全女共居｜2個異性戀女生結伴渡餘生　解綁性與愛反比戀人更親密

「全女共居」作為一股潮流正在興起，它意味着一部分女性，不依靠婚姻和血緣，而是選擇志同道合的朋友成為家人，長久而親密地生活在同一屋檐下。



一条聯繫了3組「共居」女性，她們有人從網絡好友，逐漸結成新型PLP關係（柏拉圖式生活伴侶），有人與47位女生共居30天，同吃同喝，暢聊私密話題，還有人在城市郊區長租一棟別墅，用嚴謹的表格和公約精神，來讓陌生女性擁有遮風避雨的屋瓦。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自述：啵啵茶、夏夏、樂樂、一一 編輯：劉亞萌（一条）

01 兩個女孩組成家庭 柏拉圖式生活伴侶（PLP）

啵啵茶和夏夏，均為90後

共居半年，加拿大

我們兩個現在是處於柏拉圖式生活伴侶（PLP, Plantonic Life Partnership）的關係中，PLP在加拿大也算是一個新鮮事物，它是指兩個人結成伴侶關係，但這種關係的基礎不是浪漫愛（愛情）或性關係。

有一部日劇叫做《無法相戀的人》，裏面講的是一對無性戀的男女，組成了家庭，他們對任何性別的人都感受不到吸引力，但是可以結成親密的生活同盟，算是東亞社會裏比較貼近PLP的描述。PLP並不限定性別，可以是兩個同性好友，也可以是異性好友來組成。我們兩個人之前也各自談過戀愛，有過男朋友。PLP與友情的根本區別，就是它的「承諾性質」。

假如兩個好朋友合租的話，大家會預期這個合租是暫時的，最終他們會各自結婚，搬出去。但是PLP關係，往往是以同居（長久在一起生活）為最終目標，有時候，愛情關係甚至是要為PLP關係讓步。所以我們倆如果遇到矛盾的話，不會隨便就想要放棄這段關係，而是會抱着想要繼續下去的心態，共同經營。但同時它也是一個開放式關係，如果一方想要與其他人約會戀愛，也是沒問題的，當然這也是我們自己之間約定的，不一定代表所有願意實踐這種關係的人。

我們兩個最開始因為興趣愛好相近成為網友，因為同城就慢慢多了很多線下接觸的機會，時間久了就發現彼此非常合拍。當時啵啵茶先從兩個新加坡女孩寫的文章裏學到了PLP這個概念，之後就冒出了想要和夏夏嘗試一下的想法。我們倆在這個事情上一拍即合，是因為我們本來就是不婚主義者，更不想要生小孩，但我們都還是希望可以找一個生活上的伴侶，互相陪伴。如今我們倆共同生活了半年時間，對這段關係挺滿意的。

我們兩個都是居家工作，有各自的卧室和工作台，能保證獨立的空間。在家務和生活習慣上，也是一個慢慢磨合的過程。比如我們兩個做家務的模式是不一樣的，啵啵茶上班期間出來倒個水，發現地上有點髒，可能順手就把那一塊給擦了，但是夏夏是會特定找出來一天的時間，一口氣做很多家務。後來的一個協調就是，啵啵茶隨手做一些打掃，負責一些客廳和角落，那夏夏可以多負責廚房，它是一個比較好控制的範圍，可以用一整塊的時間來清理。

做飯也是接近於對半分，但我們並不會侷限説，我做了這頓，你必須要做下一頓。通常來説，一個人做主廚，另一個人會過來搭把手，在旁邊切個菜或者收拾一下廚房。我們以前覺得家務就是要平均分配，但後來發現，做到絕對的公正公平是一件挺難的事情，每人每天的狀態不同，有時候多做點，有時候少做點，它是一個動態的平衡。關鍵的是建立信任，有一個好的溝通習慣。

其實我們兩個之前都有跟男生同居的經驗。啵啵茶上一次同居的男生，他的家庭是爸爸在外面賺錢，媽媽是家庭主婦，他的潛意識裏可能覺得女性要做得更多一點，所以壓力蠻大的。而且浪漫愛會因為這些小事，一點點被消磨。雖然在PLP關係裏，我們倆是可以跟別人約會的，但是到目前為止，好像都不太有動力去尋找愛情了，兩人確實對浪漫愛的渴求是在下降的。

因為我們在生活上彼此支持，關係也有承諾性質，確實已經獲得了傳統浪漫關係裏的親密感和安全感。而且我們倆工作都挺忙的，業餘有很多活動，重新去約會和認識一個新人，這個過程還蠻累的。在以前，我們似乎更想要體驗多巴胺上腦、心動刺激的浪漫愛感覺，但那也可能就是一個短期的東西，體驗過了就好，並不一定要長久地擁有。對於未來，我們希望繼續和對方把這段PLP關係經營下去，也樂意保持一個開放的心態，一起迎接可能會出現的挑戰。

