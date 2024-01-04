人格陽痿還須心藥醫！首位華人性治療師：好的性愛就像喝一杯暖水

五年前，我們曾經採訪了「華人性治療師第一人」童嵩珍老師。她從業16年，見過太多無性的婚姻、特殊的性癖、老年人的性需求、殘疾人群的性渴望……她說，性是每一個人都有的需求和權利。



五年過去，社會在方方面面都發生了很大的變化，親密關係也同樣如此。在童嵩珍眼裏，來訪者的情慾更加多元，卻越來越不知道如何和別人交往；女性的性自主意識越來越提升，在性愛中卻仍然會有一些隱秘的不自信；以及隨着經濟發展，城市與鄉村之間對於「性」的訴求開始產生了很大的差異。最近，我們再次拜訪了她在上海的工作室，和她聊了聊我們這個時代的性和愛。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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以下是她的自述：

撰文：周天澄（一条） 自述：童嵩珍 責編：倪楚嬌（一条）

01 性不只是本能 性也需要學習

我入行前做的是醫院的護理師，在大醫院工作了12年。在工作中我發現，有些病人哪怕生着病，也還會和伴侶發生一些親密的關係。那時候就感受到其實每個人都有性的權利。真正投身這個行業後，我真的覺得這裏面有太多深奧的東西。要有醫學上的知識，人體結構一定要清楚，然後是諮詢的技巧，再接下來還有對於社會現象的認知等等。比如現在距離上次採訪已經過了五年，我們經歷了疫情、還有社會整體觀念思潮的發展，那來訪者關於性的問題也會產生變化。醫院也會治療功能障礙，但都是功能導向的。比如像早泄、勃起功能問題，可能話都沒問完，藥已經給你開好了。我們就想，藥物之外，還有沒有別的解決辦法呢？

作為性治療師，工作的流程會朝向三個部分。就是生理、心理和關係。我們會先在諮詢室聊很久，一般是一個小時左右，來訪者會放下顧慮在這裏暢所欲言。也許他的功能障礙不在於生理，而是心理或關係上的。然後是檢測。你知道，男人脱下褲子之前講的和之後講的，可能是兩回事。有人說自己射不出來，但其實檢測了發現他根本無法勃起。也有人說自己無法勃起，但其實他是害怕自己一旦勃起就要射，索性就以「硬不起來」作為抵抗。如果他真的是生理功能上的問題，我們可以通過一些鍛鍊的方式來改善。而如果他/她在治療牀上表現得非常焦慮，我們就會知道，這可能是關係上的問題。

我們最近有個個案，就是夫妻關係出現了問題。剛開始是夫妻倆一起來。兩個人在一起十年、結婚七年，男生一直沒有辦法完成性交，當然也沒有辦法生小孩。男生也覺得，一切都是因為他沒有辦法勃起的錯。但是檢測之後，我們發現他在生理上其實並沒有問題。後來才發現他老婆在言語上是比較強勢的。對談的時候，老婆就一直攻擊他。男生是有點「人格陽痿」了，他就會說全部都是我的錯，你要怎麼罵我、打我、捶我，我都無所謂，就是我的錯。到了治療間，我讓他們演示一下在家裏的性互動的狀況。發現老婆在撫摸他的時候非常漫不經心，好像和他有仇一樣。她說希望幫老公趕快進入狀態，但她也不知道要怎麼幫助他；老公就很緊張，覺得老婆都在幫我了，我怎麼還是不行。兩個人就僵在這樣的情況下。

我再問到她老婆過去的經歷。她說歷任男友都是在她一脱衣服，就進入狀態了，她從沒想過還需要去幫助男人。所以她每次一開始就會覺得很委屈，覺得老公是不是不愛自己。然後我就教他們先放鬆下來，慢慢地融入情感去調情、去愛撫。一開始那種氣憤、緊張的狀態也逐漸變得緩和，妻子的身體也變得柔軟起來，丈夫也開始出現了正常的勃起。這個老婆突然哭了起來，她說他們在一起十年，一開始的時候性生活就不太好，但他們實在太相愛，還是決定結婚，性的問題卻一直沒有好起來。十年以來她第一次和老公完全沒有壓力地相處，才發現放鬆狀態下，她的老公完全沒有問題。我們有個誤區，就是總在想象性就是一個本能，做不好就是不對的。但是性本來就是要學習的，性裏面包括更多的愛。所以我看那些夫妻一同來的人，我都覺得至少會有60%的可能會好。因為再怎麼不好，同行的人都會願意陪伴他/她。

