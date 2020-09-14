安徽取消港澳同胞及少數民族高考加分　中國教育改革釋信號

近日，安徽省教育招生考試院發布高招新政，對高考加分政策進行了調整，從2022年起，將取消兩項地方性加分項目，其中一項是取消少數民族高考加分，引起關注。

在幾代中國人的觀念中，提到高考通常會想到「千軍萬馬過獨木橋」、「一考定終身」等說法。這些說法都在強調高考的困難和重要性。（人民視覺）

綜合媒體9月14日報道，安徽省高考加分政策將予以調整，從2020年起，取消僑眷、港澳同胞及其眷屬和少數民族聚居地區少數民族考生加分項。

同時也保留四項加分項目：烈士子女加20分，此前加10分；在服役期間榮立二等功以上或被戰區（原大軍區）以上單位授予榮譽稱號的退役軍人加20分；自主就業的退役士兵加10分；歸僑、華僑子女、歸僑子女和台灣省籍考生（含台灣戶籍考生）加10分。

安徽的這一改革舉措，獲得了大批網友的點贊，很多網友評論指，「非常贊同」、「建議全國各省向安徽學習」、「改的非常好」等評論，各種稱讚聲音不絕於耳。

安徽省教育招生考試院發布高招新政，對高考加分政策進行了調整，從2022年起，將取消兩項地方性加分項目，其中一項是取消少數民族高考加分。（中新社）

高考在中國作為一種考試選拔人才機制，業已成為社會底層向上流動的唯一通道，「分數面前人人平等」，這已成為社會公平中最底線的公平。

內地自媒體微信公眾號「魚眼觀察」評論稱，高考加分理當越少越好。雖然高考少數民族加分，在保障教育公平上，曾經發揮了重要的歷史作用，但隨着時間的演進，一刀切的加分，種種政策缺憾也愈來愈顯現。

另據內地自媒體「商中學人 」文章評價稱，對安徽方面的調整，相信這也是全國都將如此調整的信號。

文章認為，客觀的說，1949年建國之初乃至1979年改革開放之初，邊遠地區少數民族同胞在文化教育上是比較落後的，對他們進行適當的高考傾斜可以理解。但如今改革開放都四十多年了，許多地區都發生了巨大改變，政策也理應調整。

文章表示，現在的高考是按省來劃線，學生們是和本省同學競爭，雖然省城中學和縣城中學存在差距，但相對而言已經算是比較公平了。都在類似的環境裏接受教育，不應該再因民族身份不同而差別對待。

據了解，除了安徽省，山東省曾在2017年就全面取消關於少數民族高考加分的事項。