔡思貝是無綫近年力捧的女星之一，她更在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑劇集《踩過界II》榮登視后寶座，但在另一邊廂，作為「星二代」的徐肇平卻星途平平，一度離巢發展，但依然未有甚麼突破，連媽媽黃淑儀也為兒子的演藝路感到心痛。



黃淑儀幼子徐肇平最近被指向蔡思貝展開強烈追求攻勢，甚至不惜自費由香港追到歐洲，陪伴對方工作！（shaopin＠IG）

現年35歲的徐肇平最近被指力追蔡思貝，不惜自費飛到歐洲陪伴對方拍攝旅遊節目。徐肇平與蔡思貝早在2015年已經認識，或者因為兩人都是外國留學返港，所以尤其投契。2016年，徐肇平被拍到現身蔡思貝拍攝《心理追兇》的現場探班，令二人傳出緋聞，直至2017年徐肇平公開與模特兒女友Joey的戀情後，與蔡思貝的緋聞才不了了之。

早前，有傳兩人「重燃愛火」，徐肇平更被指自費飛到歐洲貼身照顧正在當地拍攝旅遊節目《貝遊歐洲》的蔡思貝，不過早前《貝遊歐洲》的監製就回應指，徐肇平到歐洲是擔任節目嘉賓，機票、酒店均是由公司安排，而非自費。

雖然監製已親自回應，但外界對於二人的遙言依然還未平息。徐肇平與蔡思貝相識至今已有8年，一直保持友好的關係，到今年3月徐肇平生日，蔡思貝亦有為他慶生，當日黃淑儀亦有在現場，看得出兩人關係非淺。

現年35歲的徐肇平最近被指力追蔡思貝，不惜自費飛到歐洲陪伴對方拍攝旅遊節目。（shaopin＠IG）

徐肇平媽媽是資深藝人黃淑儀（GiGi姐），但原來徐肇平的出生有段故事，他差點沒法出世？當年黃淑儀已育有3名子女，本來已打算不再生育，但卻發現意外懷有了徐肇平，曾經有人工流產的念頭，但幸好最後也被勸服，順利誕下了徐肇平。

原來徐肇平的出生有段故事，他差點沒法出世？（shaopin＠IG）

當年黃淑儀已育有3名子女，本來已打算不再生育，但卻發現意外懷有了徐肇平，曾經有人工流產的念頭，但幸好最後也被勸服，順利誕下了徐肇平。（shaopin＠IG）

徐肇平長大後跟隨媽媽的腳步入娛樂圈發展，於2014年簽約無綫正式入行。或者大家都以為作為「星二代」，入行發展就贏在起跑線，星途也自自然然比其他人順利，但徐肇平的演藝生涯並不順利，機會並不多，只是在明珠台節目《港生活．港享受》擔任固定主持，以及在媽媽黃淑儀節目《吾淑吾食》中擔任嘉賓，即使有幸拍劇，也只是客串一下，戲份並不多。

徐肇平入行2年，自覺留在無綫發展空間並不大，所以在2016年拒絕續約，打算另覓發展空間。怎料，在徐肇平拒絕續約後，隨即被無綫投閒置散，當時媽媽黃淑儀得知事件後更加出面跟高層理論，認為公司欺負他的兒子，更因兒子星途不順而感到心痛。

徐肇平的演藝生涯並不順利，機會並不多。（shaopin＠IG）

其後，徐肇平轉投ViuTV發展，曾參演《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《婚內情》、《詭探前傳》，只不過演藝發展也沒有甚麼大突破，到2020年8月再度回巢無綫，在劇集《白色強人2》中有不少戲份，劇中表現也令人亮眼。