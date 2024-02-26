滙豐憂喜參半　走勢上處超賣區　中線具投資價值｜伍禮賢

滙豐控股（0005）日前公佈了去年全年業績，績後股價出現明顯下跌。從業績數據而言，滙控於2023年錄得創紀錄的盈利表現，並以2008年以來最⾼額的全年股息回饋股東。那為何股價仍出現下跌？

事實上，本輪滙控全年業績理想，但仍難掩第四季瑕疵。雖然滙控全年業績理想，但始終首三季業績之前已經公佈，市場會更關注去年最後一個季度業績表現。而單以第四季表現來看，收入及溢利均錄得按年下跌。這對比去年上半年收入及稅前盈利增長56%、158%，以及第三季收入及稅前盈利增長40%、148%，第四季表現的較為暗淡。

而滙控在第四季業績表現較弱，單季收入及溢利均錄得按年下跌，最主要是受到其持有交通銀行（3328）H股作出聯營公司之權益減值30億美元影響。匯控現時對交行持股比例為19%。本次減值後，滙豐目前持有交行的賬面值仍較公允值高出超過120億美元。市場或會憂慮未來有機會進一步減值，同時滙控財務總監表示，很難預測將對交行的撥備如何發展，但滙豐每季都會進行測試並重新評估。

滙豐於去年第4季就內房貸款減值，按年減少4億美元。（資料圖片）

滙控持有交行的賬面值低於公允值的情況已存在超過10年，過去對其減值的頻率較低，即使再減值亦未必是短期的事情。反而，從其他基本面來看，滙控總體淨利息收入仍受惠高息環境，滙控預期2024年淨利息收益⾄少達410億美元，較2023年再增長11.5%。

雖然市場預期美國聯儲局將於年內下調利率，不過利息下跌，料會提升市場資本活動，帶動費用收入增加及刺激客戶借貸需求增長。而市場較為關注內房投資減值的因素，滙控第四季信貸減值變動按年減少4億美元，較去年第三季持平及上半年減少2.6億美元進一步改善。因而，滙控業務基本盤仍然穩健。

另方面，集團計劃出售加拿大銀行業務已獲當地政府批准，料交易完成後，今年上半年將有機會分派特別股息，管理層亦重申維持2024年派息比率為50%，加上回購行動繼續，料仍可支持股價跑贏大市。

策略上，隨着技術走勢進入超賣，加上市場逐步消化業績的負面消息，料可迎技術反彈，中線仍具較高投資價值。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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