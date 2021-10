性愛分離｜一夜情後為何會沉船？心理學家：應與對方確認彼此期望

為什麼一夜情後,這麼容易沉船?性愛分離,真的可行嗎?明明約定好,只在床上做愛,為什麼我的愛還延續著?



我們上床了。非常自然地,從牽手到親吻,激情也跟著從戲院延續到酒店。我們相擁,在彼此耳邊輕喚,以寶貝這個詞代替稱謂,反正我們本來就從未喊過對方的真實名姓。

這是我和他的第一次見面。兩人身體,遠比想像中還要來得更契合。事後,我們躺在床上聊天。他很溫柔,從身後擁著我,將頭靠在我肩膀上。「我們彷彿一對戀人。」我忍不住這麼想。

「欸,我們這樣,有沒有像情侶?」我問。

他頓了頓,沒有回答。雖然看不到他的表情,但我能從他的手臂瞬間僵直,感受到他並不喜歡這個提問。不知道是誰把話題轉向,只記得後來我們不著邊際地,聊著其他瑣事。

我之後還是會主動找他上床。而我不清楚自己渴望的是什麼——是他的身體,還是他?

我們在床上相愛。下床後,他的愛沒了,我的愛好像還延續著。



心理學:一夜情後,為什麼你沉船了?

針對女性一夜情後的沉船,臨床心理學家 Suzanne Lachmann 提出一些分析。

“A girl who feels interest from a guy sleeps with him because she feels like it’s just the beginning. She remembers what he said before sex—that he was into her, found her attractive, liked her—so she is hopeful that a relationship will grow out of a night of sex.”

「當女生對一個男生有好感時,可能會願意和他上床,因為她將這視為兩人建立關係的開端。女生記得男生在上床前,曾和她說過的話,所以她期待在一夜情之後,兩人的關係能夠因而升溫。」 Suzanne Lachmann Psy.D.

“...when a woman sleeps with a man “too soon"—specifically, before sheis emotionally ready and before there is an authentic emotional connection—she may end up feeling vulnerable afterward when he doesn't contact her right away.“

「⋯⋯當女人『太快』和男人發生關係時——這裡的『太快』指的是她還沒將情緒和情感準備好的時候——她可能會因為事後男人沒有立刻聯繫她,而感到脆弱。」 Suzanne Lachmann Psy.D.

「第一次性行為後的關係,通常不是你能指望的。」她說,沉船的人之所以失落,來自於雙方對這段關係的期望不一致。因此,若要避免事後產生這種負面情緒,下次和別人上床前,記得提醒自己,要先釐清思緒,做好心理準備。

最重要的,是確認彼此心意,知道你們對這段關係的需求和期待是否相同,並理解和尊重對方。

「性」字裡,愛本存在?

回到文初的故事。我在實踐所謂的「性愛分離」嗎?我也不確定。我和他擁抱、親吻、做愛,沉浸於彼此身體的炙熱與情慾流動;而下床後,我們就好像陌生人,似乎連朋友都稱不上。

「我們說好,只在床上相愛。」



這是我們最初的共識。當那份愛的感覺,慢慢擴延到下床後、房間外,我發現,我不只愛他的身體,也愛他這個人。性愛分離於我,看似可行又不可行。具體而言,我們只性不愛;但在精神層面來說,我對他並非無愛。

性,乃妳的心,加妳的生。 張亦絢《性意思史》

通往女人心的路,是陰道。 張愛玲《色戒》

我們已經久未聯絡。只是偶爾想起他時,我常會想到這兩句話。

故事就說到這裡。作為一個故事,它的真假並不重要。

最後,如同臨床心理學家 Suzanne Lachmann 所言,每個人在情感關係或性愛裡的狀態,都不盡相同。因此,「性愛」究竟能否「分離」,其實沒有標準答案。

如果你也在一段性愛關係裡,沉船似的迷失方向;如果你也搞不清楚自己喜歡的,究竟是對方身體或是他本身,或許你第一步該做的,是先嘗試去理解自己。當你安放好自己,就更有機會能尋著適合你的關係模式。

參考:[1] After a One-Night Stand, What Comes Next?, Psychology Today , Suzanne Lachmann Psy.D.



【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:關係心理學:暈船了怎麼辦?】