90後老派浪漫之必要：我花了幾百元登報結婚　白紙黑字最高儀式感

報紙和結婚都過時了？但還有人喜歡老派的浪漫。



最近，同事藍莓做了件很酷的事，在辦公室裏炸開了鍋。95後的她，居然把自己結婚的事登在了報紙上。「特此登報，敬告親友，亦作留念。」全文只有短短40字，但顯得復古又鄭重，大家一致表示很喜歡，儀式感拉滿。

正準備結婚的同事，立馬來問她怎麼操作，決定效仿。甚至連單身的朋友都很感興趣，説要留着經驗備用。藍莓很快發現，自己無意中趕上了一股潮流，越來越多年輕人正在做同樣的事。打開某書，不到一個月的時間裏，就增加了幾百條關於登報結婚的分享。

藍莓當時登報花了400多元（人民幣，下同），才過去兩星期，同款的價格就漲了近一倍，飆升到800元，很多日期還約不到。還有一些原本不提供結婚祝福的報紙，也趁熱推出了這項服務。《深圳晚報》開放預約當天，吸引了800多人前來諮詢，把明年的版面都預訂了。

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01 487元登上新民晚報 紙質版的「官宣」

今年6月，藍莓在重温美劇《老友記》（Friends）時，看到主角結婚登報的情節，突然來了興趣：現在的報紙還有這個業務嗎？我為什麼不試試呢？一個月前，她剛領了結婚證，除了通知親人和朋友，並沒有舉行什麼特別的慶祝或紀念儀式。藍莓不想隨隨便便發條朋友圈，總覺得輕飄飄的，也不夠有創意。如果能把消息刊在報紙上，肯定更有紀念意義。她上網查了查，發現真要操作起來其實不難。網上有專門的小程序，選擇想刊登的報紙，就能快速下單。

上海的《新民晚報》《解放日報》，北京的《北京青年報》《新京報》，廣東的《羊城晚報》《南方都市報》……幾百元的價格，就能擁有一份獨屬於紙質的儀式感。啓事的內容可以根據個人喜好選不同風格。有文藝掛的，寫「願赤繩系定，白頭永偕」，也有現實派的，誓要「共享富裕」。但藍莓覺得，還是樸素的「特此登報，敬告親友，亦作留念」最經典，保留了復古的味道。

最後，她付了487元，在《新民晚報》上發了聲明。見報那天，她特意蹲守在家附近的郵局，第一時間買到了新鮮出爐的晚報。翻找了半天，終於在中縫裏看到自己的結婚啓事。它被夾在各種新聞中，雖然只是一個不起眼的豆腐塊，但藍莓還是覺得意義非凡。「有種昭告天下的感覺，讓陌生人也能見證，是我能想到的最高禮儀的「官宣」了。但因為藏在角落裏，又不會太張揚，就是簡簡單單的浪漫。」

她隨手拍了張照片發在網上，沒想到炸出了身邊一眾不怎麼聯繫的朋友，都來問她是怎麼做到的？是不是P圖？貴不貴？連單身的都心動了，問了她具體流程，留着以後備用。父母也很驚喜，自從家家户户不再有訂報紙的習慣後，他們也很久沒見過登報結婚了。爸爸還調侃了一句：「你這是老上海名媛的做派呀。」最後，藍莓在長輩親戚的強烈要求下，又去買了好幾份當天的晚報，送給大家留作紀念。

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02 示愛離婚都要登報 徐志摩、郁達夫是常客

雖然現在已經沒什麼人看報紙了，但在過往很長一段時間裏，登報都是最正式、最有效的公示方式。信息不發達的年代裏，許多人只能通過報紙得知親友的人生大事。

當年，宋慶齡要和孫中山結婚，遭到了全家的強烈反對，兩人在日本完成了登記手續。而大姐宋靄齡，就是在報紙上看到他們刊登的結婚啓事，才知道這個消息，氣得想把妹妹逐出家門。此外，報紙作為公信力、影響力極強的公共平台，在這裏發表宣言，有全國讀者見證，誠意不言而喻。愛或不愛、分分合合，白紙黑字才能見真章。

民國人最愛在報紙上談戀愛。郁達夫和「杭州第一美人」王映霞結婚時，登報知會親友，甜蜜一時。待到婚後，兩人爭吵不斷，有一天王映霞不在家，郁達夫以為她和人私奔，氣得在《大公報》怒刊《尋人啓事》，又鬧得滿城風雨。隔了幾天，發現誤會了妻子，再登一則《道歉聲明》。離婚了，還得在《星島日報》宣佈「脱離關係」，「諸親友處恕不一一函告，謹此啓事。」

來來回回，頻上頭條，放到現代絕對要説一句「抱歉佔用公共資源。」徐志摩和張幼儀離婚，也大張旗鼓地在《新浙江報》上發佈了聲明，還稱這是「可喜的消息」，輿論一片譁然。父親看到，差點兩眼一黑，「拜讀了你報上的大作，真是佩服得五體投地。人人都説我養了個好兒子，一回國就幹了件轟動全國的大事！」而徐志摩要的就是這個效果。「我既然登報，就不會在乎別人怎麼看。」雖然是「渣男」，倒也坦坦蕩蕩。

網絡出現後，許多老派的明星仍保留着這個習慣。1996年，張學友在英國註冊結婚，回香港的第一件事就是登報公開婚訊，以顯莊重。劉鑾雄更是登報的頭號愛好者。2006年，李嘉欣的生日，他包下全港的報刊頭條送上祝福，堪稱紙質版的「刷屏」。2016年，有關他與甘比、呂麗君的三角戀關係眾説紛紜，各種謠言甚囂塵上。他直接在報紙上刊了長長的分手聲明，宣佈和呂麗君已斷絕關係。可以説，報紙上的聲明欄目，簡直就是一部跌宕起伏的愛恨糾葛史，記載了無數風雲人物的恩怨情仇。

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03 報紙和結婚 都過時了嗎

社交媒體興起後，登報聲明也漸漸失去了市場。直到最近，它才重新翻紅。除了價格一路水漲船高，熱門報紙還很難約到。報社編輯也摸不着頭腦：曾經最沒有存在感的版塊，怎麼突然就火了？甚至有人開玩笑，「這波不會要把報刊業盤活了吧？」

別説報紙沒人看，現在連願意結婚的人都越來越少了。兩樣「過時」的東西結合在一起，讓很多人覺得不可思議。文文就是一個總被父母吐槽「太前衞」的90後。前兩週剛結婚的她，拒絕訂婚宴，拒絕辦婚禮，而對登報的傳統，卻一反常態地熱衷。

「現在的各種儀式越來越繁瑣花哨了，反而偏離了我們慶祝結婚的初心，還不如報紙上幾十個字來得純粹。」還有一個很重要的原因是，雖然如今報紙「廣而告之」的作用還不如微博和朋友圈，但它的長久性卻是社交媒體無法替代的。電子的文本可以隨意修改，也可以徹底刪除，不留下任何痕跡。但報紙是會永遠留存的。每個城市的圖書館，都收錄着往期的報刊讀物，作為歷史文獻流傳下去。

今天的年輕人，喜歡的正是這份來自舊時代的情懷。與其説我們不願意結婚了，不如説是對婚姻有了更多期許和要求。就像木心説的那個「從前慢」的年代：從前車，馬，郵件都慢，對待愛情的態度，也更誠懇和謹慎。文文不相信天長地久，歲月流逝，一切都會消失殆盡。「但也許幾百年之後，會有人翻出今天這張報紙，看到我們結婚的消息。還有比這更浪漫的事嗎？」