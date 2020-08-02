留守女生高分報考北大考古遭質疑沒錢途　考古界送上祝福大禮包

說到在大學唸考古系，不少人都會覺得這是一門既冷門又沒有「錢途」的科目。近日以總分676分位居湖南高考文科第四名的女生鍾芳蓉就備受關注，這不僅因為鍾芳蓉的高考成績亮麗，也因為她是一名留守女孩，且她報考了北京大學考古專業。

高考獲676分的鍾芳蓉報考北大考古，引起廣泛關注（點圖放大）：

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鍾芳蓉是一名留守女孩（意指父母外出到城鎮打工而被留在家鄉的兒童），從小跟爺爺嫲嫲一起生活，學習全靠自覺。鍾芳蓉的父母均外出打工，每年最多回家鄉兩次。在鍾芳蓉的爸爸的印象裡，女兒從小自律，成績優異，學習上從沒讓家人操過心。鍾芳蓉在接受內媒採訪是特別補充指出：「我是留守兒童，但我們家不是貧困戶，所以學習、生活並沒那麼艱難。」

鍾芳蓉雖然是名副其實的學霸，但在很多日常愛好上面卻跟一般女生沒多大分別。她說：「課餘我喜歡閱讀、動漫、二次元，有時會畫畫。寒暑假我也是該玩玩，沒有特意去參加培訓，通常寫完作業就差不多了」。

說到報讀考古學的緣由，鍾芳蓉稱，由於她喜愛歷史並被有「敦煌女兒」之稱的敦煌學家樊錦詩的故事深深打動，所以希望成為樊錦詩的小師妹，「樊錦詩先生給我的最大感動就是她為國家、為敦煌奉獻一切」。還未上大學的鍾芳蓉更表示：「今後我應該會讀研、讀博，然後從事考古研究相關工作。」

敦煌研究院名譽院長樊錦詩自1963年北大畢業後被分配至敦煌工作56年，走遍了莫高窟大大小小735座洞窟，被譽為「敦煌的女兒」。2019年她被授予共和國勛章。（網上圖片）

鍾芳蓉的爸爸卻坦言，「報考後我也擔心」。當時他得知女兒想報考考古專業時，他去問了村裏的大學生，別人都跟他說這門專業很冷門，就業狹窄還賺錢少，「農村人最主要是擔心錢的問題，但是她金錢看得比較淡，我也認為孩子做自己喜歡的事會更開心」。

鍾芳蓉也說：「我覺得我自己不需要很多錢，我父母有工作也不需要我掙很多錢回來給他們，所以對金錢看得比較淡。」

多省市的考古研究院及博物館均在微博送上祝福，更送上「入行大禮包」。（網絡圖片）

鍾芳蓉報考考古專業引發網友熱議的同時，也掀起了內地考古界的關注，多省市的考古研究院及博物館均在微博送上祝福，更送上「入行大禮包」，包括附作者簽名的書籍、手鏟及各種紀念品等。看到這一幕，內地多個網上評論區的網民均表示羨慕：「被全國考古寵起來的小女孩，有一種考古圈晚來得女的感覺！」

「入行大禮包」包括附作者簽名的書籍及各種紀念品等。（網絡圖片）

今天（2日），北京大學官方微博轉發鐘芳蓉的微博並回應：歡迎鍾同學報考北京大學，授業於田野之間，樹人於實踐之中，願你在北大考古，找到畢生所愛！我在大學等你。

網民熱議：

「這姑娘確實很有主見，祝福你在以後學習， 生活，工作中一切順利！」

「這個孩子在十七八歲就已經有了一生摯愛的理想，多讓人羨慕啊。」

「姑娘必成大器。」

「所謂行行出狀元，最重要是自己喜歡。」

「我就覺得非常好，不是所有人都喜歡錢。」

（綜合報道）