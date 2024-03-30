一種天象聯想的陰陽燭形態　成功預警跌逾五成優良避險｜聶振邦

過去兩周探討的陰陽燭形態「曙光初現」，屬於利好形態，以天象為主題。若有陽光與利好聯繫，那麼沒有陽光則與利淡聯繫。今次講解的名為「烏雲蓋頂」，屬於利淡形態，同樣由兩枝陰陽燭組合而成。若大家記得「曙光初現」是長陰燭出現後，緊接出現長陽燭，燭身的頂部較陰燭燭身頂部為低。至於「烏雲蓋頂」，則是相反的組合，長陽燭出現後，緊接出現長陰燭，燭身的頂部較陽燭燭身頂部為高。至於「曙光初現」和「烏雲蓋頂」的相同之處，在於較後出現的陰陽燭燭身，不少於一半被較前的那枝陰陽燭燭身覆蓋，便形成典型，就是對股指或個股的後市表現啟示性為高。

烏雲蓋頂形態意境解說

筆者認為「烏雲蓋頂」此名稱非常貼切，本身典型出現的時點，在股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上） ；升勢持續日子越長，其後此形態才出現，後市利淡的參考性越高。形態構成為一低一高的陰陽燭，若是沒有顔色配置的陰陽燭圖，陰陽燭都是由黑色的線條構成，陽燭是空心的，就是在燭身的長方框內為全白色部分，令人聯想到太陽在高天的畫面。而緊接出現的陰燭，為實心的表述，燭身的長方框內黑色一片，彷如烏雲。「烏雲蓋頂」的典型大概陰燭燭身的1/3外露於陽燭燭身，正是烏雲遮蔽太陽的景象。本身太陽高高掛予人希望，誰知前面有烏雲出現，日光被遮蔽，於是希望幻滅。

陰陽燭互動位置見講究

至於就著買賣雙方的動力解讀，先出現的是長身的陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），反映當時買方動力處於強勢，更何況在股指或個股上升一段日子後仍見長陽燭，予人後市有續升動力的感覺。下個交易日見「裂口高開」，預期當日股指或個股會上揚，可是實際見下行，收市位在開市位之下形成陰燭。收市位距離開市位越遠，陰燭的燭身越長，代表賣方的反撲動力越充裕。另可留意陰燭開市位出現的位置，若僅較之前陽燭燭身長度高出1/3或以下，證明賣方動力越強，故此令買方在競價時段未能取得顯著優勢，大幅推高開市位，於是大裂口高開未見出現，為賣方在日內壓倒買方埋下伏線。

長逾一年跌浪成功避險

例如滙豐控股（0005）在2019年9月11日出現下影陽燭，收於全日高位60.75元，開市位為59.6元，相距23個價位，超過10格已視為長的陰陽燭出現。另可留意低位59.55元較收市位只是低1格，無異於當日出現大陽燭。由同年8月26日低見55.3元計起，至9月11日歷時超過兩周，較當日收報60.75元已累升近一成，就著股價波幅不算大的滙控而言，會視為經已上行一段日子。翌日（9月12日）開報60.95元，已是全日高位，較前收報60.75元僅高4格，佔前陽燭燭身長度連1/4也沒有。

當日低位和收市位為59.85和60.25元，較陽燭開報59.6元為高，反映2019年9月12日出現的陰燭，整枝（連同影線）超過八成的範圍被前陽燭的燭身覆蓋了，確認「烏雲蓋頂」的典型出現。當日開報60.95元，至2020年9月23日低見27.5元才結束，累跌近五成五，「烏雲蓋頂」形態明顯發揮優秀的避險作用。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。