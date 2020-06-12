內地藝人仝卓被查出學籍及入黨造假　繼父等涉事10餘名官員遭處分

內地藝人仝卓上月在網上直播時，自曝高考時「通過手段」將自己往屆生的身份改為應屆生身份，引來網民質疑其涉嫌高考舞弊。事件其後受到教育部關注，官方指會對此事追查到底。 及至本周五（12日），山西省教育廳通報仝卓偽造應屆生身份事件，指其2013年高考成績無效。隨後仝卓就讀的中央戲劇學院也發布通報，撤銷仝卓畢業證書。 同時，山西臨汾市紀委監委也針對此事通報調查情況，仝卓繼父、臨汾市人大常委會副秘書長仝天峰，因嚴重違反組織紀律，夥同他人偽造仝卓應屆生和黨員身份，予以留黨察看一年、政務撤職處分，其餘10多名涉事官員也受到不同程度的處分。

男藝人仝卓因一場直播捲入學籍造假風波。（網上圖片）

公開資料顯示，仝卓1994年出生於山西臨汾市，中學就讀於中央音樂附中，後被中央戲劇學院錄取。5月22日，仝卓在一次網絡直播中談及高考，表示自己曾經復讀，當時為了考心儀的大學，但因為該大學只招收應屆生，仝卓通過某些手段將自己改成了應屆生身份，但最後還是沒有考上。

仝卓的言論在網上引發熱議後，他其後再次直播中回應，網民的指責讓他很委屈，並稱藝人發言不自由，還以大段篇幅激動陳述了自己回家鄉復讀期間的壓力，但對於「往屆生改應屆生」的操作並未有正面回應。事件繼續發酵，及至5月29日，仝卓在微博發出手寫道歉信，表示已向母校中央戲劇學院申請撤回學籍學歷。

6月12日，官方經調查後陸續公布通報結果。山西省教育廳的通報稱，經核實調查，仝卓偽造應屆生身份，於2013年參加了解放軍藝術學院、中央戲劇學院、天津音樂學院等高校的專業課考試，並參加了當年的高考。山西省招生考試管理中心已作出仝卓參加山西省2013年高考各階段、各科成績無效的處理決定。

+ 3 + 2

根據山西臨汾市紀委監委通報，該市人大常委會副秘書長、辦公室副主任、研究室主任仝天峰是仝卓的繼父。2012年至2013年間，仝天峰請託市教育局官員辦理仝卓從外地轉學到臨汾的事宜，為仝卓獲取應屆生身份。期間仝天峰還請託該市的區委組織部官員、市第二中學副校長等人違規辦理仝卓入黨手續。

通報還稱，在對仝卓有關問題調查過程中，市教育局局長等人訂立攻守同盟，對抗組織調查，隱瞞仝卓學籍存在問題，市公安局已於6月3日以涉嫌犯偽造國家機關證件罪，對3名教育局職員立案偵查並採取強制措施。

除上述3人外，另外還有12名官員遭到處分。其中仝卓的繼父仝天峰受到政務撤職處分，留黨觀察一年。臨汾市教育局黨組書記、局長李晉平黨內及政務職務均被撤銷，其他人也受到撤職、政務記過、黨內嚴重警告等處分。

網民熱議：