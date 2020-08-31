美軍偵察機被曝疑從台灣起飛　環時警告蔡英文和華盛頓不要玩火

近日，一架美軍偵察機被曝疑似直接從台灣起飛，目前台灣方面尚未對這一消息予以證實或否認。對此，官媒《環球時報》今天（31日）發表社評指出，中方要認真考慮在台海問題上下一劑「猛藥」了，給蔡英文一個強烈的警吿。

社評表示，如果台灣與美方已經做了美國軍機在台灣起降的安排，這是非常嚴重的事件，已經踩到大陸維護國家統一的紅線。如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響。

社評稱，「我們要再次警吿蔡英文當局和華盛頓：不要玩火。大陸維護國家主權和領土完整的意志十分堅定，我們不想打仗，但是對公然製造分裂國家現實的那些行為，大陸必堅決予以回擊。」

關於這劑「猛藥」，社評則建議將台灣島上空宣布為解放軍的巡航空域，解放軍的偵察機、戰鬥機將前往台灣島上空執行任務。這些軍機一方面宣示主權，一方面核查台灣各機場是否有美國軍機降落，各港口是否有美國軍艦停靠。如果台灣軍隊膽敢向解放軍飛機開火，打第一槍，就意味着挑起戰爭，解放軍應立即對台灣軍事力量給予全面摧毀，實現武統。

兩岸關係不斷惡化，隨着中美在台海周遭軍演的頻率升高，連帶加重中美台三方軍事對峙的緊張局面。兩岸皆須克制避免開出第一槍。（資料圖片）

社評同時也指出，民進黨拒絕「九二共識」，以為抱住美國大腿就能夠安全實現「台獨」，得不到一次沉重教訓，他們不可能回頭。

社評還表示，「解放軍戰機去台灣上空巡航，風險不光是中國大陸的，更是台軍和民進黨當局的，也是美方的。大陸方面應當找一個恰當的時機宣布這一決定，並且實施解放軍戰機飛臨台灣島上空的首航，那個時機可以是我們抓到了美軍飛機在台灣降落的把柄，或者美國更高層級官員訪台等等，那時大陸派戰機宣示主權更加順理成章，也會得到國際輿論的更多理解。」

據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台8月30日消息，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌迹較為異常。

這架EP-3E偵察機8月29日曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

不過，該平台還稱，美軍機異常的飛行軌迹也不排除信號錯誤導致軌迹偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應。

對於美軍在台海的動作，中國國防部此前用「三個嚴重」回應。發言人任國強曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係。「中國絕不允許外國勢力打『台灣牌』，絕不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑。」