出軌｜不做愛只排第3！男朋友偷食5大徵兆　網民心寒：在外面約炮

情侶分手原因百百種，最令人痛徹心扉的莫過於另一半劈腿，而你最近是否發現對方時常脾氣暴躁、心不在焉，或是開始突然在意起外表、開始會打扮自己了？



小心這些都是警訊。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤1年內「出軌前兆」話題的網路聲量表現，帶你一次看網友熱議的5大劈腿跡象。

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第5名：身上有別人的痕跡

當抓包伴侶身上「有別人的痕跡」需要非常當心！有網友分享，曾在老公衣服上發現口紅印和長髮，讓剛產子的她覺得被背叛，最後選擇離婚收場；也有人妻網友提到「出差回家發現浴室排水孔堵住，打開看裡面都是淡黃色頭髮，但我自己是一頭黑髮」，驚覺老公偷帶小三回家，心酸勸告「不只身上，另一半的生活空間也需注意」。

第4名：開始打扮自己

原本萬年運動服加棉褲的伴侶，突然想去健身房、學穿搭或改變風格，更認真裝扮自己，這些都可能是生活中有了「新的動機」促使他開始在意外表。有網友提到「只有曖昧、熱戀期才會想呈現自己最好的那一面給對方看」，如果伴侶某天突然注重打扮，那很可能「不是打扮給你看的」。

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第3名：性致缺缺

當另一半不再想要親密接觸時，也需要有所警覺。日前有網友心寒地說「近一年跟老公床上次數減少很多，結果發現他都在外面約了」，感覺就像一把利刃插在心上般痛苦；也有人說「與另一半性生活不合」，無法獲得滿足，就很容易在外尋求安慰，認為性生活與個性一樣需要時間磨合，雙方好好溝通協調才是最好的解決辦法。

第2名：找藉口晚歸

日前有人分享自己的慘痛經歷「男友突然變得不愛回家，一追問之下發現他跟女同事上床了」，一想到自己等待男友回家，對方卻爬上別人的床就覺得心碎；也有人提到要注意另一半是否「突然頻繁加班、聚餐」，有可能是因對兩人的關係感到厭煩，或做虧心事覺得心虛，因此選擇逃避兩人見面的時間。

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第1名：態度轉變

有網友發文詢問如何發現另一半劈腿，引來大批網友留言，「態度變化很明顯」、「感覺對方對這段感情沒那麼上心，也不願意溝通」、「會變得很不耐煩、容易發脾氣，不在乎你的感受」；也有網友感嘆道「愛你的樣子你看過，平淡的樣子你也看過，他不愛你，你會不知道嗎？」，認為還愛不愛一個人其實從眼神就能看出來了。

《Social Lab社群實驗室》也提醒，無論是精神或肉體出軌，向來都只有一次和無限次，就算一時的鬼迷心竅也會對伴侶造成不可抹滅的傷害，呼籲盡量理性看待感情狀況，避免過度疑神疑鬼、心懷猜忌，共同努力經營彼此關係才能走得更加長久。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】