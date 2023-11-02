曖昧｜5個相處細節力證他是渣男　被當備胎或準小三仍懵然不知！

當你感情正處於曖昧之中，不諱言這是一段美麗的時期，但別忘記未來的不定性，不要迷失在自己建築的小世界裡，有時也要認真看看、好好觀察對方究竟有沒有把你放在心裡。



有一些小舉動，其實都能看出他目前把你定位在哪個程度，若經常出現以下5種情況，代表其實他沒有你想的那麼喜歡你。

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1. 訊息

誰不喜歡立刻回覆自己喜愛的人的簡訊呢？若你傳訊息給他，他總是隔一段時間才回，除此之外回覆的語氣還很簡單，像是馬上就想讓這對話句點一樣，請不要幫他找藉口說他很忙、很多會要開，事實上很高機率是他懶得打開。

2. 私生活

他很少過問你的私生活，在聊天時，都是你主動向他分享這些，而他也沒有想要跟你分享關於他的事情，只是會分享一些平常朋友的對話，像是喜歡吃什麼？喜歡什麼國家？對某某產品的感覺等等。如果他不是個木訥的人，很明顯他就是還沒動力想要去了解你。

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3. 主動聯繫的理由

你與他之間多數是你主動聯繫，當他聯繫你的時候，十之八九都沒好事，要不就是他心情不好、是有事要請你幫忙、有問題問你，大多數都是他心靈脆弱的時候，即便甜言蜜語不會少，不過若你有意識到，你需要他或你心情不好的時候，剛好他都很忙、消失不見，即便他再如何迷人，也都該醒了。

4. 未來

你們不會討論未來的事情，頂多是一個月後的行程，約好一段飯或是見面之類，也許你認為還在曖昧階段這是正常的，但若真的很喜歡對方，有意無意說出一些未來規劃也是正常的，絕口不提意味著他很小心，可能是性格問題，但也代表你確實不在他未來的計畫內。

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5. 預防針

「我其實不是個好人」、「事實上，我的前一段在我心裡還沒過去」、「我的前任有點瘋狂，我其實會擔心他會做出傻事」，先把醜話說前頭，在你對他最寬容的時候，尤其在曖昧期間這麼說好像也不要緊，但其實這幹你什麼事？真正在乎你就不會想這樣開啟戀情，除非就是他不在乎你而已。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】