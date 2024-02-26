伴娘5大心底話｜辛苦1整天存在感超低、手挽陌生伴郎影相極尷尬！

不知道女孩們是不是都會和自己的好姐妹約好，等到其中一個人要踏上最美的婚禮殿堂時，要擔任對方的伴娘呢？



幻想總是特別美好，而現實老是令人破滅，當伴娘就是要成為最稱職的綠葉，到了真正成為伴娘，心中卻有超多說不出的心裡話，今天就讓小編代替妳說、出、口！（先封鎖新娘好友XD）

伴娘內心的5大OS，姊妹們來一起抱團吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 這伴娘服...真的很恐怖

雖然這天是新娘的大日子，但當伴娘還是希望自己能夠美美的吧！不過...不知道設計師們設計伴娘服，是不是就專門設計來「扮醜」的，那些伴娘服真的都Hen、恐、怖！但為了不讓新娘好友多操心（而且我們也只是配角），就只好努力刪除照片，反正醜也只醜一天...（欸？）

2. 穿著伴娘服吃飯好突兀啊！

伴娘是領著新郎新娘進場的重要角色，但新人忙進忙出之際，伴娘還是會回到座位去吃飯。欸...一坐下才會發現，自己穿著伴娘服跟全場的賓客成為突兀的景觀啊～（小編強烈建議，要帶衣服去換！才不會發生這種窘境）

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3. 跟不認識的伴郎一起走實在很尷尬

一般來說，伴娘都是新娘的閨蜜、伴郎則是新郎的好友，兩方人馬大多不太認識，伴郎到底長什麼樣子事前也不知道，而這樣的狀況還要手勾著手，一起走向會場真的非、常、尷、尬！（過來人小編表示：婚禮都過了許久，還收到伴郎不定期的騷擾簡訊，真的很煩內！）

4. 累度跟新娘有得比？

雖然今天主角不是伴娘，但其實伴娘的累度真的也不小！因為要陪著新娘早起梳化、迎娶儀式、去會場彩排、新娘房會場兩邊跑等等，等到典禮結束，發現腳趾也磨破皮，只想好好回家睡一場！

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5. 明明辛苦一整天但存在感超低

好啦～雖然這篇小小負能量文幫伴娘們說出那些「藏在心裡口難開」的事情，但現實就是，成就好友的婚禮，當個最稱職的綠葉也心甘情願啊！妳們說對吧！

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