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02 「終於有一個空間，能讓我肆意曬出漂亮內衣了」

樂樂，95後

與47位女性共居30天，貴州侗寨

「貴州侗寨共居實驗」是由我和另外3個女孩發起的，我們都是數字遊民，是在6月份安徽的一次「7天共居」裏認識的，當時恰巧來的都是女生，感受都特別好，意猶未盡。那我們就想，這種經驗能不能複製？就開始籌劃。我們希望這個「全女共居」不單只是一羣人住着，而是一個讓大家互相鏈接、探索自我的契機，剛好我們團隊裏有個女生是貴州人，她就提議説在侗寨旁邊包一個民宿，來作為共居空間。

整個「共居」為期1個月，最短是7天起訂，最久的住了30天。基本上一週會換一波人，高峯期有20人同住在一起，我們最後統計是總共有47個人參與進來。來的人有數字遊民、Gap期的學生、公務員、暑期放假的老師，還有的職場上班族是請了年假過來的，年齡集中在20-40歲之間。大家主要還是被「全女」這個點吸引過來。有2個40多歲的姐姐，都是單身，職場上都很成功，她們是對女性拼團養老很感興趣，所以就來提前體驗一下。

有100多人報名，我們沒想到會有這麼多，那後續就制定了一些篩選標準，比如MBTI，會傾向於將E人和I人保持1:1的比例。以及「分享慾望」蠻重要的，如果你只是來居住，不參與活動，我們也會覺得不合適。所謂的「共居」與「民宿搭子」不一樣，在於我們更加強調這是一個集體生活，需要大家有參與度，比如房間的垃圾是需要自己整理的，公共區域的衞生也會按照抽籤來分配，早餐過後的碗筷需要自己清洗等等。

典型的一天是這樣的。早上起牀，可以參加一場正念的活動，之後一起吃個早餐。接下來是自由活動，有遠程工作需要的朋友，可以在1樓和4樓兩個辦公區進行。想要去周邊侗寨玩一玩的，可以在羣裏發起接龍，一羣人就可以出發了。午飯和晚飯基本上是訂餐。民宿距離鎮上有1公里，我們就把一些餐館的聯繫方式記下來，羣裏每個人點一道菜，然後請餐館老闆送過來。也有人喜歡出去散步，三三兩兩走到鎮上，自己找個館子就吃了。有時候大家會一起做飯，這一個月總共有10來次的樣子。

到晚間的時候，我們會組織一些活動，比如茶話會和看電影，是自願參加的。我們組織方的話，一開始會提一些話題討論，比如怎麼看待數字遊民的生活狀態、怎麼去處理母女關係等等。後來漸漸大家會自己發起活動，有個姐姐是學馬伽術（又稱以色列格鬥術）的，她就專門教大家防身術、反擊性騷擾。還有個姐姐是景觀設計師，她會經常需要做一些彙報工作，她就教大家怎麼去做Presentation。

我自己以前住過一些男女共居社區，我的體驗是，一個環境裏有男性進來之後，會讓女生不太自在。而且涉及到一些話題的時候，有些男性的視角和觀點，説實話，確實會有那麼一點掃興。相比較而言，全女性的共居環境，會更加輕鬆、自由，更有安全感。我們洗完澡之後都幾乎是不穿bra的，在晚上夜聊時候，有個女生就説「終於有一個空間，能讓我肆意地曬出自己漂亮的內衣了」。

聊的話題也會更加私密。我們總共有4波人，從第2波開始，大家會不約而同地開啓「性愉悦」這個話題，會分享自己的經歷，對於我來説算是被科普到了。身材焦慮、容貌焦慮也是漸漸被消解的，我們有「誇誇羣」的活動，大家圍坐在一起，集中誇某一個人。我當時沒有參加那個活動，但也日常被誇。因為我臉是圓圓的，肉很多，但她們就會覺得你這個很好看，有膠原蛋白。我的上肢和下肢都很壯，有練拳擊的女生説這就是她們想要的類型。這樣一個月下來，我都有點自我膨脹了，現在覺得雖然我眼睛小，但也挺好看的。

在這個羣體裏，你會越來越認可自己，越來越接受自己，很妙的一個轉變。而且後來我發現，在這一個月時間裏，很少有女生化妝，大家都是很真實地面對彼此。有些城市裏獨居的女性，來這裏體驗到一個情感密度很高的狀態，大家是有興奮感的，會捨不得。我們之後也會在別的城市裏籌劃類似的項目，希望有更多的姐妹能體驗到這種生活。

