經濟環境相同　潤啤與青島抗跌力卻勝過百威｜伍禮賢

疫情過後，全球各地的消費場景出現轉變，消費者變得更加理性，不再盲目追求高端，並且更加注重「性價比」，這對消費股的前景形成不確定性，特別是近年持續進行產品結構升級的啤酒股。因此，這對於過往投資者對啤酒股「消費升級」的預期有所扭轉，導致啤酒股行業總體呈現弱勢。

但在這行業弱勢背後，三家主要在港上市的啤酒股華潤啤酒（0291）、青島啤酒（0168）及百威亞太（1876）所表現出來的抗跌能力卻有所不同。事實上，這三家啤酒股去年業績基本是符合市場預期的，並且齊齊提高派息比率。但在高基數之下，市場普遍預計三家啤酒股今年首季業績未必再現大幅按年增長。雖然大麥等的原材料價格下跌，令成本壓力回落，不過內地首季一般為啤酒的銷售淡季，這主要是受到相對寒冷天氣影響，因此理應在內地銷售佔比更大的華潤啤酒及青島啤酒的營運更具挑戰性，不過兩者股價近月的抗跌性卻較百威亞太更為明顯，這背後反映什麼因素？

對於華潤啤酒來說，筆者認為公司去年派發了每股特別息30分人民幣，使市場感到驚喜，加上每手買賣單位在本月11日正式由2,000股更改為500股，每手買賣單位大幅由接近7萬元調整為不足2萬元，料更能夠吸引一般投資者進場，提高股份流通程度，擴大公司股東基礎。基本面上，公司早前購入的白酒業務，並開始進入該市場，加上全面的品牌重塑及産能優化持續釋放，料於具挑戰的環境下更具韌性。

對於青島啤酒，公司去年收入及淨利潤雙雙創新高，面對2024年，公司策略與華潤啤酒相若，在持續優化産品結構下，實現全系列多管道産品覆蓋，鞏固其市場競爭優勢。

至於百威亞太，雖然公司的產品銷售地區明確分散，不過這亦反而成為公司目前的挑戰大於華潤啤酒及青島啤酒的原因。一方面，公司去年第四季產品價格升幅明顯高於內地品牌，使集團期內每百升收入仍見雙位數增長，不過銷量出現下跌。這反映出對於經濟處於復甦的內地，百威亞太的產品吸引力已經下跌。另外，管理層亦提到其第二大市場，佔收入比重約20%的韓國市場面對較大挑戰，畢竟當地銷量不僅出現按年下跌，同時面對日本品牌更進取地進入韓國市場及不利的匯率走勢影響，可以預期當地業績在第一季將面臨一定壓力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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