姊弟戀首選4大星座！處女男細心體貼又得體、山羊責任心強極窩心

有人說姐弟戀就像帶孩子？



當和這幾個星座姐弟戀時年齡差不是問題反倒可能是助力~

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山羊男

責任心強、思想傳統的山羊（摩羯）男不會隨便挑戰年齡差，一旦認愛就是認真對待，安全感拉滿。他非常適合姐弟戀的另一點，是成熟速度通常比其他星座男快，瞧着不大而心智能跟上姐姐的步伐，不用像養娃那麼累，nice~但下手一定要趁早，單純期的TA對待感情很真摯，全力以赴為博心上人一笑。再長大點TA眼裏就沒什麼男男女女，只有kpi了，關係維持全靠演技對付，要什麼真心？

白羊男

跟白羊男在一起，隨時隨地在品味「年輕真好」，也同時在獲得「我也很好」的感覺。他一體兩面，臉蛋是顯嫩、可口的小奶狗，身材是一看體力就很好的小狼狗，這誰看了不捂嘴笑稱「滿意、滿意」呢？他的飽滿活力和幽默細菌，可以將人帶離生活的煩惱，再次相信明天會更好！

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處女男

大多處女男在身材比例、皮膚底子上是不錯的，稍加拾掇帶出門就很有面子，入股不虧。細緻入微的他，即使做弟弟，也可以把照顧者的人設穩穩立住。當他處在年齡弱勢時，主打一個謙遜、聽話又勤快，姐姐指哪兒打哪兒，還負責善後。可以勇敢飛、盡情夢，其餘就交給他給你補齊一點細節吧。

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雙子男

誰不喜歡嘴甜、有梗、腦子靈光的陽光開朗大男孩呢？哪怕他滿嘴跑火車，可姐姐又不會隨便上當，就是聽個樂呵。反倒是這種「你講我笑，你不講我無所謂」的態度會給雙子男一種不同以往、棋逢對手、有點意思、逐漸淪陷的感覺。走到這步，恭喜某位幸運的姐姐獲得一台專屬相聲點播機。

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