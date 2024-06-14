富國銀行據報調查後解僱10多名「扮工」員工　稱不容忍不道德行為

打工仔不時談及工作會「扮工」。以為「扮工」是都市傳說？原來有美國的銀行員工付諸實行，遭到揭發後收到大信封。



據《彭博》報道，富國銀行上月解僱了10多名員工，因為經調查後發現有關員工「假裝積極工作」。

報道指出根據美國金融業監管局（Finra）披露的文件，相關員工隸屬財富及投資管理部門。調查後發現他們利用鍵盤模擬器假裝積極工作，富國銀行決定解雇。富國銀行亦發出聲明，指出對員工要求會按最高標準，不會容忍不道德行為。

報道指出「扮工」者會利用「鼠標移動器」或「鼠標搖動器」等設備及軟件，有關設備及軟件在疫情期間進行在家工作時相當流行。

富國銀行（Wells Fargo）早前經調查後發現有10多名員工，假裝積極工作。（美聯社）

據報以「鼠標行動器」等扮工

不過Finra披露的信息並無指出被解雇員工是否涉嫌假裝在家積極工作。隨著疫情消退，金融業是積極要求員工重回辦公室工作的行業之一，惟富國銀行較摩根大通及高盛等，較遲作出有關要求。

富國銀行自2022年初對在家工作開始採取「混合彈性模式」。目前該行期望大部份員工每周至少有3日在辦公室工作，若為管理委員會成員則會被要求每周返辦公室4日，不少分行職員更要每周到辦公室工作5日。