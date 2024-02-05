紅海事件影響或持續　拆解中遠及東方海外更受惠之謎｜伍禮賢

近期紅海緊張局勢未見平息，上周美軍艦更在紅海首度遭胡塞武裝攻擊，雖然飛彈已被美國驅逐艦成功攔截，但反映紅海危機或有升級的可能性，至於市場普遍認為是次危機較新冠疫情早期對供應鏈的影響更大，以目前情況來看，事件的影響將會延續幾個月，畢竟貨船需要繞道，行程時間延長，成本上升，帶動運費增加，同時港口的貨櫃量亦會提升，意味對貨船的需求增加，最終導致航運價格明顯走高。

事件在近段時間持續發酵，提振了近期的環球航運股，包括 Maersk、Hapag Lloyd、ZIM 及 Star Bulk 等的股價明顯上升。至於在港上市的航運股中，雖然東方海外（0316）及中遠海控（1919）去年的業績出現倒退，不過兩隻股份的近期走勢表現較好，下文將會對此作出分析。

東方海外目前於100多個主要城市設有約130個營運網點，其航線網絡連繫亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲，涵蓋所有主要貿易經濟體，雖然去年第4季度的總收入較2022年同期減少49%，同時全年總收入按年減少近60%，不過這亦符合市場預期。畢竟過去2﹑3年來高位運行的市場狀況已經結束，運價處於回調過程中，加上高基數效應，形成了較大的下調幅度。

紅海危機：圖為2024年1月27日這張由印度海軍發布的照片中，英國油輪「馬林・盧安達」號（Marlin Luanda）在亞丁灣被胡塞反艦導彈擊中後，冒出濃煙。（@indiannavy via X/Handout via REUTERS）

至於中遠海控早前已經發盈警，預告去年純利按年下跌78%至238.6億元人民幣，主要由於 2022年同期業績基數較高，加上集裝箱航運業務收入下降，我們認為由於去年全球航運需求走弱、運力供給上升及地緣局勢等，運價回落，因此純利明顯下跌，亦屬市場預期之內。不過公司對於今年首季的展望較為樂觀，特別是毛利率將呈按季改善。

綜觀航運板塊，中遠海控、東方海外及海豐國際（1308）均較多涉及國際航運業務，但海豐國際的航線主要以亞太區為主。至於中遠海控及東方海外，兩者在去年中報所披露，歐洲航線對公司整體的收入佔比分別為 22.7%及19.6%，由於紅海事件明顯提高了歐洲航線的運價，此或反映中遠海控及東方海外在紅海事件中的受惠程度或將更為明顯。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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