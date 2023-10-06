蘇民峰面相｜生男生女睇「人中」就知！8大面相中1特徵生仔機會高

蘇民峰面相｜隨著社會環境文化的進步，「重男輕女」傳統觀念已經越來越少見，但是不少準父母好奇心還是忍不住想知道，肚中的寶寶到底是男是女。本港著名堪輿學家蘇民峰師傅於節目《流行都市》透過「人中」便可知第一胎性別的面相玄機，快來看看自己身邊有沒有人具有以下特徵吧！



在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底怎樣觀看面相來得知第一胎性別吧！

香港著名堪輿學家蘇民峰 (youtube@TVB 截圖)

人中是指從鼻頭到上唇之間凹陷的位置，在面相角度上稱「溝隙」、「渠水道 」。人中深、長、闊為佳，代表長壽及生產時較容易；人中淺、平、窄則為不佳，代表生產時較困難及年老時身體較差。

蘇民峰面相｜人中是指從鼻頭到上唇之間凹陷的位置，在面相角度上稱「溝隙」、「渠水道 」。 (youtube@TVB 截圖)

不過蘇師傅指過去研究發現，在面相角度上，臉上的五官中眼神是排在第一位，眼神強的人相對更長壽；眼神弱的人，即使人中長、耳朵長都不代表長壽。雖則相學書籍總是強調人中長代表長壽，師傅表示要配合眼神。但人中會隨着不同年紀而增長，所以年輕時人中更為淺、平、窄的人士無需過分擔心。

蘇民峰面相｜雖則相學書籍總是強調人中長代表長壽，師傅表示要配合眼神。 (youtube@TVB 截圖)

至於人中越深代表生產時較容易，人中又稱為「子宮」。「子宮」位置歪的話，就比較容易「子宮」屈曲，故此人中又深又闊屬正常現象。另外，人中有痣都屬不佳，有機會跟子女關係不佳。劍尖形人中第一胎相對容易誕下男孩；圓形人中則代表容易誕下女孩。

蘇民峰面相｜劍尖形人中第一胎相對容易誕下男孩；圓形人中則代表容易誕下女孩。 (youtube@TVB 截圖)

蘇民峰面相｜人中又稱為「子宮」。「子宮」位置歪的話，就比較容易「子宮」屈曲 。 (youtube@TVB 截圖)

資料來源：Youtube@《流行都市》

* 以上所有僅由相學角度分析，一切都只供參考