近來還有一個快80歲的老先生來訪。別人可能覺得這個年紀，半截身子都已經進了棺材，怎麼還會來這裏？他說，其實他一直覺得對不起老婆，他一直有早泄的問題。但過去他總是忙着為生活打拼，也從來沒有想過要解決這個問題。直到75歲那年，他老婆提出要離婚，說我嫁給你真不值，這麼些年彷彿都白活了，你好像當我是沒有感覺的擺件一樣，我沒有辦法再跟你生活在一起。老先生說，即使可能身體的功能不太能好，他也希望能正視這個問題，希望老婆能夠在他身邊多停留一段時間。

我不能說這個個案是完全好了的。畢竟他這麼大的年紀，也要考慮他的身體情況。讓他一下子功能變好，夫妻倆變得很和諧，我覺得很困難。我當時說，我們不要以功能為主角，而是希望兩個人的關係有所恢復。所以我帶老先生做一些訓練，他也慢慢地請他的老婆去安撫他的器官、講述他的脆弱，還有多年來不敢面對的最主要的問題。後來他們之間不是性變好了，是感情變好了。所以我覺得不能把性窄化成性器官的插入，然後非要達到高潮的狀態才叫做好。很多人覺得好像功能不好，所有的事情都白做了。但性其實更多的是兩個人之間的交流。

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02 人們開始接納自己的情欲 卻不知道如何與別人相處

城市和鄉村的差異還是很大。我在北、上、深都設有工作室，如果是來自這些大城市，或是周邊經濟比較發達、文化比較開放的城市的來訪者，訴求可能更多側重於情感關係、性愉悅的層面。如果是來自鄉村的來訪者，訴求會更集中在功能性上，一般是因為問題嚴重到了無法生育，他們才會來到這裏。到了生育的層面，性好像就不再是一個秘密。

我遇到過從農村過來的小兩口，他們結婚後一直沒有孩子，於是小兩口連同雙方家長、甚至還有叔叔阿姨，一起來到了工作室，烏泱泱圍着桌子坐了一圈。我也有點懵，說那我是要和誰先聊？結果是他們的長輩爭先恐後似的：「先和我聊，他們自己說不清楚。」我當時就覺得，他們在性上的問題可能已經是整個家族都知道了。

至於風氣開放的大城市，這幾年明顯感覺到社會在進步，資訊在發達，情趣用品商店都已經可以大大方方開到商場裏，人們對於自己的情慾其實是越來越接納的狀態。比如，過去女性自慰幾乎是沒什麼人討論的問題，現在的女性有各種各樣的方式可以取悅自己；過去我們還在討論可不可以婚前性行為，現在大家都普遍接受了每個人都有性的經歷；過去女性二婚好像是一個污點：女性會因此不敢提出自己的需求，現在離婚率這麼高，性和婚姻都更接近於自由的選擇。但是同時，每個階段都有每個階段的問題出現。

比如會有來訪者問我，應不應該打分手炮？或是，是不是可以和現任討論前任的事情？可以討論到什麼程度？我們可以接受對方有性經歷、希望對方是有能力有技巧的，但似乎又不希望對方經歷過太多。受疫情的影響，全社會都有孤獨感，人們變得很想要抱團取暖，但又不知道要如何取暖。網絡時代，人人都習慣了美顏、小臉、大眼這一套操作，已經比較不敢面對線下真實的交往。

現代人，甚至在性生活上，也在追求高速、高效的模式。生活壓力過大，大家都很忙，對對方往往有不切實際的期待，最好是你一看到我，就要很有性慾，就要很有熱情，如果沒有的話，你就是能力不行……這一套邏輯下，我們更不敢和別人接觸，就形成了這兩年流行的「草食性」「低慾望」的概念。也會有人問我，我和老婆已經當了多年「室友」，性的功能是正常的，但是就是沒有「性致」，小孩可以一起撫養，我是不是需要離婚？又或是，我的先生沒有辦法滿足我，我多年來都靠玩具解決，但是有時候我就是想要一些真實的性，我是不是可以尋求「外援」？

自我的情慾並沒有消失，但當我們的性更加自主的時候，什麼都可以被取代。過去我們解決情慾還需要建立關係，還想要找一個人一起窩着，現在一個玩具就可以解決了，那我們是不是更不需要對方了？當你已經找不到什麼非要和另一個人相處在一起的理由時，我覺得更體現出愛的價值，這裏面需要更多的包容和接納，這會變成現在這個時代最大的課題。

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03 接受自己的「不一樣」

我這裏的來訪者裏，男女大概佔到8:2的比例，始終都是男性居多。因為男性在功能上的問題很容易發現。社會也會強調「更強、更久」這樣的訊息。很多男性都會為自己的身體、功能感到焦慮。

之前有來過一個男性就是這樣。他50歲了從來沒有交過女朋友，他說自己看A片裏男人的尺寸都很大，他覺得很自卑，不敢和女性展開親密關係，怕進入到性的階段，連上廁所也從來都是上可以關門的隔間。直到50歲時，覺得再不面對就來不及了，所以才來找到我們。結果我們檢查時候發現他的尺寸並不小，是非常正常的尺寸。但他就是在很長的時間裏，都因為A片的迷思、因為要和別人比較，擊倒了自己。

