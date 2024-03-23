同程旅行業績取佳績　首度派息與股東分享成果｜聶振邦

對於2023年的中國旅遊業，以「非凡的復甦勢頭」來形容，絕不為過。而致力為滿足用戶旅遊需求的一站式平台，秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，更中國線上旅遊行業創新者和市場領導者的同程旅行（0780）成功抓緊箇中機遇，於周二（3月19日）向公眾展示令人鼓舞的2023全年業績。繼2023上半年收入錄得超過54億元（人民幣‧下同），按年增長79.6%後，全年收入接近119億元，按年增長80.7%，對比2019年同期增加60.9%，集團已經完全擺脫了疫情的陰霾。金額除了創歷史新高，亦是最近五年增速最快。

多年毛利率逾七成

集團毛利也創新高，錄得超過87億元，值得留意毛利率表現，自2020年起一直保持在七成以上，2023年為73.5%，較2022年提升近0.9個百分點，可見在疫情前後，管理層均積極做好控制成本工作，早已為今次亮麗業績打好紮實的基礎。今次佳績筆者認為亦與集團策略部署關係密切，堅持滲透非一線市場，帶動年度月付費用戶按年增長39.1%至4,130萬人，以及年付費用戶同比增長25.2%至2.35億人，創歷史新高；而相對內地14億人口，集團付費用戶覆蓋面已達全國接近17%，並且由於仍未達兩成，證明今年人數和業績依然有很大的提升空間。

深圳機場。（深圳發布）

已闢業務拓展藍海

至於微信平台新付費用戶中，72.7%來自中國非一線城市；總體註冊用戶居住在非一線城市更達86.9%，明顯地集團已開闢業務拓展「藍海」，並擁有極強的同業競爭優勢。當然，利好環境也成佳績助力，主營業務需求強勁反彈，全面超越 2019年疫情前水平。交通票務服務收入按年增長78.5%至60.3億元，對比2019年增加33.5%。住宿預訂服務收入按年增長61.5%至39.0億元，對比2019年同期增加65.4%。其他業務包括旅遊服務、廣告服務和酒店管理服務等，其收入按年增長148.6%至19.7億元，對比2019年同期增加280.3%。

上市後首宣派股息

由於毛利、經營溢利和稅前盈利等多項利潤同創新高，帶動股東應佔溢利創出歷史新高的超過15億元，較2019年疫情前增長超過兩倍。而經調整淨利潤更按年增加240.3%至22.0億元，經調整淨利潤率增加8.7個百分點至18.5%，對比2019年同期增加42.4%。管理層為與一直支持集團的股東分享取得佳績的喜悅，宣派末期股息每股0.15港元，也是2018年11月26日上市以來首度宣派股息。

2024年為疫後復常第二年，內地經濟活動可望提速，有利國民消費力進一步釋放，憧憬中國旅遊業復甦勢頭持續，配合同程旅行於國際市場開拓有條件捕捉更多商機，除了可望保持業績增速，也為2024年再度宣派股息提供良好基礎。

未來發展方面，同程旅行積極部署出海業務，這塊業務一旦打開，將有望形成新的增動力。同程旅行於去年收購了專營出境旅遊團服務的北京同程旅業投資集團，交易於第四季完成，未來可以為國內旅客提供出境旅遊團服務，這項服務的需求在二﹑三線城市的需求遠高於一線城市，同程旅行在非一線城市的龐大用客戶基礎將大派用場。

管理層卓越的前瞻能力也不容忽視，積極融入智能出行。為確保用戶獲得滿意的體驗，集團改進了智能慧行系統，根據用戶的喜好提供定制的出行解决方案。在客戶服務方面，集團持續應用人工智能生成內容（AIGC），以提高效率和質量。此外，為打造旅遊業的未來，同時融入可持續發展元素，集團去年在提升ESG表現並取得了顯著成效。集團的 MSCI ESG 評級連續二年獲得 AA 評級。期內成功入選標普全球《可持續發展年鑒 (中國版) 2023》，可見ESG成績獲得國際的高度認同。相信上述集團投入的各項努力，預期今年不論業績和股價表現，繼續為股東和潛在投資者帶動豐厚成果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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