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03 南京郊區的「全女版老友記」

一一，90後

8個女孩一起共居2個半月，南京

我是湖北人，其實已經在成都定居了，周圍也有一些好朋友，但是同一個屋檐下的「全女共居」，一直是我未來想要的生活方式。共居與合租的不同在於，它不只是尋找一起租房的室友，更是在尋找理念一致，相互尊重和支持的女性朋友，組成「居住聯盟」，是近似於「家庭」的單位。

在今年6月份的時候，我在網上與飯飯和阿桐相識，發現她們也有這種想法，而且跟我一樣，她倆也是不打算結婚。那我覺得，與其讓「女性共居」作為一個概念停留在腦海，不如先去實踐一下。她們兩個人在江蘇，其中阿桐還在南京上大學，那我就飛到南京。我們在江寧區找到一棟別墅，簽了3年的租期。它最多能住下6個人，公共空間很大，適合舉辦「家庭活動」，我們進行了改造，同時開啓對外招募。

別墅位置距離市中心有點遠，比較適合自由職業者，或者考研的人，我們對入住者的要求很簡單：生理和心理性別為女性，且不帶男性回家。接着就會約候選者見面，看看房子，這個過程裏聊聊天，也能迅速感知到對方是個什麼樣的人，一般來説，有邊界感，且不厭女，我們都會很歡迎。2個多月以來，總共有8個人住進來，有一些是短住的，現在長住的總共是4個女生。

因為「共居」涉及到的面向非常具體：誰買菜、誰做飯？公共空間衞生怎麼維護？費用上怎麼分攤？家電維修誰來找人……這些細枝末節，是最容易起摩擦的，需要有明確的規則。拿做飯來説，一開始我們自己做，我和飯飯比較擅長，這就導致我倆每天至少要花2-3個小時在買菜、洗菜、烹飪上面，無限循環，真的很令人崩潰。那我們就集體商議，請一個做飯阿姨，每天3個小時，幫我們做好午飯、清洗碗筷、整理晚飯食材，以及做一些公共區域的打掃。這樣算下來，購買食材、請阿姨、外出就餐的費用加一起，每人每週平攤下來300元左右。另外還有一些家務，是成員們必須要分攤的，比如做早餐、食材採購、制定菜譜，每週輪換。

財務上面，我們每週會有一個備用金（好處是採購人不用自己墊錢），每筆花費都會被詳細記錄，週日的「家庭會議」上，大家對對賬，同時計劃下週要買的東西。最近我們在小區裏撿到了一隻小奶貓，真的跟養個孩子一樣，每天夜裏要起來給它餵奶。在這個過程中，我也是很深切地體會到以往我們所説的「隱形的家務」量有多大，以及認可他人的勞動價值，這件事情是多麼重要。

全女共居的好處是顯而易見的——更加安全。你忘記帶鑰匙了有人給你開門，夜晚點外賣也不會心慌，而且遇到與物業房東掰扯的事情，你有身邊的姐妹支持你，大家羣策羣力，有更強的心理抵禦能力。除此之外，快樂是加倍的，我們簡直就是「全女版的老友記」。我們每天都有聊不完的話題，會一起打遊戲，晚上9:30的時候一起跳健身操。有一個姐妹帶來投影儀，我們會一起看電影。有一次兩個姐妹腸胃炎了，我們一羣人把她倆送到附近醫院，租了輪椅推着走，又心酸又好笑。

暑期的時候，有一位高校的女老師來這裏，住了大半個月，她本來是獨居的狀態，但是大家相處地很融洽。之後她回到所在城市，可能也是受我們影響和鼓勵，現在開始有了合租的姐妹了。我是很希望能將這個「全女共居」模式複製下去。因為這次的招募，有很多姐妹入羣，那麼我們就把這個羣做成線上社區，在同一個城市的有共居需求的姐妹，可以自己組隊，然後找到房子。

比如單親媽媽們可以共居、夜貓子共居、寵物人共居……我們也會在羣裏分享已有的共居經驗，遇到問題怎麼去解決，幫助大家形成一個有效的溝通機制。最理想的情況，是希望有一天我們能有一棟一棟的女性共居空間，然後鬆散地分佈在城市裏，無論你是剛踏入社會的學生，還是生活困難的單親媽媽，都能找到遮風避雨之所。

本文部分內容參考播客《有理放肆》。感謝出圈研究所、她鄉和播客《噢！媽媽》，對本文亦有貢獻。

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