女性則因為性器官內置的狀態，一般要等關係確立，或是結了婚以後才會發現自己無法性交，也就是陰道痙攣。還有一部分女性的訴求是能完成性的過程、能生孩子。至於愉悅的部分，則往往是被忽略的。隨着現在性觀念的開放，性羞恥感的問題有所改善。但是很多女性還是會不自信。她們覺得自己的身材不夠性感惹火，或是會覺得，我是不是要變成A片裏的女性那樣，善於挑逗、善於服務，我的伴侶才會對我滿意、才不會有外遇？還有一些是有特殊愛好的群體，他們也很擔憂，自己的伴侶是不是可以接受自己？

我遇到過一個戀絲襪癖的男生，那個絲襪不是穿在他老婆身上，是穿在他自己身上。他有很多五顏六色的絲襪，他對我展示的時候，男生的腿毛就從那個絲襪下面戳出來。他就是要這樣才能興奮，但是又因為沒有告訴過老婆自己的這個癖好，所以婚後一直都無法性生活。後來我和他老婆去溝通。他老婆說，自己對丈夫的癖好多少心裏有數，因為衣櫃裏一直有各色絲襪，但他們從來沒有聊過這件事。戳破這層窗戶紙之後，我也讓老婆先從心理上慢慢接受這件事，然後再指導男生怎麼樣穿着絲襪去進行性生活……最後兩個人挽着手走的。老婆說，結婚三年你都不肯碰我，你早說你喜歡絲襪，我們就去買絲襪就好了啊。

我覺得成人之間的關係應該要「知情同意」，不管是說什麼特殊的性癖好，還是生理上的障礙或關係上的障礙，你要跟別人說清楚。可是我們大部分人都太害怕被拋棄，太害怕自己做不好，會選擇去掩蓋我們的現狀，造成更大的創傷。其實每個人本來都不一樣，如果我們能接受自己的「不一樣」，坦然地和對方分享的話，很多的誤會可能都不會存在了。

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04 好的性愛 就像喝一杯常溫的水

很多人對於性有一個很大的誤解，認為好的性就是要兩個人同時達到高潮，並且隨時充滿熱情。我覺得好的性應該是自在的，就像喝一杯溫開水，喝了不會煩，也不會有負擔。不用去負擔另一個人的情慾，也不用負擔另一個人的脾氣。如果兩個人的感覺夠好，可以加一點「調料」，營造一些氣氛，平時不需要耗太多力氣。你想本來就是常溫的水，每天要燒開它，其實雙方都好累的。

我們太多人從A片裏學到的是，女性看到男性，很快就會被點燃。所以很多女性會覺得自己是不是性冷淡。她們說我就是不想做愛，而且技巧又不好、不知道怎麼挑逗對方。有時候我問她們，自慰的情況如何？她們說自慰都很不錯。那就對了，因為自慰的時候是不需要討好對方的，自己也知道怎麼樣才會舒服。也會有很多男性覺得只要我自己性功能強大了，關係中所有的問題就會解決。甚至一些功能取向的醫療單位也會覺得，你不用管女生，你只要管你自己硬起來就好了。

我常和這些來求助的男生講一個「番茄炒蛋」的比方。好的番茄炒蛋就是要有好的番茄、好的蛋，在恰當的火候下面翻炒、加調料，每一步都很重要。但是很多男性就覺得我只要拿着我的好「番茄」，出去隨便碰到什麼「蛋」都可以搞定，實際上這怎麼可能呢？性治療處理的不只是功能，而是我們所說「bio（生理），psycho（心理），social（社會）」。每個案例的診療過程我們會給到三個月到半年，因為性往往是一件需要不斷從挫折裏去尋找答案的事情。

現在回想入行之初，需要面對的非議和偏見可想而知。很多人都覺得我是不是就是另類的「性工作者」，父母也會覺得這是一個見不得人的工作。他們更擔心，作為一個女性從事這個行業，是不是會遭遇性騷擾、侵犯等問題。剛開始也確實有過，有人會在對談的時候，過問我的私生活，我也會生氣。但是現在經驗豐富了，會比較知道如何應對。我可以有限度地做一些自我袒露，我並不避諱談論性，但更重要的部分是協助來訪者解決他們的問題，這是一個漸進式的過程。

能夠在這個行業堅持這麼久，最大的動力還是「做對的事」。性的問題廣泛存在，但大家又都不願意去面對，我就越是想要去面對它。當我看到一對對來訪者來的時候還怒目相向，走的時候能勾肩搭背很開心地離開的時候，我覺得我做的事情是對的。

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