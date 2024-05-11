央企力撐北都　加快發展釋土地價值　助力新世界發展｜聶振邦

隨著今年4月下旬港股走勢回暖，本港地產股表現亦見受惠，從4月19日低位，計至5月上旬高位，超過10隻累升逾一成，介乎10.42%至26.24%，地產股之中新世界發展（0017） 升幅逾兩成。除了股價表現強勢之外，本週亦見集團新動向消息，5月7日宣佈再與央企合作，聯同招商蛇口簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，合作發展區內目前最大型商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工。

為香港長遠經濟發展注入新動力

市場對此消息解讀正面，招商蛇口早於1979年已成立，本身是多年來在內地積極進行房地產開發及城市運營的企業之一，同時與新世界多年來積極合作、共謀發展。因此，今次項目配合口岸商圈及新興產業基地等發展，可與新田科技城創科產業發揮協同效應，並且兩強聯手協助港府加快北部都會區發展，為香港長遠經濟發展注入新動力。據瞭解，商住項目位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬平方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺/上水新市鎮，坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業公用設施齊備。

在招商局集團董事長繆建民 (後排右三)、新世界發展行政總裁鄭志剛(後排左三)、招商局集團副總經理李百安 (後排右）。

北都四大區域發展商機潛力龐大

現時總可建樓面面積逾100萬平方呎，其中商用樓面逾18萬平方呎，地皮亦已獲《北部都會區行動綱領》納入「口岸商貿及產業區」，是北部都會區內首個進入工程階段的新發展區，也將會是區內最大型的商住項目。參閱《北部都會區行動綱領》內容，除了「口岸商貿及產業區」，北都還有另外三大區域發展，包括「高端專業服務和物流樞紐」、「創新科技地帶」，以及「藍綠康樂旅遊生態圈」，願景發展成為「國際創科新城」。

文商結合模式深受高端客群歡迎

另一消息見於5月8日，受惠於內地「五一黃金週」假期吸引大量訪港旅客，新世界旗下的K11 MUSEA及K11 Art Mall兩大商業購物中心人流按年增長近10%，遊客銷售額佔比超過50%。黃金周長假期（5月1至5日）消費氣氛熾熱，高端消費群組的KLUB 11黑卡會員消費金額比去年同期升22%；國際奢侈品牌及珠寶鐘錶類別的會員銷售額更於長假期首兩天比去年同期分別達到20%及10%的增長。

筆者認為K11已開闢在港以藝術結合消費的獨特商機，新世界的價值在股價釋放，指日可待。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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