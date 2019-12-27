【台灣大選．觀察】為何韓國瑜不說「中國」危害台灣安全

「哪個國家最危害台灣安全」成為最近台灣偏綠媒體以網絡社群的熱議焦點，並用以質問韓國瑜「拐彎抹角」、「閃躲問題」，因為對他們來說，對台灣安全危害最大的國家就是「中國」，但韓國瑜只強調「人民解放軍的軍事威脅」，始終不願意說出他們想要聽的答案。

這個問題會被炒做緣起於台灣知名的網絡脱口秀節目《博恩夜夜秀》，在12月24日播出專訪韓國瑜內容，節目主持人博恩問韓國瑜「哪個國家最危害台灣安全」，韓國瑜回答時強調「台灣70年來國防方面的假想敵就是解放軍」，對於主持人追問「這個國家的名字」，韓國瑜則強調在九二共識的基礎下，「我們是中華民國，對岸在聯合國及世界公認是中華人民共和國」，他強調，要維護台澎金馬生命財產的安全，要維持自己的主權，要「和氣生財」，跟全世界做朋友作生意賺錢，「和」這個字非常重要。

《博恩夜夜秀》主持人曾博恩擅長以政治諷刺方法，製造出娛樂性。（Facebook@ Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

《博恩夜夜秀》是政治諷刺脱口秀節目，主持人設計「哪個國家最危害台灣安全」這個題目，明顯是「挖坑」要韓國瑜往下跳，韓國瑜當然可以迎合現場觀眾輕易說出「中國」兩個字，然後接受滿場英雄式的歡呼。不過，韓國瑜並沒有「跳坑」，反而用迂迴的方式解題，一旁等着的「吃瓜群眾」沒看到好戲上演，批評不斷在意料之中。

眾所皆知，兩岸問題是國共內戰遺留的歷史問題，說到底，這場內戰至今還沒有結束，台灣人雖不願多提但心知肚明，韓國瑜說解放軍是「台灣70年來最大軍事威脅」，不僅是事實，更是所有台灣人心中最深的恐懼。因為，兩岸軍事實力如此懸殊，一旦有武力衝突，戰場必在台灣。

避免戰爭應該是所有台灣政治人物「謀求人民最大福祉」的最基本要求，韓國瑜強調「解放軍軍事威脅」，其實就是對「反對武統、反對戰爭」的強烈表態。

韓國瑜被問「哪個國家最危害台灣安全」，始終沒有回答「中國」。（中央社）

不過，兩岸要和平交流、增進了解才能避免戰爭，韓國瑜也在談話中強調九二共識與「和」很重要。因為九二共識目前仍是北京認可的兩岸互動政治基礎，「維持現狀」雖然是當下台灣「主流民意」，但沒有人會反對「兩岸和平」，韓國瑜雖然講得很迂迴，實際上卻是在鋪陳他勝選後的兩岸互動安排。

雖然有評論認為，韓國瑜在《博恩夜夜秀》談話中，將九二共識中模糊的「一個中國」說成了「兩個主權國家」，就算韓國瑜勝選，恐怕也不利兩岸重啟互動。

然而，回到選戰的現實需求，韓國瑜若連「中華民國主權國家」都說不出口，勢必無法與蔡英文「抗中保台」的「重口味」抗衡；再者，九二共識是不是兩岸交流互動的政治基礎，就是北京說了算，別忘了，北京一開始是明確表態反對「一個中國，各自表述」的「創造性模糊」。

韓國瑜沒有順應「最危害台灣安全國家」的「設計」，將「中國」輕易說出口，也沒有在媒體追問、網絡批評的壓力之下改口，反而見到他的政治智慧與抗壓力。