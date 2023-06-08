婚展2023｜6月結婚展攻略：禮餅優惠、婚嫁資訊、美容美妝活動

婚展2023｜準新人籌備婚禮，要準備餅卡優惠、 結婚回禮、婚紗拍攝、婚宴場地、珠寶金飾等等等等，想籌備一場完美的婚禮，確實要花費不少心力。不知不覺已經年中，打算結婚的情侶又或者年尾準備結婚的準新人們，你們又準備好婚禮的相關資訊與細節了嗎？若然還在東尋西看的，不用緊張！《01女生》為你精選了婚展2023最新攻略，將開放時間、日期、所有優惠一文盡覽，令你更得心應手！



香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2023將於6月9日至11日於灣仔會展1號館中舉行（iweddingclub.com）

婚展2023｜6月婚展雲集熱門優惠、一站式婚嫁服務及婚嫁用品

相信準新人們、 新人間都對「婚紗展」並不陌生，展覽多年來提供一應俱全的婚禮服務、用品，讓新人們可以取得最新、最全面婚禮資訊。作為第110屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展，除了婚嫁服務，亦有美容美妝產品及服務，當中匯聚400多個展商，包括Glowagen 、Ting House、MUSEE Platinum Tokyo、Ingrid Millet、Brow Brow Beauty Place、Pinkage HK 等不能盡錄。

「香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2023」將於6月9日至11日於灣仔會展1號館中舉行，展覽期間更有不少會場限定優惠，包括婚宴優惠、婚戒優惠、婚紗租賃優惠、禮餅優惠等，好讓新人們了解婚禮同時減省開支。

香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2023（iweddingclub.com）

婚展2023｜6月婚展詳細資料：



「香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2023」

展覽日期：2023年6月9日至11日

時間：中午 12 時至晚上8 時

展覽地點：灣仔會展1號館

入場費：每位港幣$20



婚展2023｜入場獨家禮遇 《嫁囍萬利券》一連串福利優惠

婚展中當然匯聚眾多婚禮服務、婚嫁用品，另外單凡購票（入場票HK$20）入場或登記加入iWedding Club新婚會，成為新婚會會員，即獲「Summer Love福袋」一個，入場福袋禮品十分豐富，其中包括 Opal 澳寶抗菌消毒噴霧一支、平凡媽媽soapmum 天然手工皂一塊 (款式將隨機送出)、 Clorox 高樂氏隨身消毒濕紙巾等。

除了福袋，購票入場更獲得《嫁囍萬利券》，能夠以優惠價去換取美容、婚攝、場地、回禮等服務，一連串福利優惠真的不要錯過！另外，入場時追蹤iWedding Club新婚會Facebook、Instagram，即可以免費借用ChargeSpot充電器30分鐘以及免費體驗限定Snapio自拍亭照相服務，如果將四格拍上傳至社交平台並加上指定hashtags的話，更可以即時獲得限定禮遇！

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婚展2023｜婚展活動多姿多彩 為婚禮做好全面準備

不單入場可享以上福利優惠，婚展中展示一連串精彩舞台節目：人氣歌手Jay Fung馮允謙及林欣彤、唱作歌手吳林峰及《中年好聲音》冠軍周吉佩為大家送上甜蜜情歌，另外場內亦有藝人兼瑜伽達人趙璧渝為大家示範舒展瑜伽，讓大家放鬆身心。

不少美容相關專業人士，例如形象指導拆解造型細節、專業駁髮示範、小顏正骨及防脫髮穴位按摩等，令大家不單為婚禮做好準備，更可以準備好煥然一新的自己！

除了精彩舞台節目，場內亦有文藝活動可供選擇：10個不同DIY工作坊。大家亦可以憑「Me Time」手作坊印記卡免費參加新婚會會員尊享嘅2個DIY手作坊，當中包括 「Sunset Lab 日落實驗室」所舉辦的「DIY多肉植物盆景」、由「指尖藝術Fingertips art」舉辦的「微醺藝術」、「Senses Candle Design Studio 韓式蠟燭工作室 」教授的「甜蜜蜜香蠟」以及「Happycara」一起制作的「愛心泡泡彈」等。

場內亦有文藝活動可供選擇：10個不同DIY工作坊（Facebook@iWedding Club新婚會）

婚展2023｜餅卡優惠品牌

婚紗展中不能缺少的就是餅卡優惠，籌備婚禮中開支眾多，容易一闊三大，餅卡優惠就可以減輕不少新人們的壓力！婚展會場限定出售禮餅優惠及禮券，當中包括 Chateraise Hong Kong 禮券低至78折、皇玥 Imperial Patisserie以及鴻福堂禮券低至66折等。

婚展2023｜消費超過HK$3, 800元即可參加「消費大抽獎」

場內驚喜優惠不斷，大家以電子貨幣（信用卡/易辦事/銀聯/PayPal/WeChat Pay HK/Alipay HK）消費滿HK$3, 800元(不接受分單)即可到消費大抽獎攤位S01參加「雙重消費大抽獎」，當中包括「愛．尋寶」消費大抽獎以及「Dreams Come True」台上大抽獎。

憑消費參加消費大抽獎有機會贏走豐富獎品，消費大抽獎中獎品豐富，包括Berndes (Hong Kong and Macau) 廚具、 Maskology 口罩（學 Earth大地色系 卡其及古銅啡160mm +175mm口罩套裝）、 Laurastar HKG Lift Plus便攜式蒸氣消毒熨斗機、Hizero Hong Kong F100 仿生潔地機 、DysonAirwrap™ Complete長春花藍配玫瑰金限定版多功能造型器、TripollarStop Vx GOLD 2 金鑽提拉緊緻家用臉部射頻儀 、DysonZone™ 空氣淨化面罩連降噪耳機等等獎品。