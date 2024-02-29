二月廿九解密｜閏年為何多1天？愛爾蘭習俗：女生這天求婚必嫁！

2024年是4年一度的「閏年」（Leap Year），意味著今年2月將會有29天，除了香港，全球各地有數十種與閏年有關的傳統。



至於究竟為何會有閏年的存在，有外媒特別撰文解釋其由來，更有專家強調2月29日對氣候、季節來說至關重要。

2月29日，這神秘的1天除了因為閏年，還有什麼重大意義？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《UNILAD》報導，之所以會有「閏年」存在，是因為嚴格來說，每年其實並非我們熟悉的365天，地球繞太陽公轉1圈所需要的是「365.242190天」，而多出來的0.242190天每4年就會累積成1天，這便是2月每4年就會多1天的原因。

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早在西元前46年的凱薩大帝（Julius Caesar）統治期間，他便祭出1年為365.25天的「儒略曆」（Julian Calendar），不過這個曆法並不完全正確，因為它比回歸年（Tropical Year）多出0.0078天，因此教宗葛利果十三世（Pope Gregory XIII）在16世紀對儒略曆進行修改，這才得出我們現今仍在使用的日曆。

此外，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校的物理講師尤納斯汗（Younas Khan）也提到閏年的重要性，並解釋「如果沒有閏年，幾百年後我們將在11月迎來夏季，屆時聖誕節將在夏天出現且不會下雪」。

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全球各地對閏年都有不同習俗，以美國德州為例，居民會舉辦「閏年節」（Leap Year Festival）來為在2月29日出生的嬰兒慶祝，德州更自稱為「世界閏年之都」（Leap Year Capital of the World），愛爾蘭則是如同電影《敗犬求婚日》（Leap Year）一樣，當地女性可以在2月29日向男人求婚，後者不能拒絕。

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