從群鷹獵食形態　領略一種複合陰陽燭利淡應用｜聶振邦

上回與大家分享了一種利好的吞噬形態，名為「飛鴿歸巢」，由兩枝陰陽燭組合而成，典型是一枝長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）的燭身，全然覆蓋緊接交易日出現的整枝短陰燭（陰陀螺或下影陰燭），就是包括上、下影線部分。至於形態出現時點，在股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，其後飛鴿歸巢才出現，後市利好的參考性越高。今次是本系列探討吞噬形態的最後一回，為利淡形態，名為「落鷹盤旋」，是「飛鴿歸巢」的全然相反形態。

形態預示急速下滑

就形態構成而言，典型是一枝長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），全然覆蓋緊接交易日出現的整枝短陽燭（陽陀螺或上影陽燭），同樣包括上、下影線部分。「落鷹盤旋」顧名思義，是群鷹正在上空的一個小範圍內運轉移動，準備捕捉下方的獵物，就是看準捕捉時機，會往下急墜，所以當陰陽燭出現「落鷹盤旋」形態，預示股指或個股將要急速下滑。故此值得留意「落鷹盤旋」出現時點，在股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）；升勢持續日子越長，其後此形態才出現，後市利淡的參考性越高。

買賣動力變化解讀

誠然當兩枝陽燭緊接出現，予人後市利好的觀感；但若仔細觀察「落鷹盤旋」，是長的陽燭配上短的陽燭，反映買方動力由強轉弱。特別可留意陽燭為股指或個股上行所產生，即收市位高於開市位；倘若短的陽燭有上影線，代表買方動力優勢未能保持至收市，最終被賣方動力壓下，令收市位在日內高位之下。而上影線不論是否外露於之前的長陽燭之上，結論同為買方不再具壓倒性優勢的結論，只是在典型的落鷹盤旋形態，短陽燭的高位也處於長陽燭的燭身之內，更顯得股指或個股的上升動力不足，預示賣方動力短期內會反撲成功，為跌勢揭開序幕。

碧桂園於2022年11月中的股價走勢，正是「落鷹盤旋」例子。（資料圖片）

「落鷹盤旋」

碧桂園之參考案例

不妨參考碧桂園（2007），於2022年11月14日以全日低位2.57元開出，而高位和收市位分別為3.48和3.26元，相距雖逾6.3%；收市位高於開市位確認是陽燭，加上兩者差距接近27%，故此結論依然是長陽燭出現。翌日開市位和收市位為2.91和3.2元，同屬陽燭；至於高位和低位分別是3.38和2.78元，可見只有上影線外露於之前的長陽燭，仍屬「落鷹盤旋」的形態出現。若以10月31日和11月14日收市位比較，約兩累升周超過2.22倍（1.01元 → 3.26元），證明股價除了已上揚一段日子，亦累積了可觀升幅。

於2022年11月14日收報3.26元，為7月27日以來新高，事隔超過三個半月，所以於11月14和15日陰陽燭形成「落鷹盤旋」形態，當時投資者應止賺離場。事實上，11月15日雖見陽燭；但當日股價已見下跌，進一步確認為離場時機出現。結果從11月15至22日歷時六個交易日，其中五日見跌，更於11月23日低見2.19元，較11月15日收報3.2元，數天已累跌超過31%，正值反映「落鷹盤旋」出現不久股價便見急墜，此形態引發的虧損威力不容小覷。另可留意當鷹獵食得手後便往上飛行，情況如同11月23日開始碧桂園股價回升，更於11月25日高見3元，較2.19元迅速回升近三成七。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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