戀愛心測｜男生不敢追妳的原因？選這種飲品的女生根本不需要愛情
撰文：ETtoday
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很多單身女性總是想不透自己沒有戀情的原因，以下這個《小紅書》爆紅心理測驗，可以找出為什麼男生不敢追求妳的原因，測過的人都覺得超準。
為何男生不敢追求妳？這個原因最致命，神仙也難救！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Q：假如你去非洲旅行，口渴到快死掉了，可是只有以下4種飲料，妳會選擇哪一種？
A. 黑蜘蛛苦瓜汁
B. 新鮮蛇血椰汁
C. 毛毛蟲西米露
D. 嗆味鱷魚肉汁
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------------------------揭開男生不敢追求妳的原因------------------------
A. 黑蜘蛛苦瓜汁
妳的外表總展現出自信，所以讓身邊的人總會有種距離感，加上氣勢很強、又有點傲嬌，即使對妳有意思，也很怕被拒絕，只敢遠遠的觀望，不敢靠近。
B. 新鮮蛇血椰汁
妳是一個很有能力的人，因為太過能幹，所以男性在妳身邊幾乎幫不上什麼忙，很多事情妳都可以自己來，雖然內心是溫柔、需要依靠的性格，但凡事一把罩男友簡直無用武之地。
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C. 毛毛蟲西米露
選擇這個飲料的妳是一個很有魅力的人，身邊男性看到妳的第一眼印象就是「她應該名花有主了」，當然就不會主動追擊，建議可以適時放出單身的訊息，讓男性有追求的機會。
D. 嗆味鱷魚肉汁
選擇這飲料的妳簡直就是現代都市女性，個性可以說是非常強悍，能力當然也不輸男性，所以往往男性一看到妳雷厲風行的做事方式，就會覺得難以駕馭，打退堂鼓。
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