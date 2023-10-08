男生理想女友身高排行榜Top 5　腿控喜歡165以上　這身高最受歡迎

對於另一半我們每個人心中都會有些許的想像，他可能是喜歡打籃球的陽光男孩、具有藝術才華的氣質少年，又或許是知書達禮、品學兼優的大學霸，當然，不是只有女生會設想自己的理想型，男生也亦是如此。



對男生們來說，身高是他們最為重視的一點，不知道是不是他們內心的「大男人主義」隱隱作祟，大部分的男生都傾向交到比自己嬌小的女朋友，不過也有一群身為「腿控」的男生們表示自己更喜歡擁有大長腿的女生！

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Top 1: 160cm

160應該是最多男生會從女生口中聽到的身高吧？因為身高「略低」於160的女生都會「號稱」160，都差不多啦！大家就不拘小節，不要介意那個小數點了。在舞台上總是氣場全開的少女時代隊長「太妍」其實身高也只有160公分，她是團隊裡面最嬌小的成員，但她會在日常穿搭中注意比例的搭配，在視覺上給自己拉長身形，小隻女可以當參考範本來學習喔！

Top 2: 165cm

165應該是大多女生的夢想身高吧！對於現在的女生來說，這算是屬於中偏高的身高，曾出演過《以吾之名》、《無法抗拒的他》等知名戲劇，被媒體稱為「最美小三」、「小宋慧喬」的韓韶禧就擁有著這黃金比例的身材，再加上她精緻五官和自帶的清冷氣質，自信又美麗的模樣吸引眾多粉絲，也是儂編心目中的完美女神！

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Top 3: 158cm

158可以說是現在女生普遍的平均身高，不論是曾出演《某一天滅亡來到我家門前》、《大力女子都奉順》外型嬌小又可愛的「實力派演員」朴寶英，又或是擁有南韓的「頂級神顏」Red Velvet 的Irene也都是158行列的一員，雖然兩人有著相同的身高，但卻展現出全然不同的個人風格，所以身為158的妳不管是想當高冷霸氣的女王，還是可愛清純的甜妹其實都是不受限的喔！

Top 4: 162cm

如果說158~160是現實身高、165是夢想身高，那麼162就是最理想的身高了，比普通女生平均略高一些，視覺上的身材比例也不錯，同時兼具歌唱和戲劇實力的「國民妹妹」iu就是162的最佳代表！不過也有網友表示：「這種說高不高，說矮也不算矮的身高，真的很尷尬。」只能說最合適的身高，也可能意味著中庸、沒特色。不過，儂編倒是覺得，比起需要遺傳高挑基因才能到達的165，162更是大家可以通過後天努力去達到的目標和方向！

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Top 5: 170cm

身高170以上的女生在生活中比較少見，而比平均女生身高還要高的她們，相較其他女生會更注重另一半的身高，因此這也讓他們很難找到符合條件的男生，有網友表示：「有時候好羨慕小隻女可以小鳥依人！」，不過也有人認為高的女生看起來都很有氣質，而出演過《梨泰院class》、《那年，我們的夏天》的金多美就是身高170公分，擁有逆天大長腿的女性代表，這種模特比例真是人人稱羨啊！

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