交友App配對成功≠找到真愛　拒絕網絡交友的理由：一張照片定生死

現代人生活忙碌且單調，幾乎每天住家公司兩點一線，難以拓展交際圈子。因此，使用交友軟體認識更多朋友，甚至是感情交往對象，早已是再普遍不過的事。



儘管如此，身邊總有一些人，縱使單身已久，也渴望開展新戀情，卻始終沒想過要嘗試市面上層出不窮的交友軟體，這是一種堅持還是固執？另一方面，雖然使用交友軟體的人越來越多，但因為各種因素而放棄使用也大有人在。本期找來數名反趨勢而走的受訪者，聽聽他們的內心想法。

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感情來得快，去得也快

小李（化名）‧男‧26歲‧自由業

距離上一段感情結束已相隔兩年半，小李當初是在朋友幾番推薦下開始嘗試使用交友軟體，起初也有不錯的體驗，不僅配對成功，也曾與對方相約見面。「我們就讀同所大學，互相有意思。因為對方即將畢業，我們在App上認識不久就約出來見面。後來，我覺得關係發展得太迅速，便主動踩剎車，不再聯絡。」他解釋，在推崇速食愛情觀的環境裡，他沒辦法在短時間內累積足夠的喜歡，就與對方展開戀愛關係。「雖然很多人都享受這種狀態，不需負責，只求開心，但我認為若兩人不夠坦誠相待，久而久之會形成一種惡性循環，造成傷害。」

他也表示，偶爾在聊得興致勃勃時，對方莫名其妙不再回復，或是需要一直找話題吸引對方，都很消耗精力，時間久了會讓人厭倦。斷斷續續用了4年後，讓他下定決心放棄使用交友軟體的原因，是因為他在大學畢業後回到位於吉打的家鄉，身處環境讓他在App上都只遇到友族同胞或泰國人，不然就是假帳號，徹底將他的樂趣消磨殆盡。

性格外向、自稱「人來瘋」的他認為，面對面互動可以馬上知道對方一舉一動，與隔著軟件交流相比，最大的差別在於情感表達，「因為你永遠都不清楚對方的真實情況，是否抱著真誠的心來看待這段關係。」雖然身邊不乏好友透過交友軟體覓得交往對象，但據他觀察，最大的壞處是戀愛關係很快開始，往往也很快結束。

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抗拒以貌取人

又晞（化名）‧女‧26歲‧會計師

母胎單身的又曦，身邊朋友多次勸導，始終沒能讓她邁開腳步，嘗試使用交友軟體。問她在堅持什麼，她說：「也許是在抵抗這種以一張照片定生死，將人過度片面化的趨勢吧。現實生活當然也是看臉的世界，但通過兩人相遇的地點、緣由，以及互動，能讓我對對方有較立體的初步認識，再決定是否進一步交往。另外，只通過照片和簡介瞭解一個陌生人，展開的談話很可能變得公式化，消解每個人的獨特性。」

她笑說，曾被朋友不留情面地戳破這層迷思：「那你的堅持讓你在生活中認識了多少人，開展了多少次有意義的對話？」她語塞，只好耍賴地將原因歸結到性格上，「其實交友軟體也是社會的縮影，從我朋友的經驗來看，通過App成功找到另一半的人，大多在真實生活中都外向、主動，不缺追求者。對於內向、被動的人而言，不會因為App就一改本性，瞬間變得積極。況且，在無法掌握對方好壞、真假的前提上，即便通過文字，也不會讓我們安於表達自己。」最後，她強調，交友軟體對她來說只是中性工具，沒有對錯，更沒有誰更高尚可言，端看適不適合而已。

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始終缺乏真實感

小聰（化名）‧男‧31歲‧從事銷售管理

談過3場戀愛，至今單身超過8年的小聰，對交友軟體沒有信任感。他認為，通過App去認識一個陌生人，缺乏真實感，難以通過這種途徑與人深入談感情。他更喜歡在現實中以面對面的直接互動與另一個人建立情感。

雖說在App上與人初步認識後，可以約出來見面，試著好好相處，但對他來說，透過交友軟體無法清晰掌握對方的背景，孰善孰惡，意圖好壞，所以要發展到完全放心與對方見面的程度，門檻就提高不少。「畢竟在馬來西亞，網絡交友也衍生出不少負面新聞，女生會怕，男生何嘗不會！」他更堅定地說，除非這些安全隱憂能被徹底實在地解決，否則有生之年都不會用交友軟體來尋找交往對象。

雖然身邊很少朋友使用，但他其實不反對年輕人多嘗試，「這也算是一種對愛情的學習過程，總比沒經驗好，至少能懂得如何與異性溝通，也許慢慢就會瞭解自己想要的愛情是什麼模樣。」

回到現實層面，雖說以目前的生活與工作狀態，並非不能認識到更多的人，但他表示，隨著年紀增長，顧慮也變多了，向對方表達心意前會更躊躇，不再擁有年輕時直接展開追求的心思與精力。現階段，他期待能擁有一段成熟、對等的戀愛關係，雙方都能負責好各自的生活。

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無法放心地表達自己

林嘉雯（化名）‧女‧25歲‧字幕翻譯員

單身已有兩年多的嘉雯，本著想要認識更多人的心態，開始使用交友軟體。然而，不到一個月，她就放棄了。「我覺得我挺矛盾的，雖說想要結識朋友，但又覺得同時得和好幾個人聊天，不斷思考新話題以保持對話不中斷，時間久了是一件很麻煩的事。」對於如何在App上呈現自己，她也有不少顧慮，「撰寫簡介時，我一方面想要讓自己看起來是個有趣的人，同時又擔心他人因而對我有錯誤的期待。」

原以為被動、內向的性格，在使用交友軟體時，免去面對面互動的元素，會來得更得心應手，但事實不然，她還是沒辦法放心地表達自己。「我覺得我在現實中比較聊得來，那是因為無處可躲，只好硬著頭皮聊下去，而若通過交友軟體，我隨時可以將手機丟在一旁忽視對方。」這種無拘束的互動方式確實能為內向的人降低交際成本，但也不保證會換來一段有機的對話。

儘管透過這番經歷，讓她意識到原來自己比想像中還要膽小，但她不排除未來會再使用交友軟體，亦相信有人能以此找到真愛，所以建議單身者不妨嘗試，獲得不一樣的體驗，也能見到形形色色的人。最後，她希望能遇到一個相處得開心、舒服的成熟對象，一去看世界。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：配對成功≠找到真愛 拒絕使用交友App